Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4cf9ff68-b01e-4564-ba2a-a5b3c2eb5fdd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök szerint megjelentek a keményfiúk az európai politikában, ahol a kedve szerint alakulnak a folyamatok.","shortLead":"A miniszterelnök szerint megjelentek a keményfiúk az európai politikában, ahol a kedve szerint alakulnak a folyamatok.","id":"20180608_orban_zsurfiuk_vagyunk_az_osztrakokhoz_es_az_olaszokhoz_kepest","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4cf9ff68-b01e-4564-ba2a-a5b3c2eb5fdd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce0534f4-085d-4631-8e1e-c14582cfe1b4","keywords":null,"link":"/itthon/20180608_orban_zsurfiuk_vagyunk_az_osztrakokhoz_es_az_olaszokhoz_kepest","timestamp":"2018. június. 08. 08:28","title":"Orbán: Zsúrfiúk vagyunk az osztrákokhoz és az olaszokhoz képest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1ce9428-450a-497c-b128-c525d3997864","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem csak hardver, küllem szempontjából sem egy hétköznapi gép az új ZenBook, a klasszikus touchpad helyére ugyanis egy második, de méretben kisebb kijelzőt szerelt be a gyártó. A panel feladattól és helyzettől függően változtatja funkcióját, ami az Asus szerint nem csupán kényelem terén bizonyul jó megoldásnak.","shortLead":"Nem csak hardver, küllem szempontjából sem egy hétköznapi gép az új ZenBook, a klasszikus touchpad helyére ugyanis...","id":"20180606_asus_zenbook_pro_15_zenbook_s_computex_2018","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d1ce9428-450a-497c-b128-c525d3997864&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6d55fc0-a25d-40c6-b1d2-3572b318af0c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180606_asus_zenbook_pro_15_zenbook_s_computex_2018","timestamp":"2018. június. 06. 21:03","title":"Az Asus új notebookjának két kijelzője van – és higgye el, van értelme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52cc61bd-734b-4c77-b75a-d8d624ccca34","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az egykori híres profi kosárlabdázó, Dennis Rodman hiába venne részt Donald Trump és Kim Dzsong Un szingapúri csúcstalálkozóján, a Fehér Ház ezt nagyon nem akarja.","shortLead":"Az egykori híres profi kosárlabdázó, Dennis Rodman hiába venne részt Donald Trump és Kim Dzsong Un szingapúri...","id":"20180607_Trump_visszautasitotta_a_Kim_Dzsong_Unrajongo_Dennis_Rodman_ajanlatat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52cc61bd-734b-4c77-b75a-d8d624ccca34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fd08219-3634-44f6-a8d2-2305a2288f5e","keywords":null,"link":"/vilag/20180607_Trump_visszautasitotta_a_Kim_Dzsong_Unrajongo_Dennis_Rodman_ajanlatat","timestamp":"2018. június. 07. 19:29","title":"Trump visszautasította a Kim Dzsong Un-rajongó Dennis Rodman ajánlatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"643c5df3-ad31-4b0a-8e3e-a515198f3407","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár elvileg már készen van az Apple új főhadiszállása, azért még mindig vannak rajta utolsó simítások. Íme az újabb drónvideó a létesítményről, a WWDC napjaiban.","shortLead":"Bár elvileg már készen van az Apple új főhadiszállása, azért még mindig vannak rajta utolsó simítások. Íme az újabb...","id":"20180607_dronvideo_apple_park_wwdc_2018_video","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=643c5df3-ad31-4b0a-8e3e-a515198f3407&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4fdba12-93d9-4b0b-b890-2c43abc8fa7d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180607_dronvideo_apple_park_wwdc_2018_video","timestamp":"2018. június. 07. 16:03","title":"Videó: még mindig van újabb látnivaló az Apple Parkon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec24e9a1-ce37-44ad-9d15-ddd0c2ddfe3c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint a YouTube-nál már javában tesztelik azt a megoldást, amellyel \"elbújhatunk\" az algoritmusa elől.","shortLead":"A jelek szerint a YouTube-nál már javában tesztelik azt a megoldást, amellyel \"elbújhatunk\" az algoritmusa elől.","id":"20180608_youtube_alkalmazas_android_inkognito_mod","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ec24e9a1-ce37-44ad-9d15-ddd0c2ddfe3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b729b3e0-385d-403f-b347-54cc8476f36a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180608_youtube_alkalmazas_android_inkognito_mod","timestamp":"2018. június. 08. 09:03","title":"Új funkció a YouTube-on: ha így nyitja meg videókat, nem lehet majd visszanézni, hogy mikre kattintott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7b93a17-090f-4be9-8d3a-2aab8019ee4e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"A három űrhajós fél évet tölt majd Föld körüli pályán, különböző tudományos kutatásokat végeznek.","shortLead":"A három űrhajós fél évet tölt majd Föld körüli pályán, különböző tudományos kutatásokat végeznek.","id":"20180606_Orosz_amerikai_es_nemet_urhajost_lottek_ki_az_urbe","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e7b93a17-090f-4be9-8d3a-2aab8019ee4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4300ae7c-a388-4843-b784-6e1ae21f86cc","keywords":null,"link":"/elet/20180606_Orosz_amerikai_es_nemet_urhajost_lottek_ki_az_urbe","timestamp":"2018. június. 06. 18:29","title":"Orosz, amerikai és német űrhajóst lőttek ki az űrbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bd7fc2f-1be5-46fd-9377-49fb7cfb7460","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem a felújítás kezdődött el, csak letakarták a leromlott állapotú homlokzatot. Újra. ","shortLead":"Nem a felújítás kezdődött el, csak letakarták a leromlott állapotú homlokzatot. Újra. ","id":"20180606_Megint_hozzanyultak_a_Corvin_aruhazhoz__fotok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4bd7fc2f-1be5-46fd-9377-49fb7cfb7460&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca61f290-121b-4ef7-a18e-969cbbb674f6","keywords":null,"link":"/itthon/20180606_Megint_hozzanyultak_a_Corvin_aruhazhoz__fotok","timestamp":"2018. június. 06. 16:45","title":"Megint hozzányúltak a Corvin áruházhoz – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfbbebbd-a3f1-4920-9ac1-bd80098524cf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Míg a legártalmasabb kategóriába sorolt benzinmotoros járművek is a típushoz szabott limiten belül teljesítettek a vizsgálatban, addig a legkörnyezetbarátabb, Euro 6-os dízelautók károsanyag-kibocsátása kétszeresen is meghaladta az uniós határértékeket.","shortLead":"Míg a legártalmasabb kategóriába sorolt benzinmotoros járművek is a típushoz szabott limiten belül teljesítettek...","id":"20180606_Egy_dizelauto_sem_felel_meg_az_EUs_kibocsatasi_normaknak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cfbbebbd-a3f1-4920-9ac1-bd80098524cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25e19c9e-ea0d-4868-851e-584f9e84d147","keywords":null,"link":"/cegauto/20180606_Egy_dizelauto_sem_felel_meg_az_EUs_kibocsatasi_normaknak","timestamp":"2018. június. 06. 16:05","title":"Egy dízelautó sem felel meg az EU-s kibocsátási normáknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]