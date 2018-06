Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"64649150-7030-459f-8229-9cbb17224345","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A török elnök kiadta a parancsot: mindenki dolgozzon az Uber minél teljesebb betiltásán.\r

\r

","shortLead":"A török elnök kiadta a parancsot: mindenki dolgozzon az Uber minél teljesebb betiltásán.\r

\r

","id":"20180602_A_kormanyzok_es_a_rendorseg_is_az_Uber_betiltasan_ugykodik_Torokorszagban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=64649150-7030-459f-8229-9cbb17224345&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac630c9d-56fd-4681-a487-1f163046b2e7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180602_A_kormanyzok_es_a_rendorseg_is_az_Uber_betiltasan_ugykodik_Torokorszagban","timestamp":"2018. június. 02. 17:54","title":"A kormányzók és a rendőrség is az Uber betiltásán ügyködik Törökországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b4dbf52-f139-4a0f-b4a3-96ecf90767f5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A cégek sok fiatalt keresnek nyári munkára, a minimális órabér is közelíti az 1000 forintot, jellemzően a könnyű fizikai munkáknál, de hiányszalmákban ennek a dupláját is megadhatják a vállalkozások.","shortLead":"A cégek sok fiatalt keresnek nyári munkára, a minimális órabér is közelíti az 1000 forintot, jellemzően a könnyű...","id":"20180602_Beszel_japanul_es_programozonak_keszul_Verhetetlen_fizetest_kap_nyari_diakmunkaskent","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7b4dbf52-f139-4a0f-b4a3-96ecf90767f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86cf135b-9c6e-467d-a452-f958f6b548a9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180602_Beszel_japanul_es_programozonak_keszul_Verhetetlen_fizetest_kap_nyari_diakmunkaskent","timestamp":"2018. június. 02. 17:59","title":"Beszél japánul és programozónak készül? Verhetetlen fizetést kap nyári diákmunkásként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee0beada-b052-42d6-a1ca-eb2644f83177","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fővárosban egy négyemeletes házban volt tűz. Sérültek nincsenek. ","shortLead":"A fővárosban egy négyemeletes házban volt tűz. Sérültek nincsenek. ","id":"20180602_Tuz_volt_az_Andrassy_uton","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ee0beada-b052-42d6-a1ca-eb2644f83177&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0359815c-97c9-48a6-946d-578420d97a52","keywords":null,"link":"/itthon/20180602_Tuz_volt_az_Andrassy_uton","timestamp":"2018. június. 02. 21:48","title":"Tűz volt az Andrássy úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bca44300-fb53-4778-b666-7c47e2b0e597","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A világ 189 országa 13 ezer városának szénlábnyomát állapították meg norvég kutatók, számításaik szerint Szöulnak, a kínai Kantonnak és New Yorknak a legnagyobb a szénlábnyoma. Budapest a 210. helyre került. ","shortLead":"A világ 189 országa 13 ezer városának szénlábnyomát állapították meg norvég kutatók, számításaik szerint Szöulnak...","id":"20180602_nagyvarosok_szenlabnyom_karbonlabnyom_kornyezetvedelem_globalis_felmelegedes_klimavaltozas","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bca44300-fb53-4778-b666-7c47e2b0e597&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63990467-68e5-450b-b976-aa87ff1ef181","keywords":null,"link":"/tudomany/20180602_nagyvarosok_szenlabnyom_karbonlabnyom_kornyezetvedelem_globalis_felmelegedes_klimavaltozas","timestamp":"2018. június. 02. 18:03","title":"Ön hol lakik? 13 ezer város szénlábnyomát hozták nyilvánosságra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"970af796-43ef-4eb4-91b0-c281d3d90765","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Fél év múlva debütál a mozikban a Legendás állatok - Grindelwald bűntettei című film, de J.K. Rowling, a Harry Potter-regények írója már dolgozik az új sorozat harmadik részén.","shortLead":"Fél év múlva debütál a mozikban a Legendás állatok - Grindelwald bűntettei című film, de J.K. Rowling, a Harry...","id":"20180603_JK_Rowling_reg_tervezi_most_megirja_varazsmentes_gyerekkonyvet","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=970af796-43ef-4eb4-91b0-c281d3d90765&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"635596b8-c3b5-4f92-9851-2d2432fcec87","keywords":null,"link":"/kultura/20180603_JK_Rowling_reg_tervezi_most_megirja_varazsmentes_gyerekkonyvet","timestamp":"2018. június. 03. 18:41","title":"J.K. Rowling rég tervezi, most megírja varázsmentes gyerekkönyvét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e199b5da-6be0-46a4-88a2-306f9575968b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ferihegynél egy emeletes busz ütközött a magasságkorlátozó kapunak, a bürokrácia miatt átmenetileg nem lehetett elektromos autót venni, pénteken pedig elindult az új rendszer, ami a terehautósokra vadászik a közutakon.","shortLead":"Ferihegynél egy emeletes busz ütközött a magasságkorlátozó kapunak, a bürokrácia miatt átmenetileg nem lehetett...","id":"20180603_top_autos_hirek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e199b5da-6be0-46a4-88a2-306f9575968b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"730ec775-7d89-45da-b76f-20f2a7eb024b","keywords":null,"link":"/cegauto/20180603_top_autos_hirek","timestamp":"2018. június. 03. 13:51","title":"Tolatóradar: Vírusként terjed a videó arról, amit egy brit motoros csinált a londoni dugóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb2d49ab-6728-485c-8196-d00482d6acb6","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Kiskunlacháza és Bugyi közötti tavak egyikében történt a tragédia.\r

\r

","shortLead":"A Kiskunlacháza és Bugyi közötti tavak egyikében történt a tragédia.\r

\r

","id":"20180602_Vizbe_fulladt_egy_no_Pest_megyeben","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bb2d49ab-6728-485c-8196-d00482d6acb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b60f074-e840-49e2-a2e8-fb4c6005e7ea","keywords":null,"link":"/itthon/20180602_Vizbe_fulladt_egy_no_Pest_megyeben","timestamp":"2018. június. 02. 17:23","title":"Vízbe fulladt egy nő Pest megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e031718-4da6-4fae-8b85-3bd2ae083f29","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az 1 667 298 070 forintos nyeremény az átlagfizetéshez képest mesés összegnek tűnik, de így is jelentősen elmarad a dobogós lotónyereményektől. Minden idők legnagyobb Ötöslottó főnyereményeinek listáján csak a 21. helyre fért fel.","shortLead":"Az 1 667 298 070 forintos nyeremény az átlagfizetéshez képest mesés összegnek tűnik, de így is jelentősen elmarad...","id":"20180603_A_tegnapi_lottonyertes_sehol_sincs_a_magyar_csucsgazdagokhoz_kepest","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1e031718-4da6-4fae-8b85-3bd2ae083f29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e28ccc4-834c-49a6-8228-3a358fb40509","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180603_A_tegnapi_lottonyertes_sehol_sincs_a_magyar_csucsgazdagokhoz_kepest","timestamp":"2018. június. 03. 17:18","title":"A tegnapi lottónyertes sehol sincs a magyar csúcsgazdagokhoz képest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]