Hogy mennyire értékesíthető termék lett a feminizmus, azt jól jelzi, hogy a cégek rájöttek: lehet profitálni a nemek közötti egyenlőséget hirdető szlogenekből. Így tett az amerikai J. Crew is, amelyik egy kisfiúknak szánt pólóra írta ki, hogy „Én is feminista vagyok”. Az Instagramon azzal a kísérőszöveggel mutatták be a terméket, hogy „nem lehet elég korán kezdeni”.

A posztra több ezer komment érkezett, és bár sokan dicsérték, hogy emberi jogokkal töltik meg a divatot, szintén sokan meglehetősen szerencsétlennek találták, hogy egy ilyen korú gyerekre aggattak egy szerintük politikai üzenetet. (A póló 29,50 dolláros árának a tíz százalékát egyébként az ENSZ lányokat támogató alapítványa, a Girl Up kapja.)

A vita gyorsan elfajult ugyan a közösségi oldalon, de a J. Crew kitart a termék és az üzenet mellett is. A cég a Pride tiszteletére is kijött egy Love First elnevezésű kollekcióval, vagyis úgy tűnik, komolyan gondolják a társadalmi felelősségvállalást a ruhákon keresztül.