Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6c32b595-e107-413c-891e-9923ee35023e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Odatették magukat a játékosok, küzdöttek, hajtottak – értékelt a magyar válogatott szövetségi kapitánya a fehéroroszok elleni 1-1-es döntetlen után.","shortLead":"Odatették magukat a játékosok, küzdöttek, hajtottak – értékelt a magyar válogatott szövetségi kapitánya a fehéroroszok...","id":"20180607_leekens_nem_lehetek_elegedetlen","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c32b595-e107-413c-891e-9923ee35023e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47fc70f0-b7ed-4a44-93c7-f44f8a6f6ca3","keywords":null,"link":"/sport/20180607_leekens_nem_lehetek_elegedetlen","timestamp":"2018. június. 07. 07:25","title":"Leekens: Nem lehetek elégedetlen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35366f98-a500-4ca7-ad62-7eab0fe41574","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elon Muskék tisztán elektromos hajtásláncú crossoveréről most egy újabb kép érkezett.","shortLead":"Elon Muskék tisztán elektromos hajtásláncú crossoveréről most egy újabb kép érkezett.","id":"20180607_tesla_model_y_elon_musk_villanyauto_elektromos_auto_crossover","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=35366f98-a500-4ca7-ad62-7eab0fe41574&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15809288-8a3a-468d-ba83-23a8c86e7e5b","keywords":null,"link":"/cegauto/20180607_tesla_model_y_elon_musk_villanyauto_elektromos_auto_crossover","timestamp":"2018. június. 07. 11:21","title":"Hivatalos kedvcsináló fotó: ilyen lesz a titokzatos, akár kormány nélküli Tesla Model Y","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb5245bc-9981-44df-aa80-cfa4dfa6707d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A betörők órákat, ékszereket vittek el a sztárpár házából, miközben Piqué szülei az emeleten aludtak. ","shortLead":"A betörők órákat, ékszereket vittek el a sztárpár házából, miközben Piqué szülei az emeleten aludtak. ","id":"20180607_Kiraboltak_Shakira_es_Gerard_Pique_barcelonai_otthonat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fb5245bc-9981-44df-aa80-cfa4dfa6707d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d18d1bde-e4e2-43ec-9eb0-a5a2e8aec951","keywords":null,"link":"/elet/20180607_Kiraboltak_Shakira_es_Gerard_Pique_barcelonai_otthonat","timestamp":"2018. június. 07. 15:31","title":"Kirabolták Shakira és Gerard Piqué barcelonai otthonát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faa8ec35-ac0e-40b5-ba23-5818964d7e3e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Kavics- és homokbánya nyitásáról rendeznek vasárnap népszavazást a Tolna megyei településen. Sokan ellenzik, hogy bánya létesüljön Madocsa határában.","shortLead":"Kavics- és homokbánya nyitásáról rendeznek vasárnap népszavazást a Tolna megyei településen. Sokan ellenzik, hogy bánya...","id":"20180607_Nepszavazason_dontik_el_hogy_nyilhate_kavicsbanya_Madocsan","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=faa8ec35-ac0e-40b5-ba23-5818964d7e3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff711337-02a1-4ac2-a04f-d6793ae22e8d","keywords":null,"link":"/itthon/20180607_Nepszavazason_dontik_el_hogy_nyilhate_kavicsbanya_Madocsan","timestamp":"2018. június. 07. 21:07","title":"Népszavazáson döntik el, hogy nyílhat-e kavicsbánya Madocsán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c417b5a0-fbfa-41c1-a870-b361b618dfa6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jobbikos képviselőt pártja tavaly májusi tisztújítása után szorították ki a parlamenti frakcióból, júniusban lemondott mandátumáról és a háttérbe vonult. Most a pártot is otthagyta.","shortLead":"A jobbikos képviselőt pártja tavaly májusi tisztújítása után szorították ki a parlamenti frakcióból, júniusban...","id":"20180608_novak_elod_kilepett_a_jobbikbol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c417b5a0-fbfa-41c1-a870-b361b618dfa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06a1492b-77c5-449c-a177-55319a8bb641","keywords":null,"link":"/itthon/20180608_novak_elod_kilepett_a_jobbikbol","timestamp":"2018. június. 08. 19:12","title":"Novák Előd kilépett a Jobbikból ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45473cc5-1f1f-4268-b8c6-29255b925a13","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megszületett az IKEA és Sonos együttműködésének első gyümölcse. A két vállalat első, még prototípusként létező munkája szó szerint nagyot fog szólni: ez egy olyan hangszóró, ami egyben polcként is használható. A vezetéknélküli újdonság ráadásul a bútorgyártó otthoni okoskiegészítőivel is kompatibilis. ","shortLead":"Megszületett az IKEA és Sonos együttműködésének első gyümölcse. A két vállalat első, még prototípusként létező munkája...","id":"20180608_ikea_sonos_vezetek_nelkuli_hangszoro_symfonisk","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=45473cc5-1f1f-4268-b8c6-29255b925a13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e1e9dd5-890c-4833-9e57-d39b5c9713ef","keywords":null,"link":"/tudomany/20180608_ikea_sonos_vezetek_nelkuli_hangszoro_symfonisk","timestamp":"2018. június. 08. 07:02","title":"Az IKEA új polca nagyot fog szólni, de szó szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99c8df51-d483-463c-8c15-e6b2c3b3ff3c","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Egy, a Facebook történetében példa nélkül álló hiba miatt 14 millió felhasználó szűk körnek szánt bejegyzései voltak nyilvánosan elérhetők napokon át.","shortLead":"Egy, a Facebook történetében példa nélkül álló hiba miatt 14 millió felhasználó szűk körnek szánt bejegyzései voltak...","id":"20180608_facebook_privat_bejegyzesek_nyilvanos_hiba","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=99c8df51-d483-463c-8c15-e6b2c3b3ff3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"586b4c9f-4cd3-4482-acf8-2c0723601ee6","keywords":null,"link":"/tudomany/20180608_facebook_privat_bejegyzesek_nyilvanos_hiba","timestamp":"2018. június. 08. 06:33","title":"14 millió Facebook-felhasználó privátnak szánt bejegyzései kerültek nyilvánosságra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5c23037-53cb-4caa-a4c1-a83e0e8f2e0e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ki jogosult osztalékra, mik az osztalék és az osztalékelőleg fizetésének feltételei, milyen adókat kell leróni e jövedelem után? Az Adózóna összefoglalta a legfontosabb szabályokat.","shortLead":"Ki jogosult osztalékra, mik az osztalék és az osztalékelőleg fizetésének feltételei, milyen adókat kell leróni e...","id":"20180607_Megmutatjuk_hogy_adoznak_a_cegkiralyok_az_osztalek_utan","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f5c23037-53cb-4caa-a4c1-a83e0e8f2e0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03350f4d-2a04-463b-a5fc-61e6830872ed","keywords":null,"link":"/kkv/20180607_Megmutatjuk_hogy_adoznak_a_cegkiralyok_az_osztalek_utan","timestamp":"2018. június. 07. 11:22","title":"Megmutatjuk, hogy adóznak a cégkirályok az osztalék után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]