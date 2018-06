Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"815384b4-4d90-49ac-a0c5-b36ed35adc66","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Állítólag össze akarják vonni a májusában esedékes európai parlamenti képviselőválasztással, de sajtóhírek szerint más is van a háttérben. ","shortLead":"Állítólag össze akarják vonni a májusában esedékes európai parlamenti képviselőválasztással, de sajtóhírek szerint más...","id":"20180608_A_Fideszben_allitolag_azon_gondolkodnak_hogy_elorebb_hoznak_az_onkormanyzati_valasztast","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=815384b4-4d90-49ac-a0c5-b36ed35adc66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f83b9ec-42b5-4900-8942-eb21f8fdffdb","keywords":null,"link":"/itthon/20180608_A_Fideszben_allitolag_azon_gondolkodnak_hogy_elorebb_hoznak_az_onkormanyzati_valasztast","timestamp":"2018. június. 08. 13:10","title":"A Fideszben állítólag azon gondolkodnak, hogy előrébb hoznák az önkormányzati választást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cd87b3a-d448-4c17-a72e-a748c2bcc6ba","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A rendező nem lát világvégét Magyarországon, de felháborítja, hogy vannak éhező gyerekek.\r

","shortLead":"Miért ciki egy férfinak, ha vannak feminin vonásai, és miért nem ciki egy nőnek, ha vannak maszkulin tulajdonságai...","id":"20180607_A_szabadsag_megelesehez_kell_a_legnagyobb_batorsag","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4def65ff-883d-4ab6-82d8-cf9ed607187d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d687c5e1-c575-4488-86d2-cf79a0bb97b6","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180607_A_szabadsag_megelesehez_kell_a_legnagyobb_batorsag","timestamp":"2018. június. 07. 12:52","title":"„A szabadság megéléséhez kell a legnagyobb bátorság”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ae20c01-e377-49e3-8cce-e1e121e2744a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szomorú véget ért az Airbus két első, forgalomba állított szuper óriásgépe: alig tíz év szolgálat után szétbontják és alkatrészenként értékesítik a Singapore Airlines fölöslegessé vált A-380-asait.","shortLead":"Szomorú véget ért az Airbus két első, forgalomba állított szuper óriásgépe: alig tíz év szolgálat után szétbontják és...","id":"20180607_Vilagszenzacio_utan_csalodas_fekete_nap_az_Airbus_torteneteben","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1ae20c01-e377-49e3-8cce-e1e121e2744a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8c44220-f947-4435-b303-748cb711e8ba","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180607_Vilagszenzacio_utan_csalodas_fekete_nap_az_Airbus_torteneteben","timestamp":"2018. június. 07. 10:06","title":"Világszenzáció után csalódás, fekete nap az Airbus történetében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7278b66-b72b-411d-a262-bc2b526a9fb2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi Romániában vette föl autójával a nőt, akivel megbeszélték, hogy a nő lakására mennek. Ott a férfi altatót adott be utasának, majd kirabolta.","shortLead":"A férfi Romániában vette föl autójával a nőt, akivel megbeszélték, hogy a nő lakására mennek. Ott a férfi altatót adott...","id":"20180608_altatot_adott_neki_majd_kirabolta","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d7278b66-b72b-411d-a262-bc2b526a9fb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aad5cb98-caf6-4da3-a428-5ee5beec8048","keywords":null,"link":"/itthon/20180608_altatot_adott_neki_majd_kirabolta","timestamp":"2018. június. 08. 16:19","title":"Bealtatózta, majd kirabolta a nőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2323daf8-984f-48ad-8a37-13f1b1e68a95","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Amikor ma már szinte a csapból is a hibrid és az elektromos meghajtás folyik, az év motorja 2018-ban is egy szupersportos olasz erőforrás lett.","shortLead":"Amikor ma már szinte a csapból is a hibrid és az elektromos meghajtás folyik, az év motorja 2018-ban is...","id":"20180607_ferrari_488_gtb_spider_pista_v8_biturbo_benzinmotor_olasz_sportauto_ev_motorja_dij_ferrari_812_superfast_porsche_911","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2323daf8-984f-48ad-8a37-13f1b1e68a95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2daa12d-383d-4ac1-94f5-0df3b1359379","keywords":null,"link":"/cegauto/20180607_ferrari_488_gtb_spider_pista_v8_biturbo_benzinmotor_olasz_sportauto_ev_motorja_dij_ferrari_812_superfast_porsche_911","timestamp":"2018. június. 07. 14:46","title":"Politikailag nem túl korrekt, de idén is a Ferrarié az év legjobb motorja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]