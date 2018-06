Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e483ddb2-107f-4337-b33a-8a159499a700","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A helyszínre csaknem 100 tűzoltó vonult ki 15 autóval.","shortLead":"A helyszínre csaknem 100 tűzoltó vonult ki 15 autóval.","id":"20180606_langol_egy_otcsillagos_hotel_londonban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e483ddb2-107f-4337-b33a-8a159499a700&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d50ef54-ea11-440b-b6e8-6349b2c0a4ab","keywords":null,"link":"/vilag/20180606_langol_egy_otcsillagos_hotel_londonban","timestamp":"2018. június. 06. 17:35","title":"Lángol egy ötcsillagos hotel Londonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29459e57-fb26-4639-b08b-d96112068a49","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bőven keringtek kamugyanús hírek az elmúlt hetekben is a Facebookon. Egy rövid kvízből kiderül, mely álhíreknek dőlt be és melyik hihetetlennek tűnő híreket jobb, ha komolyan veszi.","shortLead":"Bőven keringtek kamugyanús hírek az elmúlt hetekben is a Facebookon. Egy rövid kvízből kiderül, mely álhíreknek dőlt be...","id":"20180606_urban_legends_majusi_hoaxkviz","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=29459e57-fb26-4639-b08b-d96112068a49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f1c84fb-cd11-4472-970f-ffbc0085189a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180606_urban_legends_majusi_hoaxkviz","timestamp":"2018. június. 06. 20:03","title":"Ez kamu, vagy tényleg újra kell most indítani az otthoni wifi routereket?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9975ab5a-51f7-41d9-841b-9f54df5b0d89","c_author":"Tóth Sándor","category":"elet","description":"Reprezentatív jellegű felmérések szerint az úti célok kiválasztásánál manapság már nemcsak a kifejezetten hedonista gourmet turistáknál szerepelnek első helyen a gasztronómiai szempontok, s csak utána a látnivalók, nevezetességek, a szellemi táplálék. Az utazók egyre inkább kíváncsiak egy-egy ország, nemzet konyhájára. Erre alapozva szerveződik most júniusban az El Bulli örökséghét Barcelonában. ","shortLead":"Reprezentatív jellegű felmérések szerint az úti célok kiválasztásánál manapság már nemcsak a kifejezetten hedonista...","id":"20180605_Enni_mindig_jo__gasztroturizmus","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9975ab5a-51f7-41d9-841b-9f54df5b0d89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc24b891-ff20-4c35-89ae-6223910ae52f","keywords":null,"link":"/elet/20180605_Enni_mindig_jo__gasztroturizmus","timestamp":"2018. június. 05. 18:14","title":"Enni jó – gasztroturizmus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bca68473-3154-4963-ac61-5934461ab3bb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Interjút adott az argentin Periodismo Para Todosnak a rendező, amiben igencsak merész kijelentést tett. ","shortLead":"Interjút adott az argentin Periodismo Para Todosnak a rendező, amiben igencsak merész kijelentést tett. ","id":"20180605_Woody_Allen_Nekem_kellene_a_metoomozgalom_arcanak_lennem","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bca68473-3154-4963-ac61-5934461ab3bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0851b2b-00ed-418c-b998-c00d4e3ddb1a","keywords":null,"link":"/kultura/20180605_Woody_Allen_Nekem_kellene_a_metoomozgalom_arcanak_lennem","timestamp":"2018. június. 05. 16:40","title":"Woody Allen: Nekem kellene a #metoo-mozgalom arcának lennem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"435218f5-79e9-4d74-93a3-a62351a11314","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak beton és fű – nagyjából ennyiből áll kesznyéteni óvoda udvara. Egy óvónő az interneten kér segítséget, mert a foglalkozásokhoz sincs elég játék.","shortLead":"Csak beton és fű – nagyjából ennyiből áll kesznyéteni óvoda udvara. Egy óvónő az interneten kér segítséget, mert...","id":"20180606_Nincs_jatek_a_borsodi_ovodaban_az_ovono_Facebookon_ker_segitseget","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=435218f5-79e9-4d74-93a3-a62351a11314&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb78203e-7b8e-458a-b0a2-c021f3f64e8b","keywords":null,"link":"/itthon/20180606_Nincs_jatek_a_borsodi_ovodaban_az_ovono_Facebookon_ker_segitseget","timestamp":"2018. június. 06. 10:51","title":"Nincs játék a borsodi óvodában, az óvónő a Facebookon kér segítséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5569f17c-14d1-4418-ae3a-ca030106302a","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az ausztrálok úszóbajnoka azt kérte a nemzeti olimpiai bizottságoktól, hogy vegyenek vissza az elvárásaikból, mert azokkal óriási nyomást tesznek a sportolókra.","shortLead":"Az ausztrálok úszóbajnoka azt kérte a nemzeti olimpiai bizottságoktól, hogy vegyenek vissza az elvárásaikból, mert...","id":"20180606_ian_thorpe_eleg_volt_az_olimpikonok_stresszelesebol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5569f17c-14d1-4418-ae3a-ca030106302a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25ec49d8-807b-4608-a22f-1022a98cc3f6","keywords":null,"link":"/sport/20180606_ian_thorpe_eleg_volt_az_olimpikonok_stresszelesebol","timestamp":"2018. június. 06. 09:42","title":"Ian Thorpe: Elég volt az olimpikonok stresszeléséből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faeba965-5fa9-4423-bb29-1ccf2b3a2195","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Hárommecces eltiltást kapott, amiért hevesen tiltakozott egy piros lap miatt. ","shortLead":"Hárommecces eltiltást kapott, amiért hevesen tiltakozott egy piros lap miatt. ","id":"20180605_Buffon_nem_uszta_meg_buntetes_nelkul_a_Real_elleni_balhejat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=faeba965-5fa9-4423-bb29-1ccf2b3a2195&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3db71eb4-bf52-4ff5-ab9e-2b5b73aea9c8","keywords":null,"link":"/sport/20180605_Buffon_nem_uszta_meg_buntetes_nelkul_a_Real_elleni_balhejat","timestamp":"2018. június. 05. 21:30","title":"Buffon nem úszta meg büntetés nélkül a Real elleni balhéját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"983d1e9f-3dcc-4996-837a-f185acf3d185","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy helyi portál és a 444.hu egyik olvasója is jelezte kedd este, hogy egy erdőben megtalálták azt a medvét, amit nemrég Abony utcáin láttak többen is.","shortLead":"Egy helyi portál és a 444.hu egyik olvasója is jelezte kedd este, hogy egy erdőben megtalálták azt a medvét, amit...","id":"20180606_allitolag_megtalaltak_az_abonyon_vegigvagtazo_medvet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=983d1e9f-3dcc-4996-837a-f185acf3d185&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bd45718-28d0-4f75-bf0a-8fde1a767dab","keywords":null,"link":"/itthon/20180606_allitolag_megtalaltak_az_abonyon_vegigvagtazo_medvet","timestamp":"2018. június. 06. 06:58","title":"Állítólag megtalálták az Abonyon végigvágtázó medvét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]