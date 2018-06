Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"faeba965-5fa9-4423-bb29-1ccf2b3a2195","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Hárommecces eltiltást kapott, amiért hevesen tiltakozott egy piros lap miatt. ","shortLead":"Hárommecces eltiltást kapott, amiért hevesen tiltakozott egy piros lap miatt. ","id":"20180605_Buffon_nem_uszta_meg_buntetes_nelkul_a_Real_elleni_balhejat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=faeba965-5fa9-4423-bb29-1ccf2b3a2195&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3db71eb4-bf52-4ff5-ab9e-2b5b73aea9c8","keywords":null,"link":"/sport/20180605_Buffon_nem_uszta_meg_buntetes_nelkul_a_Real_elleni_balhejat","timestamp":"2018. június. 05. 21:30","title":"Buffon nem úszta meg büntetés nélkül a Real elleni balhéját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8f9586c-c0f8-43a8-96fc-e974c4890b01","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Nem rajong a túl alacsony adókért és következetesen fellép az igazságtalan adóztatás miatt – a magyar kormány is jól ismeri a legkeményebb EU-biztosnak tartott Margrethe Vestager fellépését. A dán politikussal budapesti látogatásán beszélgettünk.","shortLead":"Nem rajong a túl alacsony adókért és következetesen fellép az igazságtalan adóztatás miatt – a magyar kormány is jól...","id":"20180604_margrethe_vestager_versenyjog_adozas_allami_tamogatas_techcegek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f8f9586c-c0f8-43a8-96fc-e974c4890b01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6d49879-b97b-46d8-8803-8b5ca2796557","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180604_margrethe_vestager_versenyjog_adozas_allami_tamogatas_techcegek","timestamp":"2018. június. 04. 14:25","title":"Nekiment az Apple-nek és a Google-nak, Orbánéktól sem ijed meg a \"szabályozó celeb\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30d1e895-b39a-4893-a1e7-1f30a0ef52dc","c_author":"","category":"vilag","description":"

Lila színűvé vált kedden a szentpétervári Néva-folyóba futó egyik folyót. Ugyanez már volt más színű is: piros, fehér, de még habos is.","shortLead":"

Lila színűvé vált kedden a szentpétervári Néva-folyóba futó egyik folyót. Ugyanez már volt más színű is: piros, fehér...","id":"20180605_Kameleonfolyo_folyik_Szentpetervaron","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=30d1e895-b39a-4893-a1e7-1f30a0ef52dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"336b25c2-9d06-4cb6-805b-19e59fcc3778","keywords":null,"link":"/vilag/20180605_Kameleonfolyo_folyik_Szentpetervaron","timestamp":"2018. június. 05. 14:55","title":"Kaméleon-folyó folyik Szentpéterváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97a570f3-79bd-4909-9740-5dbe2d186cb8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ennek a rendkívül áramvonalas autónak a láttán kevesen gondolnánk, hogy szocialista négykerekűről van szó.","shortLead":"Ennek a rendkívül áramvonalas autónak a láttán kevesen gondolnánk, hogy szocialista négykerekűről van szó.","id":"20180605_sebessegrekorder_moszkvics_aerodinamika_orosz_szovjet_auto_rekord_oldtimer_veteran","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=97a570f3-79bd-4909-9740-5dbe2d186cb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1aedd429-1b17-4292-9e07-0be629fc81ea","keywords":null,"link":"/cegauto/20180605_sebessegrekorder_moszkvics_aerodinamika_orosz_szovjet_auto_rekord_oldtimer_veteran","timestamp":"2018. június. 05. 11:21","title":"Látta már ezt a sebességrekorder Moszkvicsot? Meg fog lepődni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7278b66-b72b-411d-a262-bc2b526a9fb2","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az opioidok fogyasztásával függött össze minden ötödik fiatal felnőtt halála az Egyesült Államokban 2016-ban egy új tanulmány szerint.","shortLead":"Az opioidok fogyasztásával függött össze minden ötödik fiatal felnőtt halála az Egyesült Államokban 2016-ban egy új...","id":"20180604_opioid_fajdalom_csillapito_korai_halalozas_egyesult_allamok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d7278b66-b72b-411d-a262-bc2b526a9fb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be089dee-0f88-4254-9932-af8917cabae8","keywords":null,"link":"/tudomany/20180604_opioid_fajdalom_csillapito_korai_halalozas_egyesult_allamok","timestamp":"2018. június. 04. 16:52","title":"Van, hogy gyógyszerből is sok: fájdalomcsillapítók szedésébe hal bele a 24-35 éves amerikaiak ötöde ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9ee5a9b-b720-44cb-b03e-b6b48ef8c62a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két éve már annak, hogy az Instagramon megjelent a Facebook hírfolyamát is kezelő algoritmus, eddig azonban nem lehetett túl sokat tudni a működéséről. Összeesküvés-elméletekből viszont bőven akad, ezért a fejlesztők úgy döntöttek: elmondják a lényeget.","shortLead":"Két éve már annak, hogy az Instagramon megjelent a Facebook hírfolyamát is kezelő algoritmus, eddig azonban nem...","id":"20180604_instagram_hirfolyam_algoritmus_bejegyzesek_megjelenitese","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e9ee5a9b-b720-44cb-b03e-b6b48ef8c62a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d879156d-13a7-4607-ac11-82ede08eb0aa","keywords":null,"link":"/tudomany/20180604_instagram_hirfolyam_algoritmus_bejegyzesek_megjelenitese","timestamp":"2018. június. 04. 15:03","title":"Kiderült, amire sokan kíváncsiak: így dől el, hogy milyen fotókat (nem) lát az Instagramon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"beb18373-4242-4d62-ad02-373a79662763","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"„Az emberek még mindig erőtlenek, de legalább már tudják, mi a helyzet” – mondta Edward Snowden a CIA, illetve az amerikai Nemzetbiztonsági Ügynökség (NSA) egykori alkalmazottja, aki öt évvel ezelőtt hatalmas mennyiségű titkos dokumentum közzétételével leplezte le az amerikai titkosszolgálatok tevékenységének részleteit.","shortLead":"„Az emberek még mindig erőtlenek, de legalább már tudják, mi a helyzet” – mondta Edward Snowden a CIA, illetve...","id":"20180605_Snowden_nem_banta_meg_a_kiszivarogtatast","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=beb18373-4242-4d62-ad02-373a79662763&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"975c5299-08c1-4d76-b613-94770009626f","keywords":null,"link":"/vilag/20180605_Snowden_nem_banta_meg_a_kiszivarogtatast","timestamp":"2018. június. 05. 14:10","title":"Snowden nem bánta meg a kiszivárogtatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7850dd6-bb73-4e49-96c6-8165d8f33ed3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyben már a rendőrség is nyomoz. Az állatvédők szerint a faluban rendszeresen tartanak kutyaviadalokat.","shortLead":"Az ügyben már a rendőrség is nyomoz. Az állatvédők szerint a faluban rendszeresen tartanak kutyaviadalokat.","id":"20180604_Fiatalok_uszitottak_egymasnak_ket_harci_kutyat_Izsakon_videora_vettek_a_viadalt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e7850dd6-bb73-4e49-96c6-8165d8f33ed3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85c17f88-449a-4670-891f-e6563ea4a38e","keywords":null,"link":"/itthon/20180604_Fiatalok_uszitottak_egymasnak_ket_harci_kutyat_Izsakon_videora_vettek_a_viadalt","timestamp":"2018. június. 04. 19:54","title":"Fiatalok uszítottak egymásnak két harci kutyát Izsákon, videóra vették a viadalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]