Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3805df88-caa5-4314-9b69-2395207d79da","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Két tigris, oroszlán, egy jaguár, valamint egy medve is megszökött pénteken egy német állatkertből. Sajtóhírek szerint valamennyit elkapták, egyet kivéve: a medvét kilőtték. ","shortLead":"Két tigris, oroszlán, egy jaguár, valamint egy medve is megszökött pénteken egy német állatkertből. Sajtóhírek szerint...","id":"20180601_Megszokott_ket_oroszlan_ket_tigris_es_egy_jaguar_egy_nemet_allatkertbol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3805df88-caa5-4314-9b69-2395207d79da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b41dc416-d201-4a76-84f2-cd161dfe79bf","keywords":null,"link":"/elet/20180601_Megszokott_ket_oroszlan_ket_tigris_es_egy_jaguar_egy_nemet_allatkertbol","timestamp":"2018. június. 01. 13:29","title":"Elkapták a németországi állatkertből megszökött tigriseket és oroszlánokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ed0dcb7-ea1e-41bc-b5df-7132fea1f824","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"Két új dalt máris kipakoltak Damon Albarnék, egy teljes új lemez is érkezik hamarosan.","shortLead":"Két új dalt máris kipakoltak Damon Albarnék, egy teljes új lemez is érkezik hamarosan.","id":"20180601_Gorillaz_uj_lemez_Sziget_uj_szamok_video","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3ed0dcb7-ea1e-41bc-b5df-7132fea1f824&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb020ad9-63d8-4ba4-adfd-0db1fdf348d5","keywords":null,"link":"/kultura/20180601_Gorillaz_uj_lemez_Sziget_uj_szamok_video","timestamp":"2018. június. 01. 17:40","title":"Új Gorillaz-számokra bólogathatunk majd a Szigeten - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d90157f4-e554-485d-b473-0068ee5e05c0","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"gazdasag","description":"A mostaninál nyolcszor több lakáshitellel serkentené a gazdasági növekedést a jegybank, remélve, hogy nem lesz újabb adósságválság. Ám az ügyfelek egy része most is rizikós.","shortLead":"A mostaninál nyolcszor több lakáshitellel serkentené a gazdasági növekedést a jegybank, remélve, hogy nem lesz újabb...","id":"201818__eladositana_ajegybank__porgo_ingatlanpiac__kockazatok__arak_es_vagyak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d90157f4-e554-485d-b473-0068ee5e05c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e813ba8-fd23-4054-ad72-9cf20c182fba","keywords":null,"link":"/gazdasag/201818__eladositana_ajegybank__porgo_ingatlanpiac__kockazatok__arak_es_vagyak","timestamp":"2018. június. 03. 11:00","title":"Nagyon kockázatosan jut önrészhez a lakáshitelesek egy része","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a42fc9c4-a372-4732-905a-ba57e9b88f3c","c_author":"Molnár Ágnes","category":"elet","description":"Egyszerű divat vagy élet-halál kérdése az a mozgalom, amelyhez sok híresség mellett Gordon Ramsay sztárséf is csatlakozott?","shortLead":"Egyszerű divat vagy élet-halál kérdése az a mozgalom, amelyhez sok híresség mellett Gordon Ramsay sztárséf is...","id":"201818__veganizmus__fenntarthatosagi_titok__platon_es_atojas__hushagyo_kedv","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a42fc9c4-a372-4732-905a-ba57e9b88f3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b6188d3-df39-4ad0-b441-592d3df16618","keywords":null,"link":"/elet/201818__veganizmus__fenntarthatosagi_titok__platon_es_atojas__hushagyo_kedv","timestamp":"2018. június. 02. 08:00","title":"Mi a közös Beyoncéban, Brad Pittben és Woody Harrelsonban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c90e2838-39c1-4005-8414-9539f12ced5b","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató rendszere egy ideig nem lesz elérhető, ez az e-matrica értékesítést és a 3,5 tonna össztömeg feletti teherjárművekre érvényes e-útdíj rendszert (HU-GO) egyaránt érinti.","shortLead":"A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató rendszere egy ideig nem lesz elérhető, ez az e-matrica értékesítést és a 3,5 tonna...","id":"20180602_vasarnap_hajnalban_nem_lehet_majd_ematricat_venni_jobb_inkabb_most_elintezni","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c90e2838-39c1-4005-8414-9539f12ced5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea6c478a-606d-443c-9793-471fca26c696","keywords":null,"link":"/cegauto/20180602_vasarnap_hajnalban_nem_lehet_majd_ematricat_venni_jobb_inkabb_most_elintezni","timestamp":"2018. június. 02. 13:10","title":"Vasárnap hajnalban nem lehet majd e-matricát venni, jobb inkább most elintézni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b3ec384-b5b1-4973-89b5-4ff8113dab6e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A honlapján azt firtatták, mit ír éppen.","shortLead":"A honlapján azt firtatták, mit ír éppen.","id":"20180601_J_K_Rowling_elkezdte_irni_a_Legendas_allatok_es_megfigyelesuk_3_forgatokonyvet","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7b3ec384-b5b1-4973-89b5-4ff8113dab6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de9ff062-1e75-4008-9888-da410af8a1fa","keywords":null,"link":"/kultura/20180601_J_K_Rowling_elkezdte_irni_a_Legendas_allatok_es_megfigyelesuk_3_forgatokonyvet","timestamp":"2018. június. 01. 16:03","title":"Új forgatókönyvön dolgozik J. K. Rowling","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b42ca3bd-14fb-4ea0-bb40-0bcceba8b027","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Összetűzésbe került a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely drukkereivel az Alba Fehérvár egyik kosárlabdázója. A szövetség fegyelmi eljárást indított.","shortLead":"Összetűzésbe került a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely drukkereivel az Alba Fehérvár egyik kosárlabdázója...","id":"20180601_rasszista_szurkolok_fehervar_szombathely_kosarlabda","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b42ca3bd-14fb-4ea0-bb40-0bcceba8b027&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b985a1c-10e5-4ac1-8dcd-210b7bef8f30","keywords":null,"link":"/sport/20180601_rasszista_szurkolok_fehervar_szombathely_kosarlabda","timestamp":"2018. június. 01. 17:17","title":"Huhogtak, megdobálták, leöntötték – nekiment a szurkolóknak a fehérvári kosaras","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbe0a5eb-3a9a-432d-bd45-2c7dc0f1b932","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Székelyföldön járt Károly herceg, és ha már ott volt, beszélgetett a helybéliekkel.","shortLead":"Székelyföldön járt Károly herceg, és ha már ott volt, beszélgetett a helybéliekkel.","id":"20180602_Igy_beszelget_szekelyekkel_Karoly_brit_herceg","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bbe0a5eb-3a9a-432d-bd45-2c7dc0f1b932&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"425a4cc9-ed45-4ef0-b780-9573a9b1c588","keywords":null,"link":"/elet/20180602_Igy_beszelget_szekelyekkel_Karoly_brit_herceg","timestamp":"2018. június. 02. 18:57","title":"Így beszélget székelyekkel Károly brit herceg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]