[{"available":true,"c_guid":"0ede67e7-a8f7-45ed-b3e1-195755bfb0bf","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnök és Kim Dzsong Un észak-koreai vezető keddi szingapúri találkozója előtt az észak-koreai diktátor van kedvezőbb helyzetben, ő ugyanis már részben elérte azt, amit akart: hajlandó vele közvetlenül szóba állni a világ legnagyobb hatalmának az első embere. Trump viszont sokat kockáztat, ha ugyanis a történelmi találkozó rosszul sül el, úgy tűnhet a világnak, hogy a távol-keleti kommunista diktatúra felültette az amerikai elnököt. Ami után persze azonnal előtérbe kerülnek Trump tanácsadói, akik közül sokan már most meghúznák a ravaszt.","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök és Kim Dzsong Un észak-koreai vezető keddi szingapúri találkozója előtt az észak-koreai...","id":"20180611_Megvaltoztathatja_a_vilagot_Trump_es_Kim_Dzsong_Un_talalkozoja","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0ede67e7-a8f7-45ed-b3e1-195755bfb0bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd7c1a61-29fb-4283-a2fd-8be722dd7afd","keywords":null,"link":"/vilag/20180611_Megvaltoztathatja_a_vilagot_Trump_es_Kim_Dzsong_Un_talalkozoja","timestamp":"2018. június. 11. 18:06","title":"Van min aggódni, merre változik a világ Trump és Kim Dzsong Un találkozója után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b02aa137-899c-4591-a524-64e63b96bee1","c_author":"Murányi Gábor","category":"kultura","description":"A szellemi táplálékra kiéhezett olvasókhoz 1988-ban, a rendszerváltás előévében soha nem látott dömpingben zúdultak az addig tiltott művek. Az újdonságok között felbukkant jó néhány ősrégi, a szóbeszéd szerint bezúzott kiadvány.","shortLead":"A szellemi táplálékra kiéhezett olvasókhoz 1988-ban, a rendszerváltás előévében soha nem látott dömpingben zúdultak...","id":"201818__raktarba_sullyesztett_konyvek__karos_hoskodesek__nyomdafesteket_turt_csak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b02aa137-899c-4591-a524-64e63b96bee1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30fe112e-f5a9-4790-ac85-dc8e0e3524ae","keywords":null,"link":"/kultura/201818__raktarba_sullyesztett_konyvek__karos_hoskodesek__nyomdafesteket_turt_csak","timestamp":"2018. június. 10. 13:00","title":"Kun Béla és a Tréfa: így támadtak fel a Kádár-korszakban megjelent, mégis betiltott könyvek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60bff4de-7121-44d8-9fb9-7773661dacf9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20180610_Teljes_fordulatszamon_az_illegalis_migransokat_segitok_meg_is_van_az_eredmenye","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=60bff4de-7121-44d8-9fb9-7773661dacf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bf98511-7f69-4cd2-82a0-91c23128f9b1","keywords":null,"link":"/itthon/20180610_Teljes_fordulatszamon_az_illegalis_migransokat_segitok_meg_is_van_az_eredmenye","timestamp":"2018. június. 10. 08:29","title":"Teljes fordulatszámon az illegális migránsokat segítők, meg is van az eredménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e943b00b-e67e-456c-9bff-4d06c5ce99f8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Korábban sem Máltán, sem Olaszországban nem engedték partra szállni a tengerből kimentett embereket. ","shortLead":"Korábban sem Máltán, sem Olaszországban nem engedték partra szállni a tengerből kimentett embereket. ","id":"20180611_A_spanyol_kormanyfo_megengedte_hogy_kikosson_a_629_menekultet_szallito_hajo","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e943b00b-e67e-456c-9bff-4d06c5ce99f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4d5b350-ea21-488c-84da-070fbb947f0e","keywords":null,"link":"/vilag/20180611_A_spanyol_kormanyfo_megengedte_hogy_kikosson_a_629_menekultet_szallito_hajo","timestamp":"2018. június. 11. 15:17","title":"A spanyol kormányfő megengedte, hogy kikössön a 629 menekültet szállító hajó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dab9260-a9c0-4d63-a31a-32887d1be5c3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Most először sikerült ezt lefilmezni. ","shortLead":"Most először sikerült ezt lefilmezni. ","id":"20180611_Megette_a_gemenci_feketegolyafiokakat_a_reti_sas__video","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4dab9260-a9c0-4d63-a31a-32887d1be5c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcf25814-b85b-4a5c-b301-6fb6a4126edc","keywords":null,"link":"/elet/20180611_Megette_a_gemenci_feketegolyafiokakat_a_reti_sas__video","timestamp":"2018. június. 11. 07:07","title":"Megette a gemenci feketególya-fiókákat a rétisas – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a26d3fad-30b1-4dea-a8c5-137288aeaf43","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem tudja a Malév GH kifizetni az adósságait – mondta ki jogerősen is a bíróság.","shortLead":"Nem tudja a Malév GH kifizetni az adósságait – mondta ki jogerősen is a bíróság.","id":"20180611_Fizeteskeptelen_a_Malev_leanyvallalata_indulhat_a_felszamolas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a26d3fad-30b1-4dea-a8c5-137288aeaf43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2a690d8-3d71-43f6-ad06-0ef133d95137","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180611_Fizeteskeptelen_a_Malev_leanyvallalata_indulhat_a_felszamolas","timestamp":"2018. június. 11. 17:29","title":"Fizetésképtelen a Malév leányvállalata?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1edce9a3-21a5-4dab-884e-69723e809e72","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem tudni, hogy az öreg keletnémet járgány sofőrje milyen megfontolásból nem lépett a fékre. ","shortLead":"Nem tudni, hogy az öreg keletnémet járgány sofőrje milyen megfontolásból nem lépett a fékre. ","id":"20180611_a_nap_videoja_dorog_trabant_piros_lampa_zebra_fedelzeti_kamera_biztonsag_babakocsi_balesetveszely","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1edce9a3-21a5-4dab-884e-69723e809e72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61dd665f-1731-4c60-be01-2886aadb5d6d","keywords":null,"link":"/cegauto/20180611_a_nap_videoja_dorog_trabant_piros_lampa_zebra_fedelzeti_kamera_biztonsag_babakocsi_balesetveszely","timestamp":"2018. június. 11. 06:41","title":"A nap videója: a dorogi trabantost nem zavarta a piros lámpa a zebránál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af9a2e7f-eb59-4cc7-b2ec-2f97c13c114b","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"A labdarúgás maga is a popkultúra része, legnagyobb sztárjai valójában popsztárok, egyáltalán nem meglepő, hogy kapcsolata a könnyűzenével baráti és elválaszthatatlan. Ami az inspirációt illeti, régóta dobálják egymásnak a labdát, íme néhány emlékezetes darab, a teljesség igénye nélkül.","shortLead":"A labdarúgás maga is a popkultúra része, legnagyobb sztárjai valójában popsztárok, egyáltalán nem meglepő...","id":"20180611_Bombagolok_luftok_ongolok_mutatunk_egy_csomo_focis_popslagert","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=af9a2e7f-eb59-4cc7-b2ec-2f97c13c114b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6cc5134-9650-498c-bfc6-061565cb86bc","keywords":null,"link":"/kultura/20180611_Bombagolok_luftok_ongolok_mutatunk_egy_csomo_focis_popslagert","timestamp":"2018. június. 11. 20:00","title":"Bombagólok, luftok, öngólok – emlékszik ezekre a focis popslágerekre?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]