[{"available":true,"c_guid":"b5e701c6-7a14-45bc-ad74-37554443f100","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egyoldalú képet festett Magyarországról Kovács Zoltán kormányszóvivő szerint a Bloomberg amerikai hírügynökség június 1-jén megjelent cikke, amelyben Orbán Viktor miniszterelnököt az Európán az utóbbi években végigsöprő és a kontinens megosztásával fenyegető populista hullám kulcsfigurájának nevezték.","shortLead":"Egyoldalú képet festett Magyarországról Kovács Zoltán kormányszóvivő szerint a Bloomberg amerikai hírügynökség június...","id":"20180606_bloomberg_kovacs_zoltan_valasza","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b5e701c6-7a14-45bc-ad74-37554443f100&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8afaae57-4983-494c-aede-a02ad6450b60","keywords":null,"link":"/itthon/20180606_bloomberg_kovacs_zoltan_valasza","timestamp":"2018. június. 06. 18:51","title":"Most a Bloomberget osztotta ki Kovács Zoltán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e21f76ea-9a4f-4d10-85ef-7bb446de8a63","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Time magazin fennállásának 95 éve alatt soha nem készített még annyira digitális címlapot, mint amilyennel a mostani számra rukkoltak elő. Igaz, megfelelően fejlett dróntechnológia hiányában erre eddig nem is nagyon lettek volna képesek.","shortLead":"A Time magazin fennállásának 95 éve alatt soha nem készített még annyira digitális címlapot, mint amilyennel a mostani...","id":"20180605_time_magazin_cimlap_intel_dron","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e21f76ea-9a4f-4d10-85ef-7bb446de8a63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b04f6ce-2ff2-4029-ad3a-0a5adda1a340","keywords":null,"link":"/tudomany/20180605_time_magazin_cimlap_intel_dron","timestamp":"2018. június. 05. 11:03","title":"A National Geographic zseniális címlapja után most a Time magazin rukkolt ki egy remek címlappal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5bac455-7f45-46d1-9f7b-69a9cd34b469","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Szigorú helyi rendeletet szavazott meg a szegedi közgyűlés még áprilisban, július 1-től csak este tízig, hétvégenként éjfélig „zajonghatnak” a vendéglátósok. A rendelet alól kivételt jelent az önkormányzati vagy állami rendezvény, éppen emiatt dobta vissza most a rendeletet a kormányhivatal.","shortLead":"Szigorú helyi rendeletet szavazott meg a szegedi közgyűlés még áprilisban, július 1-től csak este tízig, hétvégenként...","id":"20180605_Megtorte_a_kormanyhivatal_Botka_csendjet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f5bac455-7f45-46d1-9f7b-69a9cd34b469&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9dd8d9a-22ce-4de1-95b3-ed1cd1b2c5ed","keywords":null,"link":"/kkv/20180605_Megtorte_a_kormanyhivatal_Botka_csendjet","timestamp":"2018. június. 05. 18:42","title":"Megtörte a kormányhivatal Botka csendjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fb6e41a-fd79-4fd8-bddd-aeead327a5d9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség (IATA) adatai szerint mintegy 5 milliárd dollárhoz nem jutnak hozzá a légitársaságok, mert egyes országok a hiperinfláció miatt nem engedik az országból kivinni az amerikai dollárt.","shortLead":"A Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség (IATA) adatai szerint mintegy 5 milliárd dollárhoz nem jutnak hozzá...","id":"20180607_Dollarmilliardokkal_tartozik_Venezuela_a_legitarsasagoknak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3fb6e41a-fd79-4fd8-bddd-aeead327a5d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66267b45-2226-48f2-bb5d-b9bec13aaa47","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180607_Dollarmilliardokkal_tartozik_Venezuela_a_legitarsasagoknak","timestamp":"2018. június. 07. 10:41","title":"Dollármilliárdokkal tartozik Venezuela a légitársaságoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"add2d0f8-c0a1-401f-9df9-889f9345ee25","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180605_Lehete_bipolaris_zavarral_normalis_eletet_elni","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=add2d0f8-c0a1-401f-9df9-889f9345ee25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2f5338e-fca9-4d81-8b7f-202ccb7692dd","keywords":null,"link":"/kultura/20180605_Lehete_bipolaris_zavarral_normalis_eletet_elni","timestamp":"2018. június. 06. 14:05","title":"Lehet-e bipoláris zavarral normális életet élni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ef09b66-fe6f-42b6-b963-250d54be5e72","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Azokban az uniós országokban is, ahol nem engedélyezik az azonos neműek házasságát, tiszteletben kell tartani minden ember, így a meleg párok szabad tartózkodáshoz való jogát. ","shortLead":"Azokban az uniós országokban is, ahol nem engedélyezik az azonos neműek házasságát, tiszteletben kell tartani minden...","id":"20180605_Tortenelmi_dontest_hozott_az_unios_birosag_az_azonos_nemuek_hazassagat_illetoen","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6ef09b66-fe6f-42b6-b963-250d54be5e72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fa2d750-238c-4b16-8f2e-1b0437c30405","keywords":null,"link":"/elet/20180605_Tortenelmi_dontest_hozott_az_unios_birosag_az_azonos_nemuek_hazassagat_illetoen","timestamp":"2018. június. 05. 17:55","title":"Történelmi döntést hozott az uniós bíróság az azonos neműek házasságát illetően","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9b4b507-4176-43d1-9f4e-0a7702d28598","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"A Czeglédy Csabáról több lejárató riportot készítő Tv2 hirtelen a börtönviselt exszocialistával bizonyítaná igazát – derült ki egy bírósági tárgyaláson. Arra hivatkoznak, hogy a Tényekben korábban elsötétítve bemutatott „tanú” gyakorlatilag Zuschlag magyar hangja volt, csak kvázi statisztaként ismertette a nyilatkozatát. Hiszen Zuschlag börtönben ült, nem is szerepelhetett a riportban, de most, hogy nemrég kiszabadult, már ő lenne a tanújuk.","shortLead":"A Czeglédy Csabáról több lejárató riportot készítő Tv2 hirtelen a börtönviselt exszocialistával bizonyítaná igazát –...","id":"20180607_Varatlan_huzas_Zuschlag_Janost_veti_be_a_Tv2_a_Czegledyugyben","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d9b4b507-4176-43d1-9f4e-0a7702d28598&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c0bcbe4-ac95-4d9b-a6fd-71d4d2ba9ea8","keywords":null,"link":"/itthon/20180607_Varatlan_huzas_Zuschlag_Janost_veti_be_a_Tv2_a_Czegledyugyben","timestamp":"2018. június. 07. 09:30","title":"Váratlan húzás: A Tv2 Zuschlag Jánost veti be Czeglédy Csaba ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1edbd5cc-1a15-47b2-a174-6522eaa12527","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A lányok kétszer annyira hajlamosak az okostelefon-függőségre, mint a fiúk, ami abból adódhat, hogy többet használják a közösségi médiát és az üzenetküldő szolgáltatásokat – ezt állapították meg egy kedden közétett dél-koreai tanulmány szerzői.","shortLead":"A lányok kétszer annyira hajlamosak az okostelefon-függőségre, mint a fiúk, ami abból adódhat, hogy többet használják...","id":"20180605_okostelefon_fuggoseg_nemek_kozti_kulonbseg","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1edbd5cc-1a15-47b2-a174-6522eaa12527&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2812be3c-f7fc-4837-b4cb-a3efea1acec1","keywords":null,"link":"/tudomany/20180605_okostelefon_fuggoseg_nemek_kozti_kulonbseg","timestamp":"2018. június. 05. 22:57","title":"A lányok hajlamosabbak az okostelefon-függőségre, és a Facebookra is jobban rákattannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]