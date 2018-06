Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"359cae2f-9425-491d-9b0f-8f964d20b645","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Elfáradtam, fel kell töltődnöm” – ezzel indokolta távozását Iván Júlia, az Amnesty International Magyarország (AIM) igazgatója","shortLead":"„Elfáradtam, fel kell töltődnöm” – ezzel indokolta távozását Iván Júlia, az Amnesty International Magyarország (AIM...","id":"20180601_Tavozik_a_magyar_Amnesty_vezetoje","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=359cae2f-9425-491d-9b0f-8f964d20b645&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4754a686-e10a-4e74-b6ff-78d09ce654a7","keywords":null,"link":"/itthon/20180601_Tavozik_a_magyar_Amnesty_vezetoje","timestamp":"2018. június. 01. 20:32","title":"Távozik a magyar Amnesty vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07342896-42e1-4e03-831a-b9f4313b11f1","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"80 éves Amerika leghíresebb menekültje: Superman\r

","shortLead":"80 éves Amerika leghíresebb menekültje: Superman\r

","id":"20180601_A_magyar_menekult_Sandornak_is_segitett_Superman","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=07342896-42e1-4e03-831a-b9f4313b11f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b45921b7-b22e-4f89-9dde-9c88e770186b","keywords":null,"link":"/kultura/20180601_A_magyar_menekult_Sandornak_is_segitett_Superman","timestamp":"2018. június. 01. 14:19","title":"A magyar menekült Sándornak is segített Superman","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4000a3a2-ba1e-4100-a915-e2d0fea2c2eb","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Ha véletlenül be is futna időre a célba a teherhajó, biztos, hogy nem annyi szállítmánya lesz, mint az induláskor. A vízbe borult konténerek miatt éberségre intették a környéken haladó hajókat","shortLead":"Ha véletlenül be is futna időre a célba a teherhajó, biztos, hogy nem annyi szállítmánya lesz, mint az induláskor...","id":"20180602_leborult_a_rakomany_egy_resze_egy_teherhajorol_tele_lett_pelenkaval_a_tenger","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4000a3a2-ba1e-4100-a915-e2d0fea2c2eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba12b1b8-730a-43ef-81c7-3a0f65ccbf23","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180602_leborult_a_rakomany_egy_resze_egy_teherhajorol_tele_lett_pelenkaval_a_tenger","timestamp":"2018. június. 02. 12:33","title":"Leborult a rakomány egy része egy teherhajóról, tele lett pelenkával a tenger","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0f19eb1-f33f-47d2-bbb5-bcf7b63b7e6d","c_author":"Eduline","category":"brandchannel","description":"Számtalan YouTube-csatorna közül válogathatnak azok, akik szívesen mélyednének el a fizikában, a csillagászatban, a matematikában, a biológiában, a vegyészetben vagy bármilyen más tudományban. Az otthoni tanulásból ráadásul azok sem maradnak ki, akik nem beszélnek angolul. ","shortLead":"Számtalan YouTube-csatorna közül válogathatnak azok, akik szívesen mélyednének el a fizikában, a csillagászatban...","id":"20180601_eduline_tudomanyos_YouTubecsatornak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f0f19eb1-f33f-47d2-bbb5-bcf7b63b7e6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7d0777e-3dab-4003-9c51-8685463687f7","keywords":null,"link":"/brandchannel/20180601_eduline_tudomanyos_YouTubecsatornak","timestamp":"2018. június. 01. 15:00","title":"Ők a YouTube szupersztárjai: így milliókat érdekel a tudomány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"onlinetanfolyam.eduline.hu","c_partnerlogo":"a4864346-32b0-4a3f-92eb-0463e3d8b740","c_partnertag":"Eduline"},{"available":true,"c_guid":"20e1d5ca-a812-4e0d-81c0-5bd8c5aff7e6","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A Google kibővítette Magyarországon a nemzetközi ingyenes képzési programját, amelyet szélesebb körben, bárki számára elérhetővé tesz.","shortLead":"A Google kibővítette Magyarországon a nemzetközi ingyenes képzési programját, amelyet szélesebb körben, bárki számára...","id":"20180601_google_magyarorszag_ingyenes_kepzes_grow_with_google_google_kepzesek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=20e1d5ca-a812-4e0d-81c0-5bd8c5aff7e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d70e94c8-0b9a-4bc7-a1df-a1fefc1b71e6","keywords":null,"link":"/kkv/20180601_google_magyarorszag_ingyenes_kepzes_grow_with_google_google_kepzesek","timestamp":"2018. június. 01. 12:34","title":"Rákapcsolnak a Google-nél: még több embert fognak ingyen tanítani Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3e6db7b-e527-4527-a588-cfd31e5a9672","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ahogy elkezdődött a meleg időszak, elindult az is, aminek nem kellene: a Közlekedő Tömeg egyesület 33 fokos meleget mért egy budapesti buszon.","shortLead":"Ahogy elkezdődött a meleg időszak, elindult az is, aminek nem kellene: a Közlekedő Tömeg egyesület 33 fokos meleget...","id":"20180601_Itt_a_nyar_33_fok_van_a_BKV_buszain","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e3e6db7b-e527-4527-a588-cfd31e5a9672&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"688c40eb-b529-4891-8744-3e6424de7304","keywords":null,"link":"/cegauto/20180601_Itt_a_nyar_33_fok_van_a_BKV_buszain","timestamp":"2018. június. 01. 14:21","title":"Itt a nyár, 33 fok van a BKV buszán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94964269-2e03-4930-81d6-87b7d2d6d789","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A fővároson átrohanó szombat délutáni vihar jelentős károkat okozott, olvasónk képeket is küldött.



","shortLead":"A fővároson átrohanó szombat délutáni vihar jelentős károkat okozott, olvasónk képeket is küldött.



","id":"20180602_Kepeken_a_vihar_amokfutasa_Budapesten","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=94964269-2e03-4930-81d6-87b7d2d6d789&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cfc05a1-b6c1-4958-a2bb-cef967620bbc","keywords":null,"link":"/elet/20180602_Kepeken_a_vihar_amokfutasa_Budapesten","timestamp":"2018. június. 02. 18:22","title":"Képeken a vihar ámokfutása Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36615f06-9286-489a-88ea-ea3595c8b043","c_author":"","category":"elet","description":"Elkészült az eddigi legnagyobb elemzés arról, hogy az állattartással mekkora ökológiai lábnyomot hagyunk hátra.","shortLead":"Elkészült az eddigi legnagyobb elemzés arról, hogy az állattartással mekkora ökológiai lábnyomot hagyunk hátra.","id":"20180601_Aggodik_a_Foldert_Egyen_kevesebb_hust_es_tejtermeket","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=36615f06-9286-489a-88ea-ea3595c8b043&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0634756-3110-44d9-8b38-f58b385ef67c","keywords":null,"link":"/elet/20180601_Aggodik_a_Foldert_Egyen_kevesebb_hust_es_tejtermeket","timestamp":"2018. június. 01. 09:37","title":"Aggódik a Földért? Egyen kevesebb húst és tejterméket!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]