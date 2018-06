Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6b88e820-96a9-4d88-82fa-27eaacd7065d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szlovák és a magyar alvilág vele szembeni zsarolására épül az eljárás, amit ellene indítottak – ez áll többek között a Fenyő János megöletésével gyanúsított Gyárfás Tamás vallomásában. A médiavállalkozó állítja: Portik Tamás próbálta beszélgetéseik során folyton Fenyőre terelni a szót, és ő 2008-ban jött rá, hogy ezeket a párbeszédeket rögzíti is. A hvg.hu birtokába jutott 14 oldalas gyanúsítotti vallomásban 25 évre visszamenőleg magyarázza a történtek saját verzióját a sportdiplomata. ","shortLead":"A szlovák és a magyar alvilág vele szembeni zsarolására épül az eljárás, amit ellene indítottak – ez áll többek között...","id":"20180604_Megszereztuk_Gyarfas_vallomasat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b88e820-96a9-4d88-82fa-27eaacd7065d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd7818bc-1a6f-4de5-9270-b8d64f0d515b","keywords":null,"link":"/itthon/20180604_Megszereztuk_Gyarfas_vallomasat","timestamp":"2018. június. 04. 11:23","title":"Megszereztük Gyárfás vallomását: 2008-ban döbbent rá, hogy Portik mire játszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d74b4c29-f7dd-40fc-a722-6bdd29a8229a","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"A belügyminiszter lányainak többségi tulajdonában van az a cég, amely megvásárolta a színművész budai házát. A kft.-ben egy ciprusi hátterű cég a kisebbségi tulajdonos, Pintér felesége pedig az ügyvezető.\r

\r

","shortLead":"A belügyminiszter lányainak többségi tulajdonában van az a cég, amely megvásárolta a színművész budai házát. A kft.-ben...","id":"20180604_Pinter_Sandor_csaladi_cege_csapott_le_Kulka_Janos_hazara","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d74b4c29-f7dd-40fc-a722-6bdd29a8229a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d077425-5e2d-476c-af62-87b81fec772e","keywords":null,"link":"/itthon/20180604_Pinter_Sandor_csaladi_cege_csapott_le_Kulka_Janos_hazara","timestamp":"2018. június. 04. 08:10","title":"Pintér Sándor családi cége csapott le Kulka János házára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"968fb057-34b6-4852-9a18-5639ef754bac","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ország kedden értesíti a Nemzetközi Atomenergia-ügynökséget (NAÜ), hogy megkezdi az urándúsító kapacitásának növelését célzó folyamatot – közölte Berúz Kamalvandi, az Iráni Atomenergia Szervezet szóvivője az ISNA félhivatalos iráni hírügynökséggel. ","shortLead":"Az ország kedden értesíti a Nemzetközi Atomenergia-ügynökséget (NAÜ), hogy megkezdi az urándúsító kapacitásának...","id":"20180605_trump_felrugta_az_alkut_Iran_ujra_urant_dusit","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=968fb057-34b6-4852-9a18-5639ef754bac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebef7e08-6181-4ad0-9dc6-6701918e682c","keywords":null,"link":"/vilag/20180605_trump_felrugta_az_alkut_Iran_ujra_urant_dusit","timestamp":"2018. június. 05. 05:18","title":"Trump felrúgta az alkut, Irán újra felpörgeti az urándúsítást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6ffdcc0-298e-4ff5-8110-2d81d41264d6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A megszűnt Együtt egykori elnöke szerint nincs értelme ellenzéki pártot létrehozni.","shortLead":"A megszűnt Együtt egykori elnöke szerint nincs értelme ellenzéki pártot létrehozni.","id":"20180605_Juhasz_Peter_Diktaturaban_elunk","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c6ffdcc0-298e-4ff5-8110-2d81d41264d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9d91cc4-e890-4fff-84d2-4369af23bd89","keywords":null,"link":"/itthon/20180605_Juhasz_Peter_Diktaturaban_elunk","timestamp":"2018. június. 05. 10:05","title":"Juhász Péter: Diktatúrában élünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"410fe0d6-ac21-4ab9-9a9a-7507b98809ba","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"Pályafutása legjobb dalait állította színpadra két órában az elmúlt 30 év egyik legnagyobb férfi szólósztárja. Sőt, ha azt vesszük, hogy kik azok, akik az elmúlt három évtizedben startoltak: a legnagyobb, de legalábbis a legsikeresebb.","shortLead":"Pályafutása legjobb dalait állította színpadra két órában az elmúlt 30 év egyik legnagyobb férfi szólósztárja. Sőt, ha...","id":"20180604_A_rock_and_roll_meg_nem_halott_Lenny_Kravitz_Budapesten","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=410fe0d6-ac21-4ab9-9a9a-7507b98809ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"144b1187-bd54-4ef4-8d92-d4c36ca1f538","keywords":null,"link":"/kultura/20180604_A_rock_and_roll_meg_nem_halott_Lenny_Kravitz_Budapesten","timestamp":"2018. június. 04. 11:13","title":"A rock and roll még nem halott - Lenny Kravitz Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f48a1599-1ff2-4cd9-9194-c400673c0bf1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nagyon félhetnének Budapesten az autósok, ha az itteni bíróság a frankfurti példát követné.","shortLead":"Nagyon félhetnének Budapesten az autósok, ha az itteni bíróság a frankfurti példát követné.","id":"20180605_A_villamossinre_parkolo_autossal_fizettettek_ki_az_osszes_utas_taxikoltseget","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f48a1599-1ff2-4cd9-9194-c400673c0bf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"daa42e20-9129-45a5-bc87-85dfaba22636","keywords":null,"link":"/kkv/20180605_A_villamossinre_parkolo_autossal_fizettettek_ki_az_osszes_utas_taxikoltseget","timestamp":"2018. június. 05. 13:47","title":"A villamossínre parkoló autóssal fizettették ki az összes utas taxiköltségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1d2ec18-77a7-4b94-a468-a58a361b1342","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ezen a héten is folytatja az M1-es autópálya burkolatának felújítását, a munkálatok miatt főként a Budapest felé vezető oldalon lesznek félpályás lezárások.","shortLead":"A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ezen a héten is folytatja az M1-es autópálya burkolatának felújítását, a munkálatok miatt...","id":"20180604_ujabb_nehez_napok_jonnek_az_m1esen","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c1d2ec18-77a7-4b94-a468-a58a361b1342&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd4f2c74-e0ec-4cd2-a5bc-c670dcecabaf","keywords":null,"link":"/cegauto/20180604_ujabb_nehez_napok_jonnek_az_m1esen","timestamp":"2018. június. 04. 07:48","title":"Újabb nehéz napok jönnek az M1-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0598513-f6d7-4125-84bd-6b25e14dd58b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szélsőjobb néppártosodása Németországban is vitatott folyamat. Most a történelem újraértelmezése váltott ki botrányt az AfD-ben.","shortLead":"A szélsőjobb néppártosodása Németországban is vitatott folyamat. Most a történelem újraértelmezése váltott ki botrányt...","id":"20180604_AfDelnok_Hitler_csak_egy_madarszar_a_sikeres_nemet_tortenelmen","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e0598513-f6d7-4125-84bd-6b25e14dd58b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aed4ee3d-d5e2-4bd0-8e43-6f13c6b05006","keywords":null,"link":"/itthon/20180604_AfDelnok_Hitler_csak_egy_madarszar_a_sikeres_nemet_tortenelmen","timestamp":"2018. június. 04. 09:35","title":"AfD-elnök: Hitler csak egy madárszar a sikeres német történelmen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]