Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1b189e3c-c9f4-4711-bb3f-af8dcbc75bdf","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A HVG és a hvg.hu publicistája, Tóta W. Árpád országjárásra indult, hogy személyes tapasztalatokat szerezzen a hazai mikrogazdasági klímáról. Kipróbálja, milyen lángost vagy hekket sütni a Balatonnál, miből él egy fröccsöntő, nehéz-e a meló egy struccfarmon. Mindenekelőtt azonban a szamócafrontot térképezte fel. A sorozat pénteki premierje előtt ez egy kis ízelítő az első helyszínről, Kiskunmajsa környékéről. ","shortLead":"A HVG és a hvg.hu publicistája, Tóta W. Árpád országjárásra indult, hogy személyes tapasztalatokat szerezzen a hazai...","id":"20180607_Tota_W_napszamosnak_allt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1b189e3c-c9f4-4711-bb3f-af8dcbc75bdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bad9855-d4fe-4186-9c9a-a86300070506","keywords":null,"link":"/kkv/20180607_Tota_W_napszamosnak_allt","timestamp":"2018. június. 07. 15:55","title":"Tóta W. napszámosnak állt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a34985d-3c31-4cfa-903c-f0ae78be9385","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Az MNB 45 millió forint bírsággal sújtotta a budapesti Excellent Partnership Hungary Kft.-t bejelentés nélkül folytatott függő ügynöki tevékenység miatt. A jegybank nyilvántartásában nem szereplő társaság határon átnyúló befektetéseket közvetített – többször agresszív értékesítéssel – magyar ügyfelek részére. ","shortLead":"Az MNB 45 millió forint bírsággal sújtotta a budapesti Excellent Partnership Hungary Kft.-t bejelentés nélkül...","id":"20180608_45_millio_forintra_buntettek_az_agressziv_ertekesitot","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1a34985d-3c31-4cfa-903c-f0ae78be9385&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9197fc89-a445-4252-a975-46917066f051","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180608_45_millio_forintra_buntettek_az_agressziv_ertekesitot","timestamp":"2018. június. 08. 09:53","title":"45 millió forintra büntették az agresszív értékesítőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c6ab0e6-3e13-4546-be4b-4a44f25a7c16","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Európai Bizottság szerdán javaslatot tett az első Digitális Európa program létrehozására, amelynek keretében 9,2 milliárd eurót fordítana a következő hosszú távú, 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó uniós költségvetésben a mind sürgetőbb digitális kihívások kezelésére.","shortLead":"Az Európai Bizottság szerdán javaslatot tett az első Digitális Európa program létrehozására, amelynek keretében 9,2...","id":"20180606_europai_bizottsag_digitalis_europa_program_mesterseges_intelligencia","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5c6ab0e6-3e13-4546-be4b-4a44f25a7c16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9c56585-fe20-483c-9218-2f68296992b2","keywords":null,"link":"/tudomany/20180606_europai_bizottsag_digitalis_europa_program_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2018. június. 06. 22:03","title":"2,5 milliárd eurót adna az EU arra, hogy mi is mesterségesen intelligensek legyünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"643c5df3-ad31-4b0a-8e3e-a515198f3407","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár elvileg már készen van az Apple új főhadiszállása, azért még mindig vannak rajta utolsó simítások. Íme az újabb drónvideó a létesítményről, a WWDC napjaiban.","shortLead":"Bár elvileg már készen van az Apple új főhadiszállása, azért még mindig vannak rajta utolsó simítások. Íme az újabb...","id":"20180607_dronvideo_apple_park_wwdc_2018_video","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=643c5df3-ad31-4b0a-8e3e-a515198f3407&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4fdba12-93d9-4b0b-b890-2c43abc8fa7d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180607_dronvideo_apple_park_wwdc_2018_video","timestamp":"2018. június. 07. 16:03","title":"Videó: még mindig van újabb látnivaló az Apple Parkon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"649f3a1f-b45d-4278-bf39-0bcca7d22b16","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar válogatott csapatkapitánya a Fehéroroszország elleni felkészülési mérkőzésen sérült meg.","shortLead":"A magyar válogatott csapatkapitánya a Fehéroroszország elleni felkészülési mérkőzésen sérült meg.","id":"20180607_csak_mankoval_tud_kozlekedni_dzsudzsak_balazs","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=649f3a1f-b45d-4278-bf39-0bcca7d22b16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"178c0604-c979-499a-9dfb-6bc22730115d","keywords":null,"link":"/sport/20180607_csak_mankoval_tud_kozlekedni_dzsudzsak_balazs","timestamp":"2018. június. 07. 08:51","title":"Csak mankóval tud közlekedni Dzsudzsák Balázs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13f31ec6-6083-43b6-953d-be15010b3e14","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Több, mint 9500%-kal nőtt a Sunny Optical Technology Group részvényeinek az értéke az elmúlt tíz évben. A New York-i Bloomberg szerint ezzel ők a rekorderek a világon, hiszen a Netflix is csak 7500%-os növekedést produkált ugyanebben az időszakban.","shortLead":"Több, mint 9500%-kal nőtt a Sunny Optical Technology Group részvényeinek az értéke az elmúlt tíz évben. A New York-i...","id":"20180608_Az_alapito_tag_veces_neni_is_dollarmilliomos_lett_ennel_a_cegnel_nagyon_bejott_nekik","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=13f31ec6-6083-43b6-953d-be15010b3e14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52977641-d66f-41a4-9d55-6d13c429a9a2","keywords":null,"link":"/kkv/20180608_Az_alapito_tag_veces_neni_is_dollarmilliomos_lett_ennel_a_cegnel_nagyon_bejott_nekik","timestamp":"2018. június. 08. 13:12","title":"A vécés néni alapító tag is dollármilliomos ennél a cégnél, nagyon bejött nekik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2210cde3-2efd-460e-9be5-3779dad92787","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Dúró Dóra azzal a feltétellel mond le parlamenti mandátumáról, ha azt nem \"Vona Gábor egy újabb emberének\" adják át – írta a Jobbik-frakcióból kizárt politikus a Facebook-oldalán.","shortLead":"Dúró Dóra azzal a feltétellel mond le parlamenti mandátumáról, ha azt nem \"Vona Gábor egy újabb emberének\" adják át –...","id":"20180606_duro_dora_feltetelek_mandatum_toroczkai_laszlo","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2210cde3-2efd-460e-9be5-3779dad92787&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f8fe6f6-6f40-482e-9831-e19a4d940488","keywords":null,"link":"/itthon/20180606_duro_dora_feltetelek_mandatum_toroczkai_laszlo","timestamp":"2018. június. 06. 20:40","title":"Feltételeket szabott Dúró Dóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03276852-4dbb-40c4-84a2-52ed7146ad49","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A munkaadók minden korábbinál magasabb fizetést kínálnak a diákmunkásoknak, akikből viszont egyre kevesebb van. ","shortLead":"A munkaadók minden korábbinál magasabb fizetést kínálnak a diákmunkásoknak, akikből viszont egyre kevesebb van. ","id":"20180606_diakmunkasbol_sincs_eleg","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=03276852-4dbb-40c4-84a2-52ed7146ad49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8338d26c-3459-4d6c-8615-f2c67fd3087f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180606_diakmunkasbol_sincs_eleg","timestamp":"2018. június. 06. 20:10","title":"Diákmunkásból sincs elég, pedig műtőssegédnek is mehetnének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]