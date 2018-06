Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"335e3efb-c580-447f-b473-cd788559dd72","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"\"I need money. Please help\" - áll a kartonpapundeklin, amely mögött apja dalait játsza New Jersey utcáin.","shortLead":"\"I need money. Please help\" - áll a kartonpapundeklin, amely mögött apja dalait játsza New Jersey utcáin.","id":"20180603_Hajlektalankent_zenelesbol_el_Tom_Jones_fia","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=335e3efb-c580-447f-b473-cd788559dd72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ee36ccf-bcab-4798-8d6b-dc3c145677f1","keywords":null,"link":"/kultura/20180603_Hajlektalankent_zenelesbol_el_Tom_Jones_fia","timestamp":"2018. június. 03. 19:56","title":"Hajléktalanként, zenélésből él Tom Jones fia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60bf6e8b-3a5f-48e7-9931-73909ac6f382","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A támadó és a rendőr is megsérült, terrorizmusra utaló jeleket egyelőre viszont nem találtak. ","shortLead":"A támadó és a rendőr is megsérült, terrorizmusra utaló jeleket egyelőre viszont nem találtak. ","id":"20180603_Ralott_egy_rendor_egy_kessel_randalirozo_ferfira_a_berlini_domban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=60bf6e8b-3a5f-48e7-9931-73909ac6f382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"100fd9d8-f352-4a91-89c5-7d30491c81fd","keywords":null,"link":"/vilag/20180603_Ralott_egy_rendor_egy_kessel_randalirozo_ferfira_a_berlini_domban","timestamp":"2018. június. 03. 19:19","title":"Rálőtt egy rendőr egy késsel randalírozó férfira a berlini dómban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90d51152-44f9-46ce-b93d-1068a1ee608d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Janez Jansa volt miniszterelnök vezette ellenzéki jobboldali Szlovén Demokrata Párt (SDS) győzött a vasárnapi szlovéniai előre hozott parlamenti választásokon. Az osztrák hírügynökség esti jelentése szerint 25 mandátumot szereztek a 90-ből, de szövetségesük csak hetet, így Jansa maradhat ellenzékben.","shortLead":"A Janez Jansa volt miniszterelnök vezette ellenzéki jobboldali Szlovén Demokrata Párt (SDS) győzött a vasárnapi...","id":"20180603_Szloveniaban_nyert_Orban_ellene_de_aligha_kerul_kormanyra","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=90d51152-44f9-46ce-b93d-1068a1ee608d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b238050d-b488-4fce-8a77-612d5ccfdaf5","keywords":null,"link":"/vilag/20180603_Szloveniaban_nyert_Orban_ellene_de_aligha_kerul_kormanyra","timestamp":"2018. június. 03. 21:10","title":"Szlovéniában nyert Orbán embere, de aligha kerül kormányra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea7dfa47-a5a8-4c6b-be0b-59cbd7910875","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Bizonyára ismerős önnek az érzés, hogy igyekszik úgy csinálni a dolgokat, ahogy annak idején a szüleitől láthatta, vagy semmiképpen sem szeretné úgy csinálni. A szülői minta gyermekkorunkban belénk ivódik, és egész életünkben azt próbáljuk elérni, kiegészíteni, vagy éppen harcolni ellene.","shortLead":"Bizonyára ismerős önnek az érzés, hogy igyekszik úgy csinálni a dolgokat, ahogy annak idején a szüleitől láthatta, vagy...","id":"20180603_A_gyerek_olyan_akar_lenni_mint_anyu_vagy_apu","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea7dfa47-a5a8-4c6b-be0b-59cbd7910875&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e39e0237-d460-46c2-9527-7a4090fb9e7f","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180603_A_gyerek_olyan_akar_lenni_mint_anyu_vagy_apu","timestamp":"2018. június. 03. 20:15","title":"A gyerek olyan akar lenni, mint anyu vagy apu","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da15523e-c6d9-4127-adce-fa248afb8f8d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az ilyen szponzorautózások, néha elég kellemetlen következményekkel járhatnak.","shortLead":"Az ilyen szponzorautózások, néha elég kellemetlen következményekkel járhatnak.","id":"20180604_Ez_se_gyakori_a_felvezeto_autot_sikerult_a_falhoz_csapni_egy_autoversenyen__video","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da15523e-c6d9-4127-adce-fa248afb8f8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6192f12e-ff56-4800-9149-9818230d338b","keywords":null,"link":"/cegauto/20180604_Ez_se_gyakori_a_felvezeto_autot_sikerult_a_falhoz_csapni_egy_autoversenyen__video","timestamp":"2018. június. 04. 09:17","title":"Celeb vezette a felvezetőautót egy autóverseny előtt, oda is csapta a falhoz – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59b44983-7aab-45dc-a14b-b494a264dcb1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hétfőn mentővel vitték kórházba a volt színészt. ","id":"20180605_Agyverzest_kapott_Paudits_Bela","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=59b44983-7aab-45dc-a14b-b494a264dcb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b6e2335-c669-4e52-95ce-3e64723d877c","keywords":null,"link":"/kultura/20180605_Agyverzest_kapott_Paudits_Bela","timestamp":"2018. június. 05. 07:24","title":"Agyvérzést kapott Paudits Béla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"291b80a3-4545-45af-9e40-48d18b2f324a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple fő YouTube-csatornáján osztott meg egy rövid animojis videót. Az időzítés nem véletlen.","shortLead":"Az Apple fő YouTube-csatornáján osztott meg egy rövid animojis videót. Az időzítés nem véletlen.","id":"20180604_apple_animoji_karaoke_wwdc_2018_ios","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=291b80a3-4545-45af-9e40-48d18b2f324a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd3c942e-fb9e-4fc4-bf90-65ed1e028c01","keywords":null,"link":"/tudomany/20180604_apple_animoji_karaoke_wwdc_2018_ios","timestamp":"2018. június. 04. 14:03","title":"Videó: közvetlenül a WWDC előtt osztott meg a világgal egy bájos animoji karaokét az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9da4838f-c682-444a-abc0-c12bf27d4e32","c_author":"MTI","category":"sport","description":"\"Egy idő után azt kérdeztem magamtól, hogy nem a bőrszínem-e az oka mindennek\" – tette fel a kérdést Yaya Touré. ","shortLead":"\"Egy idő után azt kérdeztem magamtól, hogy nem a bőrszínem-e az oka mindennek\" – tette fel a kérdést Yaya Touré. ","id":"20180605_Yaya_Toure_szerint_Guardiola_azert_mellozi_mert_fekete","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9da4838f-c682-444a-abc0-c12bf27d4e32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91b9867a-da0e-4110-ba71-3ce9262c1e55","keywords":null,"link":"/sport/20180605_Yaya_Toure_szerint_Guardiola_azert_mellozi_mert_fekete","timestamp":"2018. június. 05. 11:44","title":"Yaya Touré szerint Guardiola azért mellőzi, mert fekete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]