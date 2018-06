Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0ca83420-51d6-4758-8c5d-08e99ac0e4c0","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Korábban órákon át nem indított és fogadott járatokat, mert egy felszállás során megsérült a 2-es futópálya burkolata. ","shortLead":"Korábban órákon át nem indított és fogadott járatokat, mert egy felszállás során megsérült a 2-es futópálya burkolata. ","id":"20180608_ujra_mukodik_a_ferihegyi_repuloter","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0ca83420-51d6-4758-8c5d-08e99ac0e4c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9f86954-d6e7-4117-a470-b73dd5bdf06c","keywords":null,"link":"/itthon/20180608_ujra_mukodik_a_ferihegyi_repuloter","timestamp":"2018. június. 08. 09:24","title":"Újra működik a ferihegyi repülőtér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eaa7c603-651a-4ea0-bd14-a1a033439009","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Dél felé halad a Tisza vonalában az a medve, amely május végén először Nógrád megyében bukkant fel. Az állatot legutóbb a Csongrád megyei Tömörkénynél látták, majd a csütörtök délelőtti felhőszakadás elmosta nyomát. Egy ideig nem találták a Maci Laci névre keresztelt állatot, de azóta megint rátaláltak a lábnyomaira.","shortLead":"Dél felé halad a Tisza vonalában az a medve, amely május végén először Nógrád megyében bukkant fel. Az állatot legutóbb...","id":"20180607_Elvesztettek_a_DelMagyarorszagon_koborlo_medve_nyomat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eaa7c603-651a-4ea0-bd14-a1a033439009&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"476cddb4-63e8-4569-b121-935a4975487f","keywords":null,"link":"/elet/20180607_Elvesztettek_a_DelMagyarorszagon_koborlo_medve_nyomat","timestamp":"2018. június. 07. 18:21","title":"Csongrád megye északi részén pihen a közvéleményt napok óta lázban tartó medve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45473cc5-1f1f-4268-b8c6-29255b925a13","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megszületett az IKEA és Sonos együttműködésének első gyümölcse. A két vállalat első, még prototípusként létező munkája szó szerint nagyot fog szólni: ez egy olyan hangszóró, ami egyben polcként is használható. A vezetéknélküli újdonság ráadásul a bútorgyártó otthoni okoskiegészítőivel is kompatibilis. ","shortLead":"Megszületett az IKEA és Sonos együttműködésének első gyümölcse. A két vállalat első, még prototípusként létező munkája...","id":"20180608_ikea_sonos_vezetek_nelkuli_hangszoro_symfonisk","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=45473cc5-1f1f-4268-b8c6-29255b925a13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e1e9dd5-890c-4833-9e57-d39b5c9713ef","keywords":null,"link":"/tudomany/20180608_ikea_sonos_vezetek_nelkuli_hangszoro_symfonisk","timestamp":"2018. június. 08. 07:02","title":"Az IKEA új polca nagyot fog szólni, de szó szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c063daba-d165-4ee3-9304-9c9117878ce5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A favágók végül elpusztították az állat lakhelyéül szolgáló fát Borneó szigetén.","shortLead":"A favágók végül elpusztították az állat lakhelyéül szolgáló fát Borneó szigetén.","id":"20180608_Igy_probalta_megmenteni_otthonat_az_orangutan_a_buldozertol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c063daba-d165-4ee3-9304-9c9117878ce5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19c74ed8-e013-4d1d-ae1f-342cdf34d2d5","keywords":null,"link":"/elet/20180608_Igy_probalta_megmenteni_otthonat_az_orangutan_a_buldozertol","timestamp":"2018. június. 08. 22:19","title":"Így próbálta megmenteni otthonát az orángután a buldózertől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"807fa920-c858-430a-8e30-8275a57cb386","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Posztumusz adják ki Prince 1983-ban zongorán megírt számait. Az albumon a Purple Rain egy korábbi verzióját is meghallgathatjuk majd.","shortLead":"Posztumusz adják ki Prince 1983-ban zongorán megírt számait. Az albumon a Purple Rain egy korábbi verzióját is...","id":"20180607_Uj_Princelemez_erkezik_szeptemberben","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=807fa920-c858-430a-8e30-8275a57cb386&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ace0fec-21b1-4359-b00a-976941f9841a","keywords":null,"link":"/kultura/20180607_Uj_Princelemez_erkezik_szeptemberben","timestamp":"2018. június. 07. 17:43","title":"Új Prince-lemez érkezik szeptemberben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aca1190d-5497-4948-906d-6502907a157d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Péntek este megnyílt a 23. Budapest Pride, idén először egy hónapon át tart a rendezvény. A megnyitón beszédet mondott többek között Árvai Péter és Enyedi Ildikó is. A legerősebb mondatokból válogattunk.","shortLead":"Péntek este megnyílt a 23. Budapest Pride, idén először egy hónapon át tart a rendezvény. A megnyitón beszédet mondott...","id":"20180609_Pride_Husegesen_ketezer_eve_nem_vesszuk_komolyan_a_jezusi_parancsolatot","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aca1190d-5497-4948-906d-6502907a157d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"040271cb-f7a0-451c-9495-e2758a9120e0","keywords":null,"link":"/itthon/20180609_Pride_Husegesen_ketezer_eve_nem_vesszuk_komolyan_a_jezusi_parancsolatot","timestamp":"2018. június. 09. 08:30","title":"Pride: Hűségesen, kétezer éve nem vesszük komolyan a jézusi parancsolatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ea87c43-012e-42d9-81ee-28967b29cfae","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Már az Antarktisz távoli vizeiben is kimutatható a műanyag- és vegyi szennyezettség a Greenpeace természetvédelmi szervezet szerint. ","shortLead":"Már az Antarktisz távoli vizeiben is kimutatható a műanyag- és vegyi szennyezettség a Greenpeace természetvédelmi...","id":"20180608_muanyagszemcsek_vegyszerek_szennyezes_antarktisz_greenpeace","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6ea87c43-012e-42d9-81ee-28967b29cfae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52f498ce-9422-442e-aa8d-105bb26eadcb","keywords":null,"link":"/tudomany/20180608_muanyagszemcsek_vegyszerek_szennyezes_antarktisz_greenpeace","timestamp":"2018. június. 08. 20:03","title":"Az emberiség szégyene: már az Antarktiszon is mikroműanyagot és vegyszereket találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1e64961-5f1a-4af6-b93d-65bc055b8110","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem igaz, hogy a kormány pénzt adna a profi labdarúgásra – ezt a véleményt írásba is adta Rétvári Bence.","shortLead":"Nem igaz, hogy a kormány pénzt adna a profi labdarúgásra – ezt a véleményt írásba is adta Rétvári Bence.","id":"20180607_A_kormany_szerint_ok_nem_is_tamogatjak_a_magyar_profi_focit","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e1e64961-5f1a-4af6-b93d-65bc055b8110&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74fa2956-dfc0-4c10-8ca1-2114110a7f39","keywords":null,"link":"/kkv/20180607_A_kormany_szerint_ok_nem_is_tamogatjak_a_magyar_profi_focit","timestamp":"2018. június. 07. 17:22","title":"A kormány azt állítja, nem is támogatja a magyar profi focit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]