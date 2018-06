Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Danny Boyle híres filmjében, A partban a Maya-öböl egy érintetlen, világvégi hely. A valóságban viszont hemzseg a turistáktól, akik részben éppen a film miatt keresik fel a gyönyörű, fehér homokos partszakaszt. Bezárják az öblöt, Leonardo DiCaprio földi paradicsomát - 2018. június. 01. 10:30 Idén is a Borháló lesz a vendéglátó egységek kizárólagos borbeszállítója a Sziget Kft. nyári rendezvényein. Például a VOLT-on, a Soundon és a Szigeten a mátrai Dubicz Borászat és Szőlőbirtok borait ihatjuk majd. Ezekkel a borokkal lazíthatunk az idei fesztiválokon - 2018. június. 01. 11:15 Az viszont igen, hogy az Iron Aquatics hosszú távra rendezkedne be a komplexumban. Mindenki nyugodjon meg: Hosszú Katinkáék tovább használhatják a Duna Arénát - 2018. június. 01. 11:10 Magyar feltaláló nyerte a brüsszeli Európai Üzleti Csúcstalálkozó keretében átadott Az Év Innovátora díjat. Imre Krisztián az elismerést az EVA megálmodásával érdemelte ki, ami egy olyan, gépi látást alkalmazó okosszemüveg, amely a vakok és látássérültek beltéri és kültéri mobilitását segíti. Magyar feltaláló lett az év innovátora – olyan szemüveget talált ki, amellyel a vakok is tájékozódhatnak - 2018. június. 01. 12:03 Csaknem minden ponton továbbfejlesztette Mi Band 3 fitneszkarkötőjét a Xiaomi. Mindezt úgy, hogy az ára szinte alig változott. Az immár 50 méterig vízálló újdonság végre a beérkező hívásokat is jelzi. Itt a Xiaomi okoskarkötőjének még okosabb változata, 8500 forintért adják - 2018. június. 01. 10:03 Tavaly megnégyszereződött a kanyarós megbetegedések száma, főként a fejlett országokban növekvő oltásellenesség miatt. Saját magukkal és a gyerekükkel szúrnak ki az oltásellenesek - 2018. június. 02. 11:00