Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1b49be73-58ee-4e24-874b-29ff30e4a65b","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Összegyűjtötte az adóhivatal, mi mindent kell tudniuk a diákoknak, ha nyári munkára mennek.","shortLead":"Összegyűjtötte az adóhivatal, mi mindent kell tudniuk a diákoknak, ha nyári munkára mennek.","id":"20180605_Fontos_figyelmeztetest_kuldott_a_NAV_a_nyari_munkaba_allo_diakoknak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b49be73-58ee-4e24-874b-29ff30e4a65b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5335b48a-556f-4ba6-aa48-1b43f6a988db","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180605_Fontos_figyelmeztetest_kuldott_a_NAV_a_nyari_munkaba_allo_diakoknak","timestamp":"2018. június. 05. 11:42","title":"Fontos figyelmeztetést küldött a NAV a nyári munkába álló diákoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1f1fb7e-a184-473b-a624-77e404cf0350","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Máshol elsőfokú figyelmeztetések vannak érvényben. ","shortLead":"Máshol elsőfokú figyelmeztetések vannak érvényben. ","id":"20180605_Riasztast_adtak_ki_jo_sok_eso_hullhat_a_Baranya_megyeben_elok_nyakaba","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d1f1fb7e-a184-473b-a624-77e404cf0350&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40227474-07d0-4760-9854-4efbc27dc1b4","keywords":null,"link":"/itthon/20180605_Riasztast_adtak_ki_jo_sok_eso_hullhat_a_Baranya_megyeben_elok_nyakaba","timestamp":"2018. június. 05. 18:31","title":"Riasztást adtak ki, jó sok eső hullhat a Baranya megyében élők nyakába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f73bf08-3095-48bd-8548-4b5daa4f79d5","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Egy június 18-i árverésen ritka kincsekhez juthatnak a monarchia idejéből a vastag pénztárcájúak. Egyebek mellett festményeket, cipőket, cigarettatárcákat, szobrokat, okiratokat árvereznek el.","shortLead":"Egy június 18-i árverésen ritka kincsekhez juthatnak a monarchia idejéből a vastag pénztárcájúak. Egyebek mellett...","id":"20180605_itt_a_nagy_lehetoseg_azoknak_akik_meg_akarjak_szerezni_sissy_egyik_cipojet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f73bf08-3095-48bd-8548-4b5daa4f79d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45e33f25-aafe-455e-8c83-b5c6c06090ec","keywords":null,"link":"/elet/20180605_itt_a_nagy_lehetoseg_azoknak_akik_meg_akarjak_szerezni_sissy_egyik_cipojet","timestamp":"2018. június. 05. 18:16","title":"Itt a nagy lehetőség azoknak, akik meg akarják szerezni Sissi egyik cipőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae9223aa-23bc-464a-a02c-d59630c45dc1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnök hétfőn közölte, jogában áll saját magát elnöki kegyelemben részesíteni, így gyakorlatilag bármikor mentesítheti magát az orosz kapcsolataival foglalkozó, hónapok óta tartó vizsgálat következményei alól. ","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök hétfőn közölte, jogában áll saját magát elnöki kegyelemben részesíteni, így gyakorlatilag...","id":"20180604_Trump_mar_a_sajat_maganak_adott_elnoki_kegyelemrol_beszel","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ae9223aa-23bc-464a-a02c-d59630c45dc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5a8dc28-1ebc-4e67-8c8d-ba736b431bfe","keywords":null,"link":"/vilag/20180604_Trump_mar_a_sajat_maganak_adott_elnoki_kegyelemrol_beszel","timestamp":"2018. június. 04. 16:10","title":"Trump már a saját magának adható elnöki kegyelemről beszél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2847402-74c3-41e5-9676-30034e002595","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Jó szezont zárt a Cipruson focizó Sallai Roland, sajtóhírek szerint most Angliába igazolhat.","shortLead":"Jó szezont zárt a Cipruson focizó Sallai Roland, sajtóhírek szerint most Angliába igazolhat.","id":"20180604_Premier_Leaguecsapat_erdeklodik_Sallai_Roland_irant","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d2847402-74c3-41e5-9676-30034e002595&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86ff00f7-70e8-4d0b-a18b-c15e608201ca","keywords":null,"link":"/sport/20180604_Premier_Leaguecsapat_erdeklodik_Sallai_Roland_irant","timestamp":"2018. június. 04. 18:23","title":"Premier League-csapat érdeklődik Sallai Roland iránt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e21f76ea-9a4f-4d10-85ef-7bb446de8a63","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Time magazin fennállásának 95 éve alatt soha nem készített még annyira digitális címlapot, mint amilyennel a mostani számra rukkoltak elő. Igaz, megfelelően fejlett dróntechnológia hiányában erre eddig nem is nagyon lettek volna képesek.","shortLead":"A Time magazin fennállásának 95 éve alatt soha nem készített még annyira digitális címlapot, mint amilyennel a mostani...","id":"20180605_time_magazin_cimlap_intel_dron","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e21f76ea-9a4f-4d10-85ef-7bb446de8a63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b04f6ce-2ff2-4029-ad3a-0a5adda1a340","keywords":null,"link":"/tudomany/20180605_time_magazin_cimlap_intel_dron","timestamp":"2018. június. 05. 11:03","title":"A National Geographic zseniális címlapja után most a Time magazin rukkolt ki egy remek címlappal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7e7db27-d91b-488f-88af-8e754c523728","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"2014-ben hagyta jóvá a programot az EU, de évekig nem történt semmi a projektben. Végül csak beindult a program az áprilisi választások előtt. ","shortLead":"2014-ben hagyta jóvá a programot az EU, de évekig nem történt semmi a projektben. Végül csak beindult a program...","id":"20180606_Pont_a_valasztasok_elott_indult_be_az_evek_ota_halott_szegenyeket_segito_program","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d7e7db27-d91b-488f-88af-8e754c523728&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b4fbc34-0035-424d-b9ee-1c70964ef3aa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180606_Pont_a_valasztasok_elott_indult_be_az_evek_ota_halott_szegenyeket_segito_program","timestamp":"2018. június. 06. 10:28","title":"Pont a választások előtt indult be az évek óta halott, szegényeket segítő program","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"652759c7-65aa-48c8-9c43-5ca7b7f5ac8f","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"Prága új galériát épít a Szláv eposz számára.","shortLead":"Prága új galériát épít a Szláv eposz számára.","id":"20180605_Alfons_Mucha_kerese_vegre_teljesul","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=652759c7-65aa-48c8-9c43-5ca7b7f5ac8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bd8071d-be5c-40d7-9aef-8ac274d39137","keywords":null,"link":"/kultura/20180605_Alfons_Mucha_kerese_vegre_teljesul","timestamp":"2018. június. 05. 15:45","title":"Alfons Mucha kérése végre teljesül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]