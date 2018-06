Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d6eb132b-4927-48ff-a7dc-c05f09943eee","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A konzervatív Koch-testvérek is élesen bírálják az amerikai elnök vámtarifával kapcsolatos intézkedéseit, ezért többmilliós ellenkampányba kezdenek. ","shortLead":"A konzervatív Koch-testvérek is élesen bírálják az amerikai elnök vámtarifával kapcsolatos intézkedéseit, ezért...","id":"20180605_A_vilag_egyik_leggazdagabb_testverparja_is_szembemegy_Trumppal","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d6eb132b-4927-48ff-a7dc-c05f09943eee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8003aa37-b13c-43f9-86ca-fa540743a545","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180605_A_vilag_egyik_leggazdagabb_testverparja_is_szembemegy_Trumppal","timestamp":"2018. június. 05. 17:20","title":"A világ egyik leggazdagabb testvérpárja is szembemegy Trumppal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"794f3d16-cdf4-4f1b-80b2-5feea65a5f05","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Utcán sétálgató medvék tartják lázban több megye lakosságát, annyira, hogy néhányan lassan minden, kicsit is nagyobb állatot annak néznek. Egy unatkozó facebookozó ezt kihasználva készített humoros fotókat.","shortLead":"Utcán sétálgató medvék tartják lázban több megye lakosságát, annyira, hogy néhányan lassan minden, kicsit is nagyobb...","id":"20180606_Szelfizo_medvek_Hevesben_Mem_lett_a_lassan_mindenhol_felbukkano_nagyvadbol__fotok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=794f3d16-cdf4-4f1b-80b2-5feea65a5f05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccd9f045-0398-463f-b406-78a331d55450","keywords":null,"link":"/itthon/20180606_Szelfizo_medvek_Hevesben_Mem_lett_a_lassan_mindenhol_felbukkano_nagyvadbol__fotok","timestamp":"2018. június. 06. 11:42","title":"Szelfiző medvék Hevesben? Mém lett a lassan mindenhol felbukkanó nagyvadból – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf533247-5946-4190-95a0-410f1e64795f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Gyanúsan sok olcsó kínai ruha és cipő érkezik Magyarországra az OLAF szerint.","shortLead":"Gyanúsan sok olcsó kínai ruha és cipő érkezik Magyarországra az OLAF szerint.","id":"20180606_OLAF_a_gorog_es_a_magyar_kapun_jutnak_be_Europaba_a_gyanusan_olcso_kinai_ruhak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf533247-5946-4190-95a0-410f1e64795f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cb0ce57-536a-404b-a4b7-2d4e1ce1c232","keywords":null,"link":"/kkv/20180606_OLAF_a_gorog_es_a_magyar_kapun_jutnak_be_Europaba_a_gyanusan_olcso_kinai_ruhak","timestamp":"2018. június. 06. 14:49","title":"OLAF: a görög és a magyar kapun jutnak be Európába a gyanúsan olcsó kínai ruhák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6de82c98-bc9f-41a1-9505-9be40d23d3ea","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A 37 éves kajakozó a Facebook-oldalán jelentette be szerdán, hogy életet adott második kisfiának, aki a Dániel nevet kapta.","shortLead":"A 37 éves kajakozó a Facebook-oldalán jelentette be szerdán, hogy életet adott második kisfiának, aki a Dániel nevet...","id":"20180606_fazekas_zur_krisztina_masodik_gyermeke","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6de82c98-bc9f-41a1-9505-9be40d23d3ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2529da37-e1bf-42ba-bb0a-99fbe74b207c","keywords":null,"link":"/elet/20180606_fazekas_zur_krisztina_masodik_gyermeke","timestamp":"2018. június. 06. 18:44","title":"Megmutatta a világnak második gyermekét Fazekas-Zur Krisztina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe2853ab-97a8-4848-842b-f3c11c0a3207","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Drónhajtású ernyőt fejlesztett ki egy japán cég, amely szerint a speciális ernyő a fej felett lebegve óvja meg használóját az esőtől vagy éppen a napsugaraktól.","shortLead":"Drónhajtású ernyőt fejlesztett ki egy japán cég, amely szerint a speciális ernyő a fej felett lebegve óvja meg...","id":"20180607_dronernyo_esernyo_napernyo_dron_asahi_japan","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe2853ab-97a8-4848-842b-f3c11c0a3207&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f208591d-224c-4f16-a8d7-f55a5e24e18c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180607_dronernyo_esernyo_napernyo_dron_asahi_japan","timestamp":"2018. június. 07. 10:03","title":"Kidobhatjuk az esernyőt? Már csinálják az újfajtát, amit nem kell fogni, hanem repül a fejünk fölött – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"994b18f7-b181-4143-bd41-df3e71d6c9a1","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Saskia de Rothschild lett a Château Lafite Rothschild első női és egyúttal legfiatalabb vezetője – neki kell majd felvennie a versenyt a gyorsan terjeszkedő kínai piaccal, valamint újra divatosság tenni a csökkenő értékesítési számokat produkáló birtokot.","shortLead":"Saskia de Rothschild lett a Château Lafite Rothschild első női és egyúttal legfiatalabb vezetője – neki kell majd...","id":"20180607_Egy_volt_haditudosito_lett_a_leghiresebb_bordeauxi_borbirtok_uj_vezetoje","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=994b18f7-b181-4143-bd41-df3e71d6c9a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bbae60e-4db8-4152-a3e5-f54e67c69274","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180607_Egy_volt_haditudosito_lett_a_leghiresebb_bordeauxi_borbirtok_uj_vezetoje","timestamp":"2018. június. 07. 13:47","title":"Egy volt haditudósító lett a leghíresebb bordeaux-i borbirtok új vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cce4050-97d7-4f88-9056-763b98aab609","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kötelezővé tette a kormány a nyelvvizsgát 2020-tól a felsőoktatási felvételikhez, amit most a diákok 60 százaléka tudna teljesíteni – írja a HVG. Az iparkamara elnöke szerint amúgy sem kell mindenkinek egyetemre menni, ám a húzás miatt nem csak a diákok, az intézmények is pórul járhatnak, így akár a Matolcsy-féle kecskeméti egyetem is.","shortLead":"Kötelezővé tette a kormány a nyelvvizsgát 2020-tól a felsőoktatási felvételikhez, amit most a diákok 60 százaléka tudna...","id":"20180606_Diak_felveteli_felsooktatas_egyetem_matolcsy_kecskemet_nyelvvizsga","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6cce4050-97d7-4f88-9056-763b98aab609&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f00ea8d-0aa4-4e8c-aeb9-cbde6feca54f","keywords":null,"link":"/itthon/20180606_Diak_felveteli_felsooktatas_egyetem_matolcsy_kecskemet_nyelvvizsga","timestamp":"2018. június. 06. 12:45","title":"Tervezett szelekció: Parragh vagy Matolcsy nevet a végén?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bc0bb34-4ec6-4066-a7af-df123e6c9f52","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Most már tényleg elmehetnének együtt valahová.","shortLead":"Most már tényleg elmehetnének együtt valahová.","id":"20180605_Egy_lany_Danny_DeVitobabuval_ment_a_vegzos_balba_a_szinesz_pedig_zsenialisan_reagalt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7bc0bb34-4ec6-4066-a7af-df123e6c9f52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"051df859-cd27-4269-b996-4dabee053d26","keywords":null,"link":"/kultura/20180605_Egy_lany_Danny_DeVitobabuval_ment_a_vegzos_balba_a_szinesz_pedig_zsenialisan_reagalt","timestamp":"2018. június. 05. 17:37","title":"Egy lány Danny DeVito-bábuval ment a végzős bálba, a színész pedig zseniálisan reagált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]