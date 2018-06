Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6c6cd1fa-66e3-4911-8377-09404204b96f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Durvul a kereskedelmi háború.","shortLead":"Durvul a kereskedelmi háború.","id":"20180603_Csunyan_nekiestek_Trumpnak_sajat_szovetsegesei","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6c6cd1fa-66e3-4911-8377-09404204b96f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbae214d-8e8c-4ff6-92aa-f6efb98b789b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180603_Csunyan_nekiestek_Trumpnak_sajat_szovetsegesei","timestamp":"2018. június. 03. 08:54","title":"Csúnyán nekiestek Trumpnak saját szövetségesei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ed0dcb7-ea1e-41bc-b5df-7132fea1f824","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"Két új dalt máris kipakoltak Damon Albarnék, egy teljes új lemez is érkezik hamarosan.","shortLead":"Két új dalt máris kipakoltak Damon Albarnék, egy teljes új lemez is érkezik hamarosan.","id":"20180601_Gorillaz_uj_lemez_Sziget_uj_szamok_video","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3ed0dcb7-ea1e-41bc-b5df-7132fea1f824&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb020ad9-63d8-4ba4-adfd-0db1fdf348d5","keywords":null,"link":"/kultura/20180601_Gorillaz_uj_lemez_Sziget_uj_szamok_video","timestamp":"2018. június. 01. 17:40","title":"Új Gorillaz-számokra bólogathatunk majd a Szigeten - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f38dc54-5fdd-46f7-b958-28e5c9c6ad13","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A gyermeke tavalyi születése után most visszatérő, ötszörös olimpiai bajnok versenyző ott folytatta, ahol Rióban abbahagyta: győzött a női kajak egyesek 500 méteres döntőjében az idei első válogatóversenyén.","shortLead":"A gyermeke tavalyi születése után most visszatérő, ötszörös olimpiai bajnok versenyző ott folytatta, ahol Rióban...","id":"20180601_nagyot_nyert_kislanyaval_a_karjan_unnepelt_kozak_danuta","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9f38dc54-5fdd-46f7-b958-28e5c9c6ad13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4323efda-ba99-4596-94c9-cd49e4941ee7","keywords":null,"link":"/elet/20180601_nagyot_nyert_kislanyaval_a_karjan_unnepelt_kozak_danuta","timestamp":"2018. június. 01. 17:40","title":"Nagyot nyert, kislányával a karján ünnepelt Kozák Danuta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38b74399-36bd-46cc-b073-a448fc7d0604","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A ceglédi rendőrök egy 43 éves helyi férfit súlyos testi sértéssel gyanúsítanak.","shortLead":"A ceglédi rendőrök egy 43 éves helyi férfit súlyos testi sértéssel gyanúsítanak.","id":"20180603_motoros_baleset_verekedes_sulyos_testi_sertes_cegled","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=38b74399-36bd-46cc-b073-a448fc7d0604&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1688535e-31ba-4f53-9a18-a9b06e5a13b8","keywords":null,"link":"/cegauto/20180603_motoros_baleset_verekedes_sulyos_testi_sertes_cegled","timestamp":"2018. június. 03. 07:21","title":"Eltörte a fiatalkorú motoros orrát a ceglédi férfi, mert nem tetszett neki valami","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66f95aee-27ba-4640-bc47-d8b461a9534f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Száraz fű, tetőszerkezet kapott lángra.\r

\r

","shortLead":"Száraz fű, tetőszerkezet kapott lángra.\r

\r

","id":"20180602_Nagy_a_hoseg_sok_a_tuzeset","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66f95aee-27ba-4640-bc47-d8b461a9534f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d95cd95-2f98-4233-9e7b-119fbccb5b17","keywords":null,"link":"/itthon/20180602_Nagy_a_hoseg_sok_a_tuzeset","timestamp":"2018. június. 02. 16:21","title":"Nagy a hőség, sok a tűzeset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eab3c3d6-7e06-4408-9b58-2fbcf8005c59","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megzuhant a Közgép, de még mindig dolgozik.","shortLead":"Megzuhant a Közgép, de még mindig dolgozik.","id":"20180603_Hiaba_a_nehez_idok_egymilliardnal_is_tobbet_vettek_ki_Simicskaek_cegeikbol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eab3c3d6-7e06-4408-9b58-2fbcf8005c59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5668dd4-6894-4d01-b6d5-13b35ed44484","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180603_Hiaba_a_nehez_idok_egymilliardnal_is_tobbet_vettek_ki_Simicskaek_cegeikbol","timestamp":"2018. június. 03. 10:45","title":"Hiába a nehéz idők, egymilliárdnál is többet vettek ki Simicskáék cégeikből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9618cf64-ac11-4e15-b246-983ef74bdded","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"gazdasag","description":"Avagy mi is futhat át egy portofinói motorcsónakozás közben a tévétulajdonos-filmmogul fején.\r

\r

","shortLead":"Avagy mi is futhat át egy portofinói motorcsónakozás közben a tévétulajdonos-filmmogul fején.\r

\r

","id":"20180602_Az_elet_Vajnaeknal_Andy_retteg_Timea_harap","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9618cf64-ac11-4e15-b246-983ef74bdded&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f6a58ae-959d-43ef-8577-4fbfe8696f69","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180602_Az_elet_Vajnaeknal_Andy_retteg_Timea_harap","timestamp":"2018. június. 02. 19:34","title":"Az élet Vajnáéknál: Andy retteg, Tímea harap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74c45763-4514-4eca-b2e6-5189932f7641","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új-zélandi motorost valószínűleg az útpadka \"zavarta\" meg, a többi pedig már jött magától.","shortLead":"Az új-zélandi motorost valószínűleg az útpadka \"zavarta\" meg, a többi pedig már jött magától.","id":"20180603_motoros_baleset_video","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=74c45763-4514-4eca-b2e6-5189932f7641&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df0a5944-3440-423a-ba5d-fd7749bdf002","keywords":null,"link":"/cegauto/20180603_motoros_baleset_video","timestamp":"2018. június. 03. 04:01","title":"A nap videója: Ilyen motoros balesetet még az életben nem láttunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]