Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e483ddb2-107f-4337-b33a-8a159499a700","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A helyszínre csaknem 100 tűzoltó vonult ki 15 autóval.","shortLead":"A helyszínre csaknem 100 tűzoltó vonult ki 15 autóval.","id":"20180606_langol_egy_otcsillagos_hotel_londonban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e483ddb2-107f-4337-b33a-8a159499a700&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d50ef54-ea11-440b-b6e8-6349b2c0a4ab","keywords":null,"link":"/vilag/20180606_langol_egy_otcsillagos_hotel_londonban","timestamp":"2018. június. 06. 17:35","title":"Lángol egy ötcsillagos hotel Londonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb3aa66a-85c0-425d-aefa-7618f72fc1d1","c_author":"bankmonitor.hu","category":"gazdasag","description":"Sokáig nem volt mozgás a fogyasztóbarát lakáshiteleknél, azonban júniusban már a bankok egy része nem tudott tovább várni és a hozamok emelkedését érvényesítette a hitelkamatokban. A legrosszabb esetben ez azt jelenti, hogy aki egy hónapot várt, az ugyanazért a hitelért 4-6%-kal fizethet ki havonta többet. ","shortLead":"Sokáig nem volt mozgás a fogyasztóbarát lakáshiteleknél, azonban júniusban már a bankok egy része nem tudott tovább...","id":"20180607_Rossz_hir_a_keslekedoknek_dragulnak_juniusban_a_lakashitelek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cb3aa66a-85c0-425d-aefa-7618f72fc1d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fd67637-5b4d-478a-8b85-8d3df3e1acaf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180607_Rossz_hir_a_keslekedoknek_dragulnak_juniusban_a_lakashitelek","timestamp":"2018. június. 07. 12:22","title":"Rossz hír a késlekedőknek: drágulnak júniusban a lakáshitelek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35366f98-a500-4ca7-ad62-7eab0fe41574","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elon Muskék tisztán elektromos hajtásláncú crossoveréről most egy újabb kép érkezett.","shortLead":"Elon Muskék tisztán elektromos hajtásláncú crossoveréről most egy újabb kép érkezett.","id":"20180607_tesla_model_y_elon_musk_villanyauto_elektromos_auto_crossover","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=35366f98-a500-4ca7-ad62-7eab0fe41574&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15809288-8a3a-468d-ba83-23a8c86e7e5b","keywords":null,"link":"/cegauto/20180607_tesla_model_y_elon_musk_villanyauto_elektromos_auto_crossover","timestamp":"2018. június. 07. 11:21","title":"Hivatalos kedvcsináló fotó: ilyen lesz a titokzatos, akár kormány nélküli Tesla Model Y","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7e7db27-d91b-488f-88af-8e754c523728","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"2014-ben hagyta jóvá a programot az EU, de évekig nem történt semmi a projektben. Végül csak beindult a program az áprilisi választások előtt. ","shortLead":"2014-ben hagyta jóvá a programot az EU, de évekig nem történt semmi a projektben. Végül csak beindult a program...","id":"20180606_Pont_a_valasztasok_elott_indult_be_az_evek_ota_halott_szegenyeket_segito_program","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d7e7db27-d91b-488f-88af-8e754c523728&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b4fbc34-0035-424d-b9ee-1c70964ef3aa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180606_Pont_a_valasztasok_elott_indult_be_az_evek_ota_halott_szegenyeket_segito_program","timestamp":"2018. június. 06. 10:28","title":"Pont a választások előtt indult be az évek óta halott, szegényeket segítő program","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44b819ad-cd37-4e73-8db7-fe9e67693e4e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A 4iG-nek eddig nagyon rosszul ment, két év alatt 600 milliós veszteséget termelt az amúgy milliárdos árbevételű társaság.","shortLead":"A 4iG-nek eddig nagyon rosszul ment, két év alatt 600 milliós veszteséget termelt az amúgy milliárdos árbevételű...","id":"20180606_Meszaros_Lorinc_ma_informatikai_ceget_vett","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=44b819ad-cd37-4e73-8db7-fe9e67693e4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e1acceb-900c-46a8-8f0c-5b3b2b6501c8","keywords":null,"link":"/kkv/20180606_Meszaros_Lorinc_ma_informatikai_ceget_vett","timestamp":"2018. június. 06. 15:54","title":"Mészáros Lőrinc most informatikai céget vett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e5215a4-9868-4b8f-a8b1-09c6c41b0631","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy friss magyar kutatás szerint széklet eredetű baktériumokkal és E. coli bacilusokkal fertőzöttek a mobiljaink. ","shortLead":"Egy friss magyar kutatás szerint széklet eredetű baktériumokkal és E. coli bacilusokkal fertőzöttek a mobiljaink. ","id":"20180605_Kinos_fekalias_bakteriumok_tanyaznak_a_telefonjainkon","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6e5215a4-9868-4b8f-a8b1-09c6c41b0631&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcb0ad1e-bbcf-4724-a1c9-e2c9ed4b6546","keywords":null,"link":"/elet/20180605_Kinos_fekalias_bakteriumok_tanyaznak_a_telefonjainkon","timestamp":"2018. június. 05. 14:49","title":"Kínos: fekáliás baktériumok tanyáznak a telefonjainkon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af53d590-a8f3-4829-8a6c-c106b8e71742","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az üzemanyagok ára legutóbb hétfőn csökkent 2-2 forinttal. ","shortLead":"Az üzemanyagok ára legutóbb hétfőn csökkent 2-2 forinttal. ","id":"20180606_Pentektol_ujra_csokken_az_uzemanyagok_ara","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=af53d590-a8f3-4829-8a6c-c106b8e71742&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b47dd203-1574-4606-ab32-c14d29d52ca8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180606_Pentektol_ujra_csokken_az_uzemanyagok_ara","timestamp":"2018. június. 06. 14:24","title":"Péntektől újra csökken az üzemanyagok ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe125e18-f702-4714-a0c1-11d6361f0303","c_author":"MTI","category":"enesacegem","description":"Három nagy projektben 30 milliárd forintból fejleszti informatikai rendszerét a Magyar Államkincstár a következő három évben – mondta Mészáros József, a Magyar Államkincstár (MÁK) elnöke egy rendezvényen.","shortLead":"Három nagy projektben 30 milliárd forintból fejleszti informatikai rendszerét a Magyar Államkincstár a következő három...","id":"20180606_Kedvezo_valtozas_jon_a_nyugdijutalasok_rendszereben","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe125e18-f702-4714-a0c1-11d6361f0303&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a49ca0f-50af-4595-87e4-85e53ea2b3b4","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180606_Kedvezo_valtozas_jon_a_nyugdijutalasok_rendszereben","timestamp":"2018. június. 06. 12:14","title":"Kedvező változás jön a nyugdíjutalások rendszerében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]