[{"available":true,"c_guid":"ce2ec9ff-cafe-4087-b867-2da581e78b22","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A döntést még a nyár folyamán meghozzák.","shortLead":"A döntést még a nyár folyamán meghozzák.","id":"20180531_Valoszinuleg_megszunik_az_Egyutt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ce2ec9ff-cafe-4087-b867-2da581e78b22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54765f8a-064e-43dd-8ee5-b4b062d6fe63","keywords":null,"link":"/itthon/20180531_Valoszinuleg_megszunik_az_Egyutt","timestamp":"2018. május. 31. 12:57","title":"Valószínűleg megszűnik az Együtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d06f6031-436f-49fe-9dfe-7b79640636e5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A terepjárósnak még sikerült befejeznie a manőverét, szemből azonban egy hasonló mentalitású autós érkezett.","shortLead":"A terepjárósnak még sikerült befejeznie a manőverét, szemből azonban egy hasonló mentalitású autós érkezett.","id":"20180602_auto_baleset_frontalis_utkozes_romania_video","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d06f6031-436f-49fe-9dfe-7b79640636e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4e8970c-cb69-4192-958d-56c107d5da74","keywords":null,"link":"/cegauto/20180602_auto_baleset_frontalis_utkozes_romania_video","timestamp":"2018. június. 02. 04:01","title":"Már az sem volt semmi, ahogy a terepjárós előzött, de szemből jött egy másik szabálytalankodó – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e199b5da-6be0-46a4-88a2-306f9575968b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egyetlen nap leforgása alatt több mint 7 millióan látták a motoros videóját.","shortLead":"Egyetlen nap leforgása alatt több mint 7 millióan látták a motoros videóját.","id":"20180601_anglia_london_dugo_kozlekedes_motoros_gyalogos_buszsofor","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e199b5da-6be0-46a4-88a2-306f9575968b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a434598-4e38-42fb-823d-832831f9dc1e","keywords":null,"link":"/cegauto/20180601_anglia_london_dugo_kozlekedes_motoros_gyalogos_buszsofor","timestamp":"2018. június. 01. 13:16","title":"Ennél britebb dolgot nem lehet látni a londoni dugóban – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66b1aada-ae99-4255-ab19-6c158e0f7b7a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A zenében sokkal sikeresebb volt Kovács Ákos, mint a borozójával, de még így is mínuszban zárta az előző évet.","shortLead":"A zenében sokkal sikeresebb volt Kovács Ákos, mint a borozójával, de még így is mínuszban zárta az előző évet.","id":"20180531_Akos_a_zenere_es_a_borozora_is_rafizetett","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66b1aada-ae99-4255-ab19-6c158e0f7b7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07e84816-9434-4a9e-801d-6e9b6593a56a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180531_Akos_a_zenere_es_a_borozora_is_rafizetett","timestamp":"2018. május. 31. 16:19","title":"Ákos a zenére és a borozóra is ráfizetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c509b06e-0701-42ba-829f-d2f57747404d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A legendás gitáros igen akadékos szomszédnak bizonyult.","shortLead":"A legendás gitáros igen akadékos szomszédnak bizonyult.","id":"20180531_Jimmy_Page_miatt_nem_lehet_uszomedenceje_Robbie_Williamsnek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c509b06e-0701-42ba-829f-d2f57747404d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a35e684-1147-4106-92dc-b399e2af5edc","keywords":null,"link":"/elet/20180531_Jimmy_Page_miatt_nem_lehet_uszomedenceje_Robbie_Williamsnek","timestamp":"2018. május. 31. 13:28","title":"Jimmy Page miatt nem lehet úszómedencéje Robbie Williamsnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0f71e76-5655-4a88-bd22-206b45f7e11d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Danny Boyle híres filmjében, A partban a Maya-öböl egy érintetlen, világvégi hely. A valóságban viszont hemzseg a turistáktól, akik részben éppen a film miatt keresik fel a gyönyörű, fehér homokos partszakaszt. ","shortLead":"Danny Boyle híres filmjében, A partban a Maya-öböl egy érintetlen, világvégi hely. A valóságban viszont hemzseg...","id":"20180601_Bezarjak_az_oblot_Leonardo_DiCaprio_foldi_paradicsomat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a0f71e76-5655-4a88-bd22-206b45f7e11d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57578d5e-f728-4b2a-b190-6f5450fe8ede","keywords":null,"link":"/elet/20180601_Bezarjak_az_oblot_Leonardo_DiCaprio_foldi_paradicsomat","timestamp":"2018. június. 01. 10:30","title":"Bezárják az öblöt, Leonardo DiCaprio földi paradicsomát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d9f8bbd-1d91-420d-b3fc-df4fa613d8ea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az viszont még nagy kérdés, megkapja-e ismét a romaügyeket a legkimutathatatlanabb tevékenységű korábbi miniszterelnöki biztos, Farkas Flórián.","shortLead":"Az viszont még nagy kérdés, megkapja-e ismét a romaügyeket a legkimutathatatlanabb tevékenységű korábbi miniszterelnöki...","id":"20180601_Ne_gondolja_hogy_lealdozott_a_miniszterelnoki_megbizottaknak_Bakondi_Szili_Kerenyi_es_Hegedus_Zsuzsa_is_marad","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6d9f8bbd-1d91-420d-b3fc-df4fa613d8ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a5c371c-8cd5-4811-89c9-f97d912fbdbc","keywords":null,"link":"/itthon/20180601_Ne_gondolja_hogy_lealdozott_a_miniszterelnoki_megbizottaknak_Bakondi_Szili_Kerenyi_es_Hegedus_Zsuzsa_is_marad","timestamp":"2018. június. 01. 15:38","title":"Ne gondolja, hogy leáldozott a miniszterelnöki megbízottaknak: Bakondi, Szili, Kerényi, és Hegedűs Zsuzsa is marad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"397a74f6-982b-4247-809e-ac87713e133a","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Donald Trump nemrég posztumusz rehabilitálta Jack Johnsont.","shortLead":"Donald Trump nemrég posztumusz rehabilitálta Jack Johnsont.","id":"20180531_Sylvester_Stallone_filmet_keszit_a_rasszista_okokbol_bebortonzott_bokszvilagbajnokrol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=397a74f6-982b-4247-809e-ac87713e133a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c4d67ce-7ad9-4122-86c6-8d34fbef88a9","keywords":null,"link":"/kultura/20180531_Sylvester_Stallone_filmet_keszit_a_rasszista_okokbol_bebortonzott_bokszvilagbajnokrol","timestamp":"2018. május. 31. 15:50","title":"Sylvester Stallone filmet készít a rasszista okokból bebörtönzött bokszvilágbajnokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]