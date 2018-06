Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"33b31142-a673-4d0f-bfb2-7807288977a8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész maga is meglepődött a névválasztáson, de természetesen ott lesz a híd hivatalos átnevezési ceremóniáján. ","shortLead":"A színész maga is meglepődött a névválasztáson, de természetesen ott lesz a híd hivatalos átnevezési ceremóniáján. ","id":"20180606_Gyalogos_hidat_neveznek_el_Terence_Hillrol_Nemetorszagban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=33b31142-a673-4d0f-bfb2-7807288977a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb60f67c-6102-4d8b-80f3-d9831df0c790","keywords":null,"link":"/kultura/20180606_Gyalogos_hidat_neveznek_el_Terence_Hillrol_Nemetorszagban","timestamp":"2018. június. 06. 14:23","title":"Gyalogoshidat neveznek el Terence Hillről Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd5d42d2-be59-4590-8888-31f55ddaf3ec","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Tíz éve halt meg Sánta Ferenc.","shortLead":"Tíz éve halt meg Sánta Ferenc.","id":"20180604_A_kiszolgaltatott_egyen_es_a_hatalom_viszonyat_kutatta_Santa_Ferenc_Az_otodik_pecset_Husz_ora_Fabri_Zoltan","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fd5d42d2-be59-4590-8888-31f55ddaf3ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4d67907-49ef-4783-972e-8b269734c669","keywords":null,"link":"/kultura/20180604_A_kiszolgaltatott_egyen_es_a_hatalom_viszonyat_kutatta_Santa_Ferenc_Az_otodik_pecset_Husz_ora_Fabri_Zoltan","timestamp":"2018. június. 06. 08:55","title":"A kiszolgáltatott egyén és a hatalom viszonyát kutatta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37933dd2-7279-4de0-ae04-6e6f07fda794","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vujity Tvrtko sajátos módon próbálja emlékezetessé tenni szerdai debütálását az Egyenes beszédben: meghívta vendégnek Ambrus Attilát, akivel egyszer már – számára nem éppen előnyös végeredménnyel – összeakaszkodtak az ATV képernyőjén.","shortLead":"Vujity Tvrtko sajátos módon próbálja emlékezetessé tenni szerdai debütálását az Egyenes beszédben: meghívta vendégnek...","id":"20180606_Elo_adasban_csap_ujra_ossze_a_Viszkis_es_Tvrkto","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=37933dd2-7279-4de0-ae04-6e6f07fda794&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"352451bb-8503-4f1d-a35e-1da40489aed3","keywords":null,"link":"/itthon/20180606_Elo_adasban_csap_ujra_ossze_a_Viszkis_es_Tvrkto","timestamp":"2018. június. 06. 12:03","title":"A Viszkis élő adásban csap újra össze Tvrtkóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55ae89be-bec5-4e8f-b83e-37c5fd1225fc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Life is Strange az időt manipulálni képes fiatal lányról és társáról szól, akik egy eltűnt diák nyomába erednek. Az epizódokra oszló, több díjat is bezsebelt programot Androidra is elkészítik. ","shortLead":"A Life is Strange az időt manipulálni képes fiatal lányról és társáról szól, akik egy eltűnt diák nyomába erednek...","id":"20180605_android_life_is_strange_jatek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=55ae89be-bec5-4e8f-b83e-37c5fd1225fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0ed1ea9-d74e-4978-aded-edd2e8da2654","keywords":null,"link":"/tudomany/20180605_android_life_is_strange_jatek","timestamp":"2018. június. 05. 15:03","title":"Androidos mobilokra is letölthető lesz az egyik legjobb nyomozós videojáték – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40ee0bc9-c47a-447e-80a8-9bb24e52f92a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mekk Mesterről készült egy 15-20 centis alkotás. ","shortLead":"Mekk Mesterről készült egy 15-20 centis alkotás. ","id":"20180606_Ujabb_miniszobor_tunt_fel_Budapesten_ezuttal_a_Szell_Kalman_teren","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=40ee0bc9-c47a-447e-80a8-9bb24e52f92a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0c5b6b7-ab1a-44af-8284-9a4474fd35cf","keywords":null,"link":"/elet/20180606_Ujabb_miniszobor_tunt_fel_Budapesten_ezuttal_a_Szell_Kalman_teren","timestamp":"2018. június. 06. 13:37","title":"Újabb miniszobor tűnt fel Budapesten, ezúttal a Széll Kálmán téren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc6cc4e5-ae09-47a7-8139-d1f576f8d823","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Az új oktatásért felelős miniszter eddigi nyilatkozatai nem túl bizalomgerjesztők, szakértők azt mondják, Kásler Miklós nem ért az oktatáshoz. Legutóbbi nyilatkozatáról az egyik kutató azt mondta, ezért a tanárjelölteket megbuktatnák. ","shortLead":"Az új oktatásért felelős miniszter eddigi nyilatkozatai nem túl bizalomgerjesztők, szakértők azt mondják, Kásler Miklós...","id":"20180605_kasler_miklos_oktatas_alaptanterv_felsooktatas_kozoktatas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cc6cc4e5-ae09-47a7-8139-d1f576f8d823&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be4583ec-6f29-4b2c-9220-1dfb3ea15864","keywords":null,"link":"/itthon/20180605_kasler_miklos_oktatas_alaptanterv_felsooktatas_kozoktatas","timestamp":"2018. június. 05. 14:32","title":"Kásler Miklós és az oktatás: \"Eddig csak a megbízást akarta megszolgálni\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94605179-e900-4a4e-a608-95e9b333bed6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Aradszki András felháborodva beszélt arról, az egyik politikustársa családja hónapokon át képtelen volt normális életet élni. Más vélemény szerint inkább a kormánynak kéne visszafognia a lakájmédiáját. ","shortLead":"Aradszki András felháborodva beszélt arról, az egyik politikustársa családja hónapokon át képtelen volt normális életet...","id":"20180605_Elszolta_magat_a_KDNPs_politikus_egy_konkret_ugy_miatt_modostjak_az_Alaptorvenyt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=94605179-e900-4a4e-a608-95e9b333bed6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"350eb5af-72f6-453c-a594-fd795ce36772","keywords":null,"link":"/itthon/20180605_Elszolta_magat_a_KDNPs_politikus_egy_konkret_ugy_miatt_modostjak_az_Alaptorvenyt","timestamp":"2018. június. 05. 16:38","title":"Elszólta magát a KDNP-s politikus, egy konkrét ügy miatt módosítják az Alaptörvényt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"815e38e5-6237-41d6-8dd8-4150bbbd45cf","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az MGM tárgyal a színésznővel a folytatásról. ","shortLead":"Az MGM tárgyal a színésznővel a folytatásról. ","id":"20180605_Ujra_Doktor_Szoszi_borebe_bujik_Reese_Witherspoon","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=815e38e5-6237-41d6-8dd8-4150bbbd45cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03ac2663-cec3-45ec-bbe1-4e50c01d6cb5","keywords":null,"link":"/kultura/20180605_Ujra_Doktor_Szoszi_borebe_bujik_Reese_Witherspoon","timestamp":"2018. június. 05. 12:17","title":"Újra Doktor Szöszi bőrébe bújik Reese Witherspoon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]