[{"available":true,"c_guid":"44dcd7cd-8b1d-4ee3-a229-da2347a36952","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"27–33 fok között alakul ma a hőmérséklet. ","shortLead":"27–33 fok között alakul ma a hőmérséklet. ","id":"20180611_Ma_is_marad_a_fulledt_meleg","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=44dcd7cd-8b1d-4ee3-a229-da2347a36952&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fe12786-409f-46bd-bd9a-c8d53b5b4c70","keywords":null,"link":"/itthon/20180611_Ma_is_marad_a_fulledt_meleg","timestamp":"2018. június. 11. 05:43","title":"Ma is marad a fülledt meleg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"509a77fe-bdbf-4690-9e55-320a0e6b991b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Rendkívüli ülés összehívását kezdeményezte három képviselő a városban, legelőbb hétfőn vehetik napirendre a településen megállított mackó örökbefogadását.","shortLead":"Rendkívüli ülés összehívását kezdeményezte három képviselő a városban, legelőbb hétfőn vehetik napirendre a településen...","id":"20180611_Sandorfalva_orokbe_fogadna_a_koborlo_macit","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=509a77fe-bdbf-4690-9e55-320a0e6b991b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e0958e0-2d72-4f03-860f-9ff394d5f0e5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180611_Sandorfalva_orokbe_fogadna_a_koborlo_macit","timestamp":"2018. június. 11. 20:30","title":"Sándorfalva örökbe fogadná a kóborló macit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07f09467-d961-4888-9573-7170c90a5992","c_author":"","category":"kkv","description":"Ázsiából hozatta a prostituáltakat a kínai házaspár - az ügyészség szerint bordélyházat üzemeltettek Budapesten. Az RTL Klub híradója szerint most emeltek vádat ellenük.","shortLead":"Ázsiából hozatta a prostituáltakat a kínai házaspár - az ügyészség szerint bordélyházat üzemeltettek Budapesten. Az RTL...","id":"20180610_","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07f09467-d961-4888-9573-7170c90a5992&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa47ed3e-77da-49f2-9107-15c3bd76136a","keywords":null,"link":"/kkv/20180610_","timestamp":"2018. június. 10. 19:50","title":"Masszázsnak hirdették a bordélyt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ad9011a-5f34-42b2-a9da-784ef2d07ef3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnök és Kim Dzsong Un észak-koreai vezető is megérkezett Szingapúrba. A két politikus kedden tart történelmi jelentőségű tanácskozást: ez lesz az első alkalom, hogy egy hivatalban lévő amerikai elnök találkozik a távol-keleti kommunista diktatúra első emberével. ","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök és Kim Dzsong Un észak-koreai vezető is megérkezett Szingapúrba. A két politikus kedden...","id":"20180610_A_testorok_megint_futhatnak__Kim_es_TRump_is_megerkezett_Szingapurba","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5ad9011a-5f34-42b2-a9da-784ef2d07ef3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78f77c63-cfb0-430f-9d98-577fb5d3b3f0","keywords":null,"link":"/vilag/20180610_A_testorok_megint_futhatnak__Kim_es_TRump_is_megerkezett_Szingapurba","timestamp":"2018. június. 10. 14:59","title":"A testőrök megint futhatnak – Kim és Trump is megérkezett Szingapúrba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99e805d1-f032-4dbe-afe6-73b9f304a0a4","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Sebastian Vettel, a Ferrari német pilótája nyerte a vasárnapi Forma-1-es Kanadai Nagydíjat, s mivel a vb-címvédő Lewis Hamilton csak ötödik lett, így átvette tőle a vezetést a pontversenyben.\r

","shortLead":"Sebastian Vettel, a Ferrari német pilótája nyerte a vasárnapi Forma-1-es Kanadai Nagydíjat, s mivel a vb-címvédő Lewis...","id":"20180610_Vettel_50_futamgyozelmevel_az_elre_allt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=99e805d1-f032-4dbe-afe6-73b9f304a0a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b169c62-6a71-450b-aa3c-6bde29e91685","keywords":null,"link":"/cegauto/20180610_Vettel_50_futamgyozelmevel_az_elre_allt","timestamp":"2018. június. 10. 22:08","title":"Vettel 50. futamgyőzelmével az élre állt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f20eb2fa-0c8a-47df-a82a-0ad0d2afd354","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Idén másodszor, ezúttal 6-20 százalék közötti mértékben csökkentette a tojás fogyasztói árát a Lidl Magyarország.","shortLead":"Idén másodszor, ezúttal 6-20 százalék közötti mértékben csökkentette a tojás fogyasztói árát a Lidl Magyarország.","id":"20180611_Durvan_alament_a_piacnak_a_Lidl__megint_csokkentette_a_tojas_arat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f20eb2fa-0c8a-47df-a82a-0ad0d2afd354&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"492e1321-6ce8-4202-b45a-fc78cd519c8c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180611_Durvan_alament_a_piacnak_a_Lidl__megint_csokkentette_a_tojas_arat","timestamp":"2018. június. 11. 11:17","title":"Durván aláment a piacnak a Lidl – megint csökkentette a tojás árát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f56e585-5e56-4cd0-9558-3bc41df53d0a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Különleges utolsó tanórája lett a nyugdíjazás előtt álló pedagógusnak: legelső osztálya lepte meg.\r

\r

","shortLead":"Különleges utolsó tanórája lett a nyugdíjazás előtt álló pedagógusnak: legelső osztálya lepte meg.\r

\r

","id":"20180610_Konnyekig_hatottak_a_nyugdij_elott_allo_tanarnot_egykori_elsosei","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9f56e585-5e56-4cd0-9558-3bc41df53d0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a223b34b-50f7-4147-8f8a-a91b527a8683","keywords":null,"link":"/kultura/20180610_Konnyekig_hatottak_a_nyugdij_elott_allo_tanarnot_egykori_elsosei","timestamp":"2018. június. 10. 08:09","title":"Könnyekig hatották a nyugdíj előtt álló tanárnőt egykori elsősei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c509b06e-0701-42ba-829f-d2f57747404d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"A brit zenész is szerepet kap a nyitóünnepségen, amely sokkal rövidebb lesz a szokásosnál.","shortLead":"A brit zenész is szerepet kap a nyitóünnepségen, amely sokkal rövidebb lesz a szokásosnál.","id":"20180611_robbie_williams_nyitja_a_vilagbajnoksagot","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c509b06e-0701-42ba-829f-d2f57747404d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d6caf20-5c13-4b02-88ad-f7bacd4c186f","keywords":null,"link":"/kultura/20180611_robbie_williams_nyitja_a_vilagbajnoksagot","timestamp":"2018. június. 11. 11:18","title":"Robbie Williams nyitja a világbajnokságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]