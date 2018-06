Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d3f02191-f04b-4beb-8f58-9e3747593849","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy floridai család összetört, amikor megtudta, hogy az esküdtszék 4 dollár kártérítést ítélt meg a temetésre és fájdalmaik enyhítésére, miután a St. Lucie járási rendőrök megöltek egy háromgyerekes családapát – számolt be az ügyről a família ügyvédje a CNN-nek.","shortLead":"Egy floridai család összetört, amikor megtudta, hogy az esküdtszék 4 dollár kártérítést ítélt meg a temetésre és...","id":"20180601_Ilyen_az_amikor_a_karterites_pofon_vagja_az_aldozat_hozzatartozoit","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d3f02191-f04b-4beb-8f58-9e3747593849&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"212ca432-df5b-4c07-a2dd-81d86d4abdae","keywords":null,"link":"/elet/20180601_Ilyen_az_amikor_a_karterites_pofon_vagja_az_aldozat_hozzatartozoit","timestamp":"2018. június. 01. 11:06","title":"Ilyen az, amikor a kártérítés pofon vágja az áldozat hozzátartozóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a281d2ed-3e2f-4106-ad31-a4aa77efbd1b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az eredeti árának közel hétszeresét kérne el tulajdonosa az orosz kormányzati autóért.","shortLead":"Az eredeti árának közel hétszeresét kérne el tulajdonosa az orosz kormányzati autóért.","id":"20180603_kormanyzati_moszkvics_ivan_kalita","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a281d2ed-3e2f-4106-ad31-a4aa77efbd1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4916e048-a9d6-4e23-84f2-0193723c4969","keywords":null,"link":"/cegauto/20180603_kormanyzati_moszkvics_ivan_kalita","timestamp":"2018. június. 03. 09:21","title":"Eladó a kormányzati Moszkvics, ami drágább, mint egy új S-osztályos Mercedes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d9f8bbd-1d91-420d-b3fc-df4fa613d8ea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az viszont még nagy kérdés, megkapja-e ismét a romaügyeket a legkimutathatatlanabb tevékenységű korábbi miniszterelnöki biztos, Farkas Flórián.","shortLead":"Az viszont még nagy kérdés, megkapja-e ismét a romaügyeket a legkimutathatatlanabb tevékenységű korábbi miniszterelnöki...","id":"20180601_Ne_gondolja_hogy_lealdozott_a_miniszterelnoki_megbizottaknak_Bakondi_Szili_Kerenyi_es_Hegedus_Zsuzsa_is_marad","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6d9f8bbd-1d91-420d-b3fc-df4fa613d8ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a5c371c-8cd5-4811-89c9-f97d912fbdbc","keywords":null,"link":"/itthon/20180601_Ne_gondolja_hogy_lealdozott_a_miniszterelnoki_megbizottaknak_Bakondi_Szili_Kerenyi_es_Hegedus_Zsuzsa_is_marad","timestamp":"2018. június. 01. 15:38","title":"Ne gondolja, hogy leáldozott a miniszterelnöki megbízottaknak: Bakondi, Szili, Kerényi, és Hegedűs Zsuzsa is marad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d02d0f1-da8a-4de9-9840-8eb8d9a7ad85","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gyalogosan át lehet szelni a Tigris folyót Irakban.","shortLead":"Gyalogosan át lehet szelni a Tigris folyót Irakban.","id":"20180602_At_lehet_setalni_az_osi_folyon","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d02d0f1-da8a-4de9-9840-8eb8d9a7ad85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1805851c-b94f-4179-958a-010647804ed1","keywords":null,"link":"/elet/20180602_At_lehet_setalni_az_osi_folyon","timestamp":"2018. június. 02. 16:31","title":"Át lehet sétálni az ősi folyón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63dd44ec-4fb3-4b25-badd-ee1ab8d5e613","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20180603_Lehete_egy_kisfiu_feminista","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=63dd44ec-4fb3-4b25-badd-ee1ab8d5e613&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c37916b-4492-4ea9-ab3e-83d26f3910ef","keywords":null,"link":"/elet/20180603_Lehete_egy_kisfiu_feminista","timestamp":"2018. június. 03. 10:20","title":"Lehet-e egy kisfiú feminista?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c8e63af-748f-4c60-8748-e24ff6247629","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyarország egykor a legjobbak között volt, de a Freedom House kutatása szerint zuhanórepülésben van a sajtószabadság helyzetét tekintve az elmúlt tíz évben. A környező országokhoz viszonyítva is látványos a romlás.","shortLead":"Magyarország egykor a legjobbak között volt, de a Freedom House kutatása szerint zuhanórepülésben van a sajtószabadság...","id":"20180601_Mar_a_szamok_is_bizonyitjak_gyorsan_romlik_a_magyar_sajtoszabadsag","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5c8e63af-748f-4c60-8748-e24ff6247629&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1feb5a4b-a19f-472c-861c-1d4e2afaed5a","keywords":null,"link":"/itthon/20180601_Mar_a_szamok_is_bizonyitjak_gyorsan_romlik_a_magyar_sajtoszabadsag","timestamp":"2018. június. 01. 15:57","title":"Újabb számok bizonyítják: gyorsan romlik a magyar sajtószabadság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ce854b9-67cd-44e1-90ab-00202f593bf6","c_author":"Riba István","category":"itthon","description":"Kevesebb a politikus az államtitkárok között, az viszont indokolatlannak látszik, miért van Orbánnak ilyen sok államtitkárságra szüksége.","shortLead":"Kevesebb a politikus az államtitkárok között, az viszont indokolatlannak látszik, miért van Orbánnak ilyen sok...","id":"201822__allamtitkarok__megsokasitva__politikai_kinevezettek__burjanzas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6ce854b9-67cd-44e1-90ab-00202f593bf6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e90e1f0e-3322-47db-8444-874d3688b5c6","keywords":null,"link":"/itthon/201822__allamtitkarok__megsokasitva__politikai_kinevezettek__burjanzas","timestamp":"2018. június. 02. 07:00","title":"Kuszaság után ma már egyenesen káosz van az államtitkárságoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e69c3d3-5610-49a7-86bf-6c5c08a0b6b4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor prémiumgyártó megkezdte vezeték nélküli töltési rendszerének kereskedelmi forgalmazását.","shortLead":"A bajor prémiumgyártó megkezdte vezeték nélküli töltési rendszerének kereskedelmi forgalmazását.","id":"20180601_vezetek_nelkuli_toltes_bmw_530e_plugin_hibrid_opcio_extra_mercedes_sosztaly","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0e69c3d3-5610-49a7-86bf-6c5c08a0b6b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21925c18-eaf9-4fda-a076-ea0a3f34f4ce","keywords":null,"link":"/cegauto/20180601_vezetek_nelkuli_toltes_bmw_530e_plugin_hibrid_opcio_extra_mercedes_sosztaly","timestamp":"2018. június. 01. 11:21","title":"1 millió forintba kerül, hogy vezeték nélkül tölthessük a BMW-nket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]