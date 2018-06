Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f934e060-0e86-4aa4-8f3f-72c6b497e8f3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bungee jumping ugrásáról posztolt magyar idő szerint vasárnap hajnalban egy videót Hosszú Katinka. Saját bevallása szerint csak másodjára tudta rászánni magát az ugrásra.","shortLead":"Bungee jumping ugrásáról posztolt magyar idő szerint vasárnap hajnalban egy videót Hosszú Katinka. Saját bevallása...","id":"20180603_Hosszu_Katinka_csak_masodjara_tudta_legyozni_felelmeit","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f934e060-0e86-4aa4-8f3f-72c6b497e8f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dccd28c-850a-4eb1-9474-b453c130a1b3","keywords":null,"link":"/elet/20180603_Hosszu_Katinka_csak_masodjara_tudta_legyozni_felelmeit","timestamp":"2018. június. 03. 08:33","title":"Hosszú Katinka csak másodjára tudta legyőzni félelmeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b149757b-3c10-4905-98ec-bca4355dbb50","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Qualcomm bejelentette első, kifejezetten a kiterjesztett és a virtuális valóság eszközei számára készített áramkörét, a Snapdragon XR1 lapkakészletet.","shortLead":"A Qualcomm bejelentette első, kifejezetten a kiterjesztett és a virtuális valóság eszközei számára készített áramkörét...","id":"20180601_qualcomm_snapdragon_xr1_lapkakeszletet_vr_ar_eszkozok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b149757b-3c10-4905-98ec-bca4355dbb50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da38b56b-4c83-4989-823f-4c5343449458","keywords":null,"link":"/tudomany/20180601_qualcomm_snapdragon_xr1_lapkakeszletet_vr_ar_eszkozok","timestamp":"2018. június. 01. 17:03","title":"Nagy Qualcomm-előretörés: hivatalos az új Snapdragon XR1 lapkakészlet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bca44300-fb53-4778-b666-7c47e2b0e597","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A világ 189 országa 13 ezer városának szénlábnyomát állapították meg norvég kutatók, számításaik szerint Szöulnak, a kínai Kantonnak és New Yorknak a legnagyobb a szénlábnyoma. Budapest a 210. helyre került. ","shortLead":"A világ 189 országa 13 ezer városának szénlábnyomát állapították meg norvég kutatók, számításaik szerint Szöulnak...","id":"20180602_nagyvarosok_szenlabnyom_karbonlabnyom_kornyezetvedelem_globalis_felmelegedes_klimavaltozas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bca44300-fb53-4778-b666-7c47e2b0e597&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63990467-68e5-450b-b976-aa87ff1ef181","keywords":null,"link":"/tudomany/20180602_nagyvarosok_szenlabnyom_karbonlabnyom_kornyezetvedelem_globalis_felmelegedes_klimavaltozas","timestamp":"2018. június. 02. 18:03","title":"Ön hol lakik? 13 ezer város szénlábnyomát hozták nyilvánosságra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c9c8213-b8ee-4071-ab4a-e0a6306ecee1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Volt feleségét ütlegelte egy férfi fényes nappal a nyílt utcán Isztambulban. A híradások szerint Mehmet T.-nek hívott férfi földre is vitte a nőt, amikor érkezett a felementősereg: egy kukásember lehengerlő határozottsággal állta útját a további erőszaknak, a bántalmazót pedig átadták a rendőrségnek.","shortLead":"Volt feleségét ütlegelte egy férfi fényes nappal a nyílt utcán Isztambulban. A híradások szerint Mehmet T.-nek hívott...","id":"20180601_Video_Az_utcan_utotteverte_a_not_de_egy_kukasember_kepeben_erkezett_a_segitseg","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c9c8213-b8ee-4071-ab4a-e0a6306ecee1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61e3660a-b6ef-45bd-bf3b-e3f936f4102f","keywords":null,"link":"/elet/20180601_Video_Az_utcan_utotteverte_a_not_de_egy_kukasember_kepeben_erkezett_a_segitseg","timestamp":"2018. június. 01. 14:52","title":"Videó: Az utcán ütötte-verte a nőt, de egy kukásember képében megérkezett a segítség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"feb9d107-80c6-4d06-8747-4944131c1d51","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormányközeli Hold Reklám Kft. POP FM néven nyert ugyan a frekvenciapályázaton, de a 24.hu szerint nem ezen a néven szól majd az adás. A Class FM a héten megtámadta a Hold Reklámot győztessé nyilvánító határozatot, ettől függetlenül a műszaki tesztsugárzást már megkezdték.","shortLead":"A kormányközeli Hold Reklám Kft. POP FM néven nyert ugyan a frekvenciapályázaton, de a 24.hu szerint nem ezen a néven...","id":"20180602_villamgyorsan_elindul_az_uj_orszagos_radio_de_nem_pop_fm_lesz_a_neve","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=feb9d107-80c6-4d06-8747-4944131c1d51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"131ddc0b-6fab-4b81-b2b7-431c74a75f44","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180602_villamgyorsan_elindul_az_uj_orszagos_radio_de_nem_pop_fm_lesz_a_neve","timestamp":"2018. június. 02. 12:10","title":"24.hu: Villámgyorsan elindul az új országos rádió, de nem POP FM lesz a neve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af6e5de7-0ce1-4331-8c29-88766d9c763b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Semmi előjele nem volt annak, mire készül az elkövető a híd tetején.","shortLead":"Semmi előjele nem volt annak, mire készül az elkövető a híd tetején.","id":"20180601_uveghid_dobalas_szelvedo_baleset_","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=af6e5de7-0ce1-4331-8c29-88766d9c763b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e9e80b3-f0ea-4d0b-b3b0-7b7f62176ce1","keywords":null,"link":"/cegauto/20180601_uveghid_dobalas_szelvedo_baleset_","timestamp":"2018. június. 01. 19:21","title":"Üveget dobott le a hídról, menet közben törte be egy másfél hetes autó szélvédőjét – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ddddaed-ab80-4256-af9b-a734994e20eb","c_author":"Németh András","category":"tudomany","description":"Azon múlhat a siker, hogy az eladók mennyire felkészülten jelennek meg az online piactereken – mondja Ilja Kretov, az eBay regionális vezetője.","shortLead":"Azon múlhat a siker, hogy az eladók mennyire felkészülten jelennek meg az online piactereken – mondja Ilja Kretov...","id":"201822__ekereskedelem__gyors_novekedes__jo_tanacsok__autot_mobilrol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9ddddaed-ab80-4256-af9b-a734994e20eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fada6cb-59d8-48a7-9fef-097c183eb884","keywords":null,"link":"/tudomany/201822__ekereskedelem__gyors_novekedes__jo_tanacsok__autot_mobilrol","timestamp":"2018. június. 03. 09:00","title":"Milyen hibákat ne kövessünk el, ha a neten kereskedünk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9311d823-928d-48ee-ae1d-85cddb496822","c_author":"Gáti Júlia","category":"elet","description":"Tavaly megnégyszereződött a kanyarós megbetegedések száma, főként a fejlett országokban növekvő oltásellenesség miatt. ","shortLead":"Tavaly megnégyszereződött a kanyarós megbetegedések száma, főként a fejlett országokban növekvő oltásellenesség miatt. ","id":"201818__kanyarojarvany__koncentralt_piac__oltasellenesseg__magukkal_szurnak_ki","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9311d823-928d-48ee-ae1d-85cddb496822&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f52e027c-cad8-4eab-8d4c-b87b5b8d532b","keywords":null,"link":"/elet/201818__kanyarojarvany__koncentralt_piac__oltasellenesseg__magukkal_szurnak_ki","timestamp":"2018. június. 02. 11:00","title":"Saját magukkal és a gyerekükkel szúrnak ki az oltásellenesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]