A 24 éves moundsville-i Ryan James Barrt a gyerekek veszélyezetése miatt tartóztatták le, miután a helyi rendőrörsre feljelentés érkezett, miszerint az apa a Snapchatre feltöltötte a pánikoló gyerekeiről a videókat. Travis Morando seriff beszámolója szerint Barr először a kislányát csukta be a szárítógépbe, a gyerek kiabált az ijedtségtől. Ezt követően a kisifát is bezárta ugyanoda, de ekkor már egy rövid időre be is kapcsolta a gépet. A feltöltött videó tanúsága szerint az apa át is nézett a szárító dobjának ablakán, tehát látta, hogy a gyerek forog a gépben.

A vád szerint ez idő alatt az anya nem volt jelen, zuhanyozott. A CBS News híre szerint Barr azzal védekezett kihallgatásakor, hogy a kislánya magától is mindig bemászik a szárítógépbe, a fiát pedig azért tette bele, hogy megmutassa neki, nem kell félnie a géptől.

Fenti képünk illusztráció.