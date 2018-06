Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8849fc1d-869c-4c98-bb5a-0c42041099ef","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A klub a honlapján jelentette be, hogy több személyi változás történt a házuk táján.","shortLead":"A klub a honlapján jelentette be, hogy több személyi változás történt a házuk táján.","id":"20180604_pinter_attila_puskas_akademia_tavozas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8849fc1d-869c-4c98-bb5a-0c42041099ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a091816b-0cd1-424e-8e36-37d033ff46ef","keywords":null,"link":"/sport/20180604_pinter_attila_puskas_akademia_tavozas","timestamp":"2018. június. 04. 13:30","title":"Már nem Pintér Attila a Puskás Akadémia vezetőedzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8f9586c-c0f8-43a8-96fc-e974c4890b01","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Nem rajong a túl alacsony adókért és következetesen fellép az igazságtalan adóztatás miatt – a magyar kormány is jól ismeri a legkeményebb EU-biztosnak tartott Margrethe Vestager fellépését. A dán politikussal budapesti látogatásán beszélgettünk.","shortLead":"Nem rajong a túl alacsony adókért és következetesen fellép az igazságtalan adóztatás miatt – a magyar kormány is jól...","id":"20180604_margrethe_vestager_versenyjog_adozas_allami_tamogatas_techcegek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f8f9586c-c0f8-43a8-96fc-e974c4890b01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6d49879-b97b-46d8-8803-8b5ca2796557","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180604_margrethe_vestager_versenyjog_adozas_allami_tamogatas_techcegek","timestamp":"2018. június. 04. 14:25","title":"Nekiment az Apple-nek és a Google-nak, Orbánéktól sem ijed meg a \"szabályozó celeb\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d08945e3-5cfb-4595-a768-eae6a3dcd6f3","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Roland Garros teniszversenyen a nyolcaddöntőbe jutó spanyol először megivott fél liter vizet a francia Gasquet legyőzése után, majd belpolitikai elemzésre adta fejét.","shortLead":"A Roland Garros teniszversenyen a nyolcaddöntőbe jutó spanyol először megivott fél liter vizet a francia Gasquet...","id":"20180604_Rafa_Nadal_elorehozott_valasztasokat_akar","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d08945e3-5cfb-4595-a768-eae6a3dcd6f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca30299f-8464-460d-b3f3-566c9e2b7382","keywords":null,"link":"/sport/20180604_Rafa_Nadal_elorehozott_valasztasokat_akar","timestamp":"2018. június. 04. 11:14","title":"Rafael Nadal előrehozott választásokat akar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"951df884-7a9f-470e-9639-71607980a0ce","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Pályafutása első dobogós helyezését érte el Herczig Norbert a rali-Európa-bajnokságon (ERC): a magyar versenyző a sorozat görögországi futamát a második helyen zárta.","shortLead":"Pályafutása első dobogós helyezését érte el Herczig Norbert a rali-Európa-bajnokságon (ERC): a magyar versenyző...","id":"20180604_dobogos_a_magyar_paros_a_rali_ebn","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=951df884-7a9f-470e-9639-71607980a0ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ca256c4-a851-4762-a7dd-9e476c73f5e9","keywords":null,"link":"/sport/20180604_dobogos_a_magyar_paros_a_rali_ebn","timestamp":"2018. június. 04. 07:38","title":"Komoly siker: magyar páros dobogós a rali-Eb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b88e820-96a9-4d88-82fa-27eaacd7065d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szlovák és a magyar alvilág vele szembeni zsarolására épül az eljárás, amit ellene indítottak – ez áll többek között a Fenyő János megöletésével gyanúsított Gyárfás Tamás vallomásában. A médiavállalkozó állítja: Portik Tamás próbálta beszélgetéseik során folyton Fenyőre terelni a szót, és ő 2008-ban jött rá, hogy ezeket a párbeszédeket rögzíti is. A hvg.hu birtokába jutott 14 oldalas gyanúsítotti vallomásban 25 évre visszamenőleg magyarázza a történtek saját verzióját a sportdiplomata. ","shortLead":"A szlovák és a magyar alvilág vele szembeni zsarolására épül az eljárás, amit ellene indítottak – ez áll többek között...","id":"20180604_Megszereztuk_Gyarfas_vallomasat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b88e820-96a9-4d88-82fa-27eaacd7065d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd7818bc-1a6f-4de5-9270-b8d64f0d515b","keywords":null,"link":"/itthon/20180604_Megszereztuk_Gyarfas_vallomasat","timestamp":"2018. június. 04. 11:23","title":"Megszereztük Gyárfás vallomását: 2008-ban döbbent rá, hogy Portik mire játszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89ff4a6d-3ae7-44c9-92da-28accb41452e","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Alaposan kipróbáltuk azt a mobilt, amellyel szinte teljes sötétben és állvány nélkül is lehet fotózni, és amely okos szoftverrel javít a képek minőségén. A Leica központjában jártunk egy Huawei P20 Próval.","shortLead":"Alaposan kipróbáltuk azt a mobilt, amellyel szinte teljes sötétben és állvány nélkül is lehet fotózni, és amely okos...","id":"20180602_huawei_p20_pro_foto_fenykep_leica_dxo_mark","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=89ff4a6d-3ae7-44c9-92da-28accb41452e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e30af54-4d1f-4450-bb80-5a69a0b1727c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180602_huawei_p20_pro_foto_fenykep_leica_dxo_mark","timestamp":"2018. június. 02. 20:30","title":"A fotósok Mekkájában teszteltük le, milyen képeket is csinál valójában a legjobbnak kikiáltott telefon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c835c19-9905-4f61-8527-2217e744c4d6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Komoly bírálat érte Rodrigo Duterte Fülöp-szigeteki elnököt azért, amit Dél-Koreában tett. ","shortLead":"Komoly bírálat érte Rodrigo Duterte Fülöp-szigeteki elnököt azért, amit Dél-Koreában tett. ","id":"20180604_Duterte_ujra_macsonak_erzi_magat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7c835c19-9905-4f61-8527-2217e744c4d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6258887-2d2f-4c59-bcd5-11a73c2e816f","keywords":null,"link":"/vilag/20180604_Duterte_ujra_macsonak_erzi_magat","timestamp":"2018. június. 04. 13:33","title":"A nyílt színen csókolt szájon egy idegen nőt a Fülöp-szigeteki elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad98990a-5324-4b60-b129-3791a9ebf6cc","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Amilyen szomorúan indult a Nyíregyházi Állatpark bölényborjújának élete, legalább annyira biztató a folytatás: a most háromhetes üsző már napi hat liter tápszert eszik, háromóránként etetik a gondozók. Ha nincsenek állatkertek, az európai bölények már eltűntek volna a Földről. ","shortLead":"Amilyen szomorúan indult a Nyíregyházi Állatpark bölényborjújának élete, legalább annyira biztató a folytatás: a most...","id":"20180604_apja_torte_el_a_nyiregyhazi_bolenyborju_labat_a_gondozok_nevelik_tovabb","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ad98990a-5324-4b60-b129-3791a9ebf6cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15468e25-82ee-475f-b2ed-af29d19fa160","keywords":null,"link":"/elet/20180604_apja_torte_el_a_nyiregyhazi_bolenyborju_labat_a_gondozok_nevelik_tovabb","timestamp":"2018. június. 04. 14:38","title":"Apja törte el a nyíregyházi bölényborjú lábát, a gondozók nevelik tovább – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]