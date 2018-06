Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"00575bec-3cf5-4b99-9a9e-9f01582402d7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az új populista-EU-szkeptikus olasz kormány ég a vágytól, hogy együtt dolgozzon az EU reformján Orbánnal, de van egy komoly konfliktus köztük: kötelező menekültkvótát akarnak. Amiről Orbán persze hallani sem akar.\r

\r

","shortLead":"Az új populista-EU-szkeptikus olasz kormány ég a vágytól, hogy együtt dolgozzon az EU reformján Orbánnal, de van...","id":"20180606_Orban_legtutibb_szovetsegese_lehetne__de_van_egy_bokkeno","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=00575bec-3cf5-4b99-9a9e-9f01582402d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67ce79fd-1f3b-4084-bca4-c9f4b960362a","keywords":null,"link":"/itthon/20180606_Orban_legtutibb_szovetsegese_lehetne__de_van_egy_bokkeno","timestamp":"2018. június. 06. 10:26","title":"Orbán legtutibb szövetségese lehetne – de van egy bökkenő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3f99d0b-eb62-4154-82f1-e29883fa96f8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Élénk szópárbaj dúl az USA-ban azt követően, hogy Donald Trump amerikai elnök lemondta az NFL-bajnok Philadephia Eagles csapatának szóló fehér házi meghívást. Az amerikai labdarúgás bajnokai közül ugyanis csak kevesen fogadták el az invitálást, s ezért Trump megsértődött. Az elnök magyar származású támogatója, Gorka Sebestyén is beszállt a vitába. Nem kellett volna.","shortLead":"Élénk szópárbaj dúl az USA-ban azt követően, hogy Donald Trump amerikai elnök lemondta az NFL-bajnok Philadephia Eagles...","id":"20180606_Jol_beszoltak_Gorka_Sebestyennek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c3f99d0b-eb62-4154-82f1-e29883fa96f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc19c6bb-5bd5-456a-b171-4d37fbc258f6","keywords":null,"link":"/vilag/20180606_Jol_beszoltak_Gorka_Sebestyennek","timestamp":"2018. június. 06. 13:20","title":"Jól beszóltak Gorka Sebestyénnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee741ec8-a8d1-4d75-ad3f-201610631937","c_author":"Mastercard","category":"brandchannel","description":"Tavaly már 605 milliószor használtuk a bankkártyáinkat vagy telefonunkat fizetésre, ez csaknem 120 millióval több, mint 2016-ban. Egyelőre még belefuthatunk néhány helybe, ahol nem tudjuk a kártyáinkat használni, de négy év alatt ezek száma is harmincezerrel csökkent, sőt az egy érintéssel történő fizetés lehetősége is közelít a 100 százalékhoz. Lassan búcsút mondhatunk a készpénznek, és ez már nem túlzás. Infografikánkon mutatjuk be a folyamatot.","shortLead":"Tavaly már 605 milliószor használtuk a bankkártyáinkat vagy telefonunkat fizetésre, ez csaknem 120 millióval több, mint...","id":"mastercardbch_20180530_A_keszpenznek_tenyleg_vege","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee741ec8-a8d1-4d75-ad3f-201610631937&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19d8c7f8-0135-4c83-b8e8-47fcc707819a","keywords":null,"link":"/brandchannel/mastercardbch_20180530_A_keszpenznek_tenyleg_vege","timestamp":"2018. június. 06. 11:30","title":"A készpénznek tényleg vége?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Mastercard Bolti mobilfizetés","c_partnerlogo":"ca155a02-9856-4b4a-9349-8e30493042e6","c_partnertag":"mastercardbch"},{"available":true,"c_guid":"4aba6722-6888-4d64-88c4-c1e81a25544a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Intel soha nem látott erőt húzott elő a kalapból, örülhetnek az asztali gépet használók.","shortLead":"Az Intel soha nem látott erőt húzott elő a kalapból, örülhetnek az asztali gépet használók.","id":"20180606_intel_28_magos_processzor_computex_2018","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4aba6722-6888-4d64-88c4-c1e81a25544a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bea5652-ff12-4108-8b58-2a09e09fbd00","keywords":null,"link":"/tudomany/20180606_intel_28_magos_processzor_computex_2018","timestamp":"2018. június. 06. 19:03","title":"Itt az Intel nagy bejelentése: kész a 28 (!) magos processzor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4213902-16c7-4bd7-a9f2-10ed52175d0e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20180606_Kezmuves_akciofilm_lett_ebbol_a_dronmentesbol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d4213902-16c7-4bd7-a9f2-10ed52175d0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37ffe787-b586-4a94-a5e9-082a9f07e606","keywords":null,"link":"/elet/20180606_Kezmuves_akciofilm_lett_ebbol_a_dronmentesbol","timestamp":"2018. június. 06. 11:58","title":"Kézműves akciófilm lett ebből a drónmentésből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90c774b3-5a66-46e1-a9a4-c5546d17fe25","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 300 mérföld per órás tempó a következő lépcső, amelyet meg akarnak stabilan ugrani a jelenkor szupersport-autóival, ehhez viszont olyan abroncsok is kellenek, amelyek bírják ezt.","shortLead":"A 300 mérföld per órás tempó a következő lépcső, amelyet meg akarnak stabilan ugrani a jelenkor szupersport-autóival...","id":"20180607_gumiabroncs_bugatti_chion_michelin","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=90c774b3-5a66-46e1-a9a4-c5546d17fe25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56620833-3cd8-4c07-bf31-882f0856c809","keywords":null,"link":"/cegauto/20180607_gumiabroncs_bugatti_chion_michelin","timestamp":"2018. június. 07. 13:31","title":"A Michelin csinálja a gumit, ami bírni fogja a 482 km/h-s tempót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33b31142-a673-4d0f-bfb2-7807288977a8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész maga is meglepődött a névválasztáson, de természetesen ott lesz a híd hivatalos átnevezési ceremóniáján. ","shortLead":"A színész maga is meglepődött a névválasztáson, de természetesen ott lesz a híd hivatalos átnevezési ceremóniáján. ","id":"20180606_Gyalogos_hidat_neveznek_el_Terence_Hillrol_Nemetorszagban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=33b31142-a673-4d0f-bfb2-7807288977a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb60f67c-6102-4d8b-80f3-d9831df0c790","keywords":null,"link":"/kultura/20180606_Gyalogos_hidat_neveznek_el_Terence_Hillrol_Nemetorszagban","timestamp":"2018. június. 06. 14:23","title":"Gyalogoshidat neveznek el Terence Hillről Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ba97e38-dead-479b-bf80-039ed268c44d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyre több a panasz a BKK buszaira, az utasok gyakran nem érzik, hogy menne a klíma. A BKV szerint a buszok működő klímával állnak forgalomba, de napközben meghibásodhat a rendszer.","shortLead":"Egyre több a panasz a BKK buszaira, az utasok gyakran nem érzik, hogy menne a klíma. A BKV szerint a buszok működő...","id":"20180606_Ajuldoznak_az_utasok_a_buszon_mert_nem_megy_a_klima","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9ba97e38-dead-479b-bf80-039ed268c44d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9043e8f6-0e6f-49eb-a1f4-7b47b80548c5","keywords":null,"link":"/itthon/20180606_Ajuldoznak_az_utasok_a_buszon_mert_nem_megy_a_klima","timestamp":"2018. június. 06. 13:52","title":"Ájuldoznak az utasok a buszon, mert nem jó a klíma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]