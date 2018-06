Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"23e074cf-2aab-47b1-aa9e-bf46218d9537","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A svéd válogatott járt a legrosszabbul. ","shortLead":"A svéd válogatott járt a legrosszabbul. ","id":"20180611_kiszamoltak_melyik_csapat_utazik_legtobbet_a_vbn","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=23e074cf-2aab-47b1-aa9e-bf46218d9537&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0109815c-80c2-4d74-af7c-6c774d8fe4b4","keywords":null,"link":"/sport/20180611_kiszamoltak_melyik_csapat_utazik_legtobbet_a_vbn","timestamp":"2018. június. 11. 12:05","title":"Kiszámolták, melyik csapat utazik legtöbbet a vb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc7913da-65c4-40e4-8d7b-9ab2ea7a460a","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Andrea Nahlesnek kellene ismét önállóan is kormányképes párttá tenni az SPD-t, kérdés, fog-e ez menni úgy, hogy szókimondó, rámenős, harsány stílusa sohasem talált teljes egyetértésre még saját pártjában sem. HVG-kontúr.","shortLead":"Andrea Nahlesnek kellene ismét önállóan is kormányképes párttá tenni az SPD-t, kérdés, fog-e ez menni úgy...","id":"201818_andrea_nahles_anemet_szocialdemokratak_elnoknoje","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dc7913da-65c4-40e4-8d7b-9ab2ea7a460a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad0c34a9-9281-4185-a84a-72a253198a42","keywords":null,"link":"/vilag/201818_andrea_nahles_anemet_szocialdemokratak_elnoknoje","timestamp":"2018. június. 10. 08:00","title":"A német szocdemek új elnökének irodájában ott van a feszület is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce958863-9562-4ec4-8bca-43a2ea52369d","c_author":"Oncompass","category":"brandcontent","description":"Vajon mit szólnánk, ha kiderülne, hogy egy betegség miatt csak három hónap van hátra az életünkből? Mihez kezdenénk? Meddig mennénk el a gyógyulásért? Tari Katalin a végsőkig elment. Hite, kitartása és a klinikai orvostudománynak hála már öt év telt el azóta, hogy legfeljebb 3 hónapot jósoltak neki.","shortLead":"Vajon mit szólnánk, ha kiderülne, hogy egy betegség miatt csak három hónap van hátra az életünkből? Mihez kezdenénk...","id":"20180504_A_rakkutatas_uj_utjai","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce958863-9562-4ec4-8bca-43a2ea52369d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e2c0291-ed05-4d0e-85ed-4ad33d32f184","keywords":null,"link":"/brandcontent/20180504_A_rakkutatas_uj_utjai","timestamp":"2018. június. 11. 12:27","title":"A rák most vesztésre áll – Molekuláris diagnosztika, precíziós onkológia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ede67e7-a8f7-45ed-b3e1-195755bfb0bf","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnök és Kim Dzsong Un észak-koreai vezető keddi szingapúri találkozója előtt az észak-koreai diktátor van kedvezőbb helyzetben, ő ugyanis már részben elérte azt, amit akart: hajlandó vele közvetlenül szóba állni a világ legnagyobb hatalmának az első embere. Trump viszont sokat kockáztat, ha ugyanis a történelmi találkozó rosszul sül el, úgy tűnhet a világnak, hogy a távol-keleti kommunista diktatúra felültette az amerikai elnököt. Ami után persze azonnal előtérbe kerülnek Trump tanácsadói, akik közül sokan már most meghúznák a ravaszt.","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök és Kim Dzsong Un észak-koreai vezető keddi szingapúri találkozója előtt az észak-koreai...","id":"20180611_Megvaltoztathatja_a_vilagot_Trump_es_Kim_Dzsong_Un_talalkozoja","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0ede67e7-a8f7-45ed-b3e1-195755bfb0bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd7c1a61-29fb-4283-a2fd-8be722dd7afd","keywords":null,"link":"/vilag/20180611_Megvaltoztathatja_a_vilagot_Trump_es_Kim_Dzsong_Un_talalkozoja","timestamp":"2018. június. 11. 18:06","title":"Van min aggódni, merre változik a világ Trump és Kim Dzsong Un találkozója után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29afac94-9394-4d51-baf5-ed556df8e173","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":" „Ami elromolhatott, az el is romlott” – így értékelte a világban az utóbbi években zajló folyamatokat Soros György. A magyar származású amerikai milliárdos a The Washington Post című amerikai lapnak adott nyilatkozatában azt hangsúlyozta, korábban azt hitte, Európában annyira sikeres lesz tevékenysége, hogy be is fejezheti jótékonysági szervezetinek a működtetését is. Azt is közölte, nem vonul vissza.","shortLead":" „Ami elromolhatott, az el is romlott” – így értékelte a világban az utóbbi években zajló folyamatokat Soros György...","id":"20180610_Soros_kozolte_nem_vonul_vissza_es_meg_kemenyebben_harcol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=29afac94-9394-4d51-baf5-ed556df8e173&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"021d8114-6d59-443c-8468-d9946e2e88cb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180610_Soros_kozolte_nem_vonul_vissza_es_meg_kemenyebben_harcol","timestamp":"2018. június. 10. 17:54","title":"Soros közölte, nem vonul vissza, és még keményebben harcol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bfc6b1c-4c53-4930-8371-fcb49a256c7e","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A svéd recept ezúttal úgy szól, hogy vegyünk egy szép karosszériát, fújjuk fel egy picit a hátulját, adjunk hozzá egy kiváló futóművet és fűszerezzük meg a legfrissebb technológiai fejlesztésekkel. De vajon finomabb-e a végeredmény a húsgolyóknál?","shortLead":"A svéd recept ezúttal úgy szól, hogy vegyünk egy szép karosszériát, fújjuk fel egy picit a hátulját, adjunk hozzá...","id":"20180610_volvo_v60_sved_kombi_xc60_divatterepjaro_suv_autoteszt_bmw3_audia4_mercedes_cosztaly_skoda_octavia","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1bfc6b1c-4c53-4930-8371-fcb49a256c7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0db13b71-9798-4cc3-a931-f92a0e15173e","keywords":null,"link":"/cegauto/20180610_volvo_v60_sved_kombi_xc60_divatterepjaro_suv_autoteszt_bmw3_audia4_mercedes_cosztaly_skoda_octavia","timestamp":"2018. június. 10. 10:00","title":"Ha unja már a divatterepjárókat: kipróbáltuk a Volvo V60-at","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc06c0ab-fcac-4cae-812e-a03a0e3558cc","c_author":"MTI","category":"elet","description":"II. Erzsébet királynő férje egy idő óta visszavonultan él, nem mutatkozik a nyilvánosság előtt - na jó, unokája, Harry herceg esküvője kivétel volt -, születésnapját is családi körben ünnepelte. És a felesége születésnapjára rendezett katonai parádén sem jelent meg.\r

\r

","shortLead":"II. Erzsébet királynő férje egy idő óta visszavonultan él, nem mutatkozik a nyilvánosság előtt - na jó, unokája, Harry...","id":"20180610_Csendes_volt_Fulop_herceg_97_szuletesnapja","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc06c0ab-fcac-4cae-812e-a03a0e3558cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9d5512a-1d8c-4c75-b031-c9099c864e90","keywords":null,"link":"/elet/20180610_Csendes_volt_Fulop_herceg_97_szuletesnapja","timestamp":"2018. június. 10. 13:18","title":"Csendes volt Fülöp herceg 97. születésnapja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f583a99-fba3-4835-9b24-6e6fc3f1cb04","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Néhány méterrel a sofőr autója előtt ütközött össze két autó, a karambolt egy gyors manőverrel sikerült kikerülnie.","shortLead":"Néhány méterrel a sofőr autója előtt ütközött össze két autó, a karambolt egy gyors manőverrel sikerült kikerülnie.","id":"20180611_kozlekedesi_baleset_utkozes_karambol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8f583a99-fba3-4835-9b24-6e6fc3f1cb04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec716f40-87cf-40d1-9032-f557a3f2f208","keywords":null,"link":"/cegauto/20180611_kozlekedesi_baleset_utkozes_karambol","timestamp":"2018. június. 11. 04:01","title":"Hatalmas mázli vagy profi sofőr? Centikre kerülte el a karambolt az autós – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]