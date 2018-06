Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"815e38e5-6237-41d6-8dd8-4150bbbd45cf","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az MGM tárgyal a színésznővel a folytatásról. ","shortLead":"Az MGM tárgyal a színésznővel a folytatásról. ","id":"20180605_Ujra_Doktor_Szoszi_borebe_bujik_Reese_Witherspoon","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=815e38e5-6237-41d6-8dd8-4150bbbd45cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03ac2663-cec3-45ec-bbe1-4e50c01d6cb5","keywords":null,"link":"/kultura/20180605_Ujra_Doktor_Szoszi_borebe_bujik_Reese_Witherspoon","timestamp":"2018. június. 05. 12:17","title":"Újra Doktor Szöszi bőrébe bújik Reese Witherspoon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d5a1695-c7de-45c2-9dc9-91b29c691b99","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"","shortLead":"","id":"20180606_Videon_az_elkotott_pancelozott_csapatszallito_uldozese","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0d5a1695-c7de-45c2-9dc9-91b29c691b99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44edf912-7059-4580-bd1e-40df04fd7c6b","keywords":null,"link":"/cegauto/20180606_Videon_az_elkotott_pancelozott_csapatszallito_uldozese","timestamp":"2018. június. 06. 14:13","title":"Videón egy elkötött páncélozott csapatszállító üldözése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b8a95c7-ebb1-4100-b640-b82375c0492d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egységes és fejlődő EU-t szeretnénk, az unió Oroszország legfontosabb kereskedelmi és gazdasági partnere – mondta Vlagyimir Putyin nem sokkal az előtt, hogy elindult volna ausztriai látogatására. Az orosz államfő az utóbbi időben egyre ritkábbam látogat Nyugatra, igaz Magyarországon tavaly kétszer is megfordult.","shortLead":"Egységes és fejlődő EU-t szeretnénk, az unió Oroszország legfontosabb kereskedelmi és gazdasági partnere – mondta...","id":"20180605_Putyin_azt_mondja_nem_akarja_megosztani_az_EUt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b8a95c7-ebb1-4100-b640-b82375c0492d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f5c338d-2a55-4d09-8e5b-770d583e22bf","keywords":null,"link":"/vilag/20180605_Putyin_azt_mondja_nem_akarja_megosztani_az_EUt","timestamp":"2018. június. 05. 12:33","title":"Putyin azt mondja, nem akarja megosztani az EU-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c599d28-93fa-4fb3-890a-d9cf1cd77441","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"A gyerekek után járó kedvezmények hol közvetlenül, hol közvetve jelentkeznek a nyugdíj megállapításakor.","shortLead":"A gyerekek után járó kedvezmények hol közvetlenül, hol közvetve jelentkeznek a nyugdíj megállapításakor.","id":"20180606_Tobb_kedvezmenyt_kaphat_az_a_nyugdijas_akinek_gyerekei_vannak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7c599d28-93fa-4fb3-890a-d9cf1cd77441&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b808300-08c2-4c0c-abfc-d910bb4528e0","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180606_Tobb_kedvezmenyt_kaphat_az_a_nyugdijas_akinek_gyerekei_vannak","timestamp":"2018. június. 06. 10:24","title":"Több kedvezményt kaphat az a nyugdíjas, akinek gyerekei vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73fe3eed-4f62-4eb0-b682-063d29f57cc0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Siemens szakértői is közreműködnek abban a vizsgálatban, amely a múlt heti, pogányi repülőgép-baleset nyomán indult. A Pécs melletti repülőtéren egy elektromos kisgép zuhant le, a pilóta és utasa meghalt.","shortLead":"A Siemens szakértői is közreműködnek abban a vizsgálatban, amely a múlt heti, pogányi repülőgép-baleset nyomán indult...","id":"20180606_siemens_pogany_magnus_elektromos_kisrepulo_lezuhant","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=73fe3eed-4f62-4eb0-b682-063d29f57cc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"512da9fc-a476-417b-8361-addb35a3af26","keywords":null,"link":"/kkv/20180606_siemens_pogany_magnus_elektromos_kisrepulo_lezuhant","timestamp":"2018. június. 06. 16:23","title":"A Siemens is beszáll a pogányi légi katasztrófa vizsgálatába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"983d1e9f-3dcc-4996-837a-f185acf3d185","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legutolsó információk szerint reggel Tiszaalpár környékén tűnt fel. ","shortLead":"A legutolsó információk szerint reggel Tiszaalpár környékén tűnt fel. ","id":"20180606_Elkaptak_az_orszagban_boklaszo_medvet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=983d1e9f-3dcc-4996-837a-f185acf3d185&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79b35e70-5a41-4933-ba0a-7ecdc37a0157","keywords":null,"link":"/itthon/20180606_Elkaptak_az_orszagban_boklaszo_medvet","timestamp":"2018. június. 06. 12:17","title":"Megint megszökött a medve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30478abf-d58d-4734-94e6-c00921fc0093","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hajdu László parlamenti képviselő lett a DK színeiben, időközi választások lesznek.","shortLead":"Hajdu László parlamenti képviselő lett a DK színeiben, időközi választások lesznek.","id":"20180606_Lemond_a_rakospalotai_polgarmester","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=30478abf-d58d-4734-94e6-c00921fc0093&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2773c9d-58bc-4b80-9ab0-524c4c0b11c7","keywords":null,"link":"/itthon/20180606_Lemond_a_rakospalotai_polgarmester","timestamp":"2018. június. 06. 16:59","title":"Lemond Rákospalota polgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afcb1d9d-01ef-46b1-b701-9dae7763eb0e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még az év vége előtt testkamerával szerelik fel a bécsi metró biztonsági őreit. A hazai közlekedési vállalatok közül a MÁV vágott már bele hasonló projektbe, és úgy tűnik, ők is előre fognak lépni az ügyben.","shortLead":"Még az év vége előtt testkamerával szerelik fel a bécsi metró biztonsági őreit. A hazai közlekedési vállalatok közül...","id":"20180605_becsi_metro_biztonsagi_orok_testkamera_wiener_linien","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=afcb1d9d-01ef-46b1-b701-9dae7763eb0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d5ff120-ed5c-4619-a202-7d150a2d0732","keywords":null,"link":"/tudomany/20180605_becsi_metro_biztonsagi_orok_testkamera_wiener_linien","timestamp":"2018. június. 05. 17:03","title":"Mit szólna, ha a BKK is lépne? Testkamerát kapnak a metró biztonsági őrei Bécsben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]