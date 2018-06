Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"649aff3e-6318-4144-8f79-35ffa2e50cd6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy 15 hónapos kislány szülei nem értették, hogyan jöhetett ki a szobájukból a gyermekük, aki még nem éri fel a kilincset. Chloé egyik reggel nem az ágyában volt ugyanis, hanem a házban kószált. A kislány szobájában működő bébiőr felvétele választ adott minden kérdésükre. ","shortLead":"Egy 15 hónapos kislány szülei nem értették, hogyan jöhetett ki a szobájukból a gyermekük, aki még nem éri fel...","id":"20180608_lepaktalt_a_babaval_a_csalad_ket_kutyaja_de_a_bebior_lebuktatta_oket","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=649aff3e-6318-4144-8f79-35ffa2e50cd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf30a138-3ad2-40fb-bf8b-ff16846e2933","keywords":null,"link":"/elet/20180608_lepaktalt_a_babaval_a_csalad_ket_kutyaja_de_a_bebior_lebuktatta_oket","timestamp":"2018. június. 08. 17:18","title":"Lepaktált a babával a család két kutyája, de a bébiőr lebuktatta őket – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df1027c5-6df8-4732-ab43-64552c3c6c02","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A videót készítő Marianna kiült a Tisza partjára szerda délután, ahol egyszer csak az ölébe pottyant egy épp párzóképes imágóvá vedleni készülő Palingenia longicauda, azaz tiszavirág.","shortLead":"A videót készítő Marianna kiült a Tisza partjára szerda délután, ahol egyszer csak az ölébe pottyant egy épp párzóképes...","id":"20180607_video_tiszavirag_vedles","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=df1027c5-6df8-4732-ab43-64552c3c6c02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"910f4c1c-1ed1-4fee-bc62-477a96e76ed8","keywords":null,"link":"/elet/20180607_video_tiszavirag_vedles","timestamp":"2018. június. 07. 14:00","title":"Elképesztő videó arról, hogyan alakul át a tiszavirág","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31327753-7583-4ad4-a1a4-2232fec81b37","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Példaértékű az a videó, amit már közel 1 millióan láttak a Twitteren.","shortLead":"Példaértékű az a videó, amit már közel 1 millióan láttak a Twitteren.","id":"20180607_kerekparos_teherauto_elozes_rhoda_jones_video","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=31327753-7583-4ad4-a1a4-2232fec81b37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed785b80-2f73-46e5-bb91-b2f601a37dc3","keywords":null,"link":"/cegauto/20180607_kerekparos_teherauto_elozes_rhoda_jones_video","timestamp":"2018. június. 07. 04:01","title":"Imádja az internet a kislányt, aki megköszönte a kamionosnak, hogy vigyázott rá – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ff1376a-1843-4e8b-b196-516cc24c0077","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"A tesztelés után, július 1-től indul a gazdaságfehérítés újabb eszköze; a kormány a vállalkozóknak ingyen biztosítja a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) saját fejlesztésű online számlázó programját, amely az adatszolgáltatáson túl számos speciális szolgáltatást is nyújt használóinak – tájékoztatta Varga Mihály pénzügyminiszter az MTI-t. ","shortLead":"A tesztelés után, július 1-től indul a gazdaságfehérítés újabb eszköze; a kormány a vállalkozóknak ingyen biztosítja...","id":"20180607_Itt_a_gazdasagfeheritesi_csucstechnologia__ingyenes_a_NAV_online_szamlazo_programja","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4ff1376a-1843-4e8b-b196-516cc24c0077&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e1ab6ea-6e47-4a7a-a2be-cd6a67e38df2","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180607_Itt_a_gazdasagfeheritesi_csucstechnologia__ingyenes_a_NAV_online_szamlazo_programja","timestamp":"2018. június. 07. 10:58","title":"Itt a gazdaságfehérítési csúcstechnológia – ingyenes a NAV online számlázó programja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71aa5b63-ceda-4860-b0d0-ac5e9acc4c4f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Legalábbis ezt a verziót támogatja a főpolgármester által felállított, a gát nyomvonalát vizsgáló szakmai grémium. A véleményt a jövő héten tárgyalja a fővárosi közgyűlés.","shortLead":"Legalábbis ezt a verziót támogatja a főpolgármester által felállított, a gát nyomvonalát vizsgáló szakmai grémium...","id":"20180608_Tarlos_Romai_fovarosi_kozgyules_dontes","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=71aa5b63-ceda-4860-b0d0-ac5e9acc4c4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"407cc795-f6e9-4b15-b039-79a5936911e3","keywords":null,"link":"/itthon/20180608_Tarlos_Romai_fovarosi_kozgyules_dontes","timestamp":"2018. június. 08. 17:07","title":"A Római-parton, de nem a partélen épülhet a gát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98dee8a3-0781-486b-b4a0-884dd2124f7a","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A Testről és lélekről című filmjével Arany Medvét nyert filmrendező úgy érzi, visszafelé folyik a víz a Dunában. Néhány éve még azt gondolta, hogy nem lesz szükség a Pride-ra, mert sikerült úgy újradefiniálni társas kapcsolatainkat. Tévedett. Enyedi Ildikó 2018-as Pride-megnyitón elhangzott beszédét közöljük.","shortLead":"A Testről és lélekről című filmjével Arany Medvét nyert filmrendező úgy érzi, visszafelé folyik a víz a Dunában. Néhány...","id":"20180608_Enyedi_Ildiko_Pride_megnyito_beszed","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98dee8a3-0781-486b-b4a0-884dd2124f7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20a59c0b-1525-453f-94ac-67bcebfed3e7","keywords":null,"link":"/itthon/20180608_Enyedi_Ildiko_Pride_megnyito_beszed","timestamp":"2018. június. 08. 21:24","title":"Enyedi Ildikó: Ott állnak a politikusok, ahol semmi keresnivalójuk, a hálószobánkban, legintimebb döntéseinkben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d417a92c-6a9b-41a0-933a-dec6852d0926","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Száz méterre volt egymástól Márki-Zay Péter és Lázár János, igaz, másik helyen, csak a főtéren kellett volna átsétálni. Egyik sem engedett, csak üzengettek egymásnak, végül nem nyújtottak egymásnak békejobbot.","shortLead":"Száz méterre volt egymástól Márki-Zay Péter és Lázár János, igaz, másik helyen, csak a főtéren kellett volna átsétálni...","id":"20180607_Bohozatba_fulladt_a_LazarMarkiZay_bekejobb","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d417a92c-6a9b-41a0-933a-dec6852d0926&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e62fc03-2e7d-41b6-b4a4-e2cb8ba44b3f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180607_Bohozatba_fulladt_a_LazarMarkiZay_bekejobb","timestamp":"2018. június. 07. 16:07","title":"Bohózatba fulladt a Lázár és Márki-Zay békülési találkozója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97f4b5dc-8148-46f1-b3a6-d3a2dbccf8ea","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A két éve elhunyt zenész 2010-ben még azt nyilatkozta, hogy „az internetnek úgy ahogy van, vége\", dalait le is tiltotta a Youtube-ról, de tavaly mégis elindult a szerzői csatornája.\r

\r

","shortLead":"A két éve elhunyt zenész 2010-ben még azt nyilatkozta, hogy „az internetnek úgy ahogy van, vége\", dalait le is tiltotta...","id":"20180607_60_eves_lenne_Prince__ime_a_hat_legjobb_dala","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=97f4b5dc-8148-46f1-b3a6-d3a2dbccf8ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63e31b45-6046-4ad2-9151-56e8366e01d7","keywords":null,"link":"/kultura/20180607_60_eves_lenne_Prince__ime_a_hat_legjobb_dala","timestamp":"2018. június. 07. 15:25","title":"60 éves lenne Prince – íme, a hat legjobb dala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]