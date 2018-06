Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"01173c57-e3b2-407f-ae01-691ce390d9cb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Havas Szófia a kormánylap hasábjain, a Magyar Időkön keresztül lő az egyik elnökjelöltre, Tóth Bertalanra.","shortLead":"Havas Szófia a kormánylap hasábjain, a Magyar Időkön keresztül lő az egyik elnökjelöltre, Tóth Bertalanra.","id":"20180607_Toth_Bertalant_tamadja_az_MSZPs_akit_korabban_a_kommunizmus_buneinek_tagadasa_miatt_jelentettek_fel","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=01173c57-e3b2-407f-ae01-691ce390d9cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92171ff9-ba41-4329-9d1d-2cf1d151ae88","keywords":null,"link":"/itthon/20180607_Toth_Bertalant_tamadja_az_MSZPs_akit_korabban_a_kommunizmus_buneinek_tagadasa_miatt_jelentettek_fel","timestamp":"2018. június. 07. 13:59","title":"Tóth Bertalant támadja az MSZP-s, akit korábban a kommunizmus bűneinek tagadása miatt jelentettek fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37933dd2-7279-4de0-ae04-6e6f07fda794","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vujity Tvrtko sajátos módon próbálja emlékezetessé tenni szerdai debütálását az Egyenes beszédben: meghívta vendégnek Ambrus Attilát, akivel egyszer már – számára nem éppen előnyös végeredménnyel – összeakaszkodtak az ATV képernyőjén.","shortLead":"Vujity Tvrtko sajátos módon próbálja emlékezetessé tenni szerdai debütálását az Egyenes beszédben: meghívta vendégnek...","id":"20180606_Elo_adasban_csap_ujra_ossze_a_Viszkis_es_Tvrkto","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=37933dd2-7279-4de0-ae04-6e6f07fda794&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"352451bb-8503-4f1d-a35e-1da40489aed3","keywords":null,"link":"/itthon/20180606_Elo_adasban_csap_ujra_ossze_a_Viszkis_es_Tvrkto","timestamp":"2018. június. 06. 12:03","title":"A Viszkis élő adásban csap újra össze Tvrtkóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a333499-b53b-4262-9b45-7addad848405","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20180606_Fekete_kiskutyat_mentettek_a_tuzoltok_a_csatornabol_Hajduhadhazon__foto","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a333499-b53b-4262-9b45-7addad848405&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9e060c6-f916-4046-a298-3ecd091715b9","keywords":null,"link":"/elet/20180606_Fekete_kiskutyat_mentettek_a_tuzoltok_a_csatornabol_Hajduhadhazon__foto","timestamp":"2018. június. 06. 11:55","title":"Fekete kiskutyát mentettek a tűzoltók a csatornából Hajdúhadházon – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cce47c9c-0ebf-43a9-9c50-9264d904ac85","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Kommandósok rohantak le egy villát Pitesti városában, ahol elfogták a Camorra főnökének helyi emberét, az ingatlanbiznisz koronázatlan királyát, egy 43 éves olasz üzletembert. Nicola Inquieta alsónadrágban ugrott ki az ágyból, majd kattant a kezén a bilincs. ","shortLead":"Kommandósok rohantak le egy villát Pitesti városában, ahol elfogták a Camorra főnökének helyi emberét...","id":"20180607_Ezt_az_Erdelyhadmuveletet_sokaig_emlegetni_fogjak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cce47c9c-0ebf-43a9-9c50-9264d904ac85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42935a46-d70b-4c4b-9295-345f09d13b87","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180607_Ezt_az_Erdelyhadmuveletet_sokaig_emlegetni_fogjak","timestamp":"2018. június. 07. 11:35","title":"Ezt az Erdély-hadműveletet sokáig emlegetni fogják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2713bc3a-d1a5-4f9d-b6e4-ce8a6fd09144","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pénteken is több helyen valószínűek zivatarok, melyek közül a hevesebbek leginkább a délutáni, késő esti órákban várhatóak.","shortLead":"Pénteken is több helyen valószínűek zivatarok, melyek közül a hevesebbek leginkább a délutáni, késő esti órákban...","id":"20180607_narancs_figyelmeztetest_adtak_ki_negy_megyere_pentekre_heves_zivatar_miatt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2713bc3a-d1a5-4f9d-b6e4-ce8a6fd09144&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01dc25aa-1f93-4f03-ac04-b3aff3e21fbc","keywords":null,"link":"/itthon/20180607_narancs_figyelmeztetest_adtak_ki_negy_megyere_pentekre_heves_zivatar_miatt","timestamp":"2018. június. 07. 18:27","title":"Narancs figyelmeztetést adtak ki négy megyére péntekre heves zivatar miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0df708ae-dd2f-44b5-a941-e88f21ee4ef4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Költői tehetségét 1994 nyarán fedezte fel, az első \"kötete\" aztán sok nevetésnek lett tárgya. ","shortLead":"Költői tehetségét 1994 nyarán fedezte fel, az első \"kötete\" aztán sok nevetésnek lett tárgya. ","id":"20180607_Szalinger_Balazs_portre_hetilap","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0df708ae-dd2f-44b5-a941-e88f21ee4ef4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f1d8a91-ae73-4e9d-8996-94ef6627347d","keywords":null,"link":"/kultura/20180607_Szalinger_Balazs_portre_hetilap","timestamp":"2018. június. 07. 15:04","title":"Szálinger Balázs: Játszottam a Janit, érzéketlenül és igazságtalanul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59cbaad1-3f83-4d12-a37d-a31ed572ed3a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Friss teaser érkezett a Ruben Brandt, a gyűjtő című egész estés, magyar animációs akció-thrillerhez. Már most egyértelmű, hogy a kleptomániás Mimi a magyar rajzfilmek legnagyobb femme fatale-ja. ","shortLead":"Friss teaser érkezett a Ruben Brandt, a gyűjtő című egész estés, magyar animációs akció-thrillerhez. Már most...","id":"20180608_ruben_brandt_a_gyujto_magyar_animacio_macskafogo","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=59cbaad1-3f83-4d12-a37d-a31ed572ed3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51752a59-248b-47f6-93fa-40f96cbe381e","keywords":null,"link":"/kultura/20180608_ruben_brandt_a_gyujto_magyar_animacio_macskafogo","timestamp":"2018. június. 08. 10:37","title":"Megőrülünk ezért a kleptomániás, magyar rajzfilmhősnőért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60bff4de-7121-44d8-9fb9-7773661dacf9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csütörtökön reggel Csongrád megye északi határánál, Tömörkény határában látták a messzire kóborolt állatot. Egyelőre nem jelent veszélyt, így nem fogják el, csak figyelik.","shortLead":"Csütörtökön reggel Csongrád megye északi határánál, Tömörkény határában látták a messzire kóborolt állatot. Egyelőre...","id":"20180607_Meg_mindig_csak_kovetik_a_DelAlfoldon_jar_a_medve","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=60bff4de-7121-44d8-9fb9-7773661dacf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"762bc2bb-135d-43ea-ac12-b78e80956707","keywords":null,"link":"/itthon/20180607_Meg_mindig_csak_kovetik_a_DelAlfoldon_jar_a_medve","timestamp":"2018. június. 07. 10:05","title":"Még mindig csak követik, már a Dél-Alföldön jár a medve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]