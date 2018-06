Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"62288e37-48cc-4fd5-9712-c6f912c17708","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Csetényi Csaba érdekeltsége az indoklás szerint nem csinálhatta volna azt, hogy - miután megígérte - nem von be alvállalkozókat a feladat teljesítésébe.","shortLead":"Csetényi Csaba érdekeltsége az indoklás szerint nem csinálhatta volna azt, hogy - miután megígérte - nem von be...","id":"20180610_5_milliora_birsagoltak_Rogan_szomszedjanak_ceget_egy_Paks_IIs_tender_miatt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=62288e37-48cc-4fd5-9712-c6f912c17708&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fcad094-3283-4e9a-9bac-70019b67c7d0","keywords":null,"link":"/kkv/20180610_5_milliora_birsagoltak_Rogan_szomszedjanak_ceget_egy_Paks_IIs_tender_miatt","timestamp":"2018. június. 10. 11:03","title":"5 millióra bírságolták Rogán szomszédjának cégét egy Paks II.-s tender miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"509a77fe-bdbf-4690-9e55-320a0e6b991b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Rendkívüli ülés összehívását kezdeményezte három képviselő a városban, legelőbb hétfőn vehetik napirendre a településen megállított mackó örökbefogadását.","shortLead":"Rendkívüli ülés összehívását kezdeményezte három képviselő a városban, legelőbb hétfőn vehetik napirendre a településen...","id":"20180611_Sandorfalva_orokbe_fogadna_a_koborlo_macit","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=509a77fe-bdbf-4690-9e55-320a0e6b991b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e0958e0-2d72-4f03-860f-9ff394d5f0e5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180611_Sandorfalva_orokbe_fogadna_a_koborlo_macit","timestamp":"2018. június. 11. 20:30","title":"Sándorfalva örökbe fogadná a kóborló macit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9eee8b9-4d0c-4fb7-bed1-f0e1d898139d","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A spanyolok világbajnok játékosa nem került be a 23-as utazó vb-keretbe, de mégis ott lesz Oroszországban, igaz, szakértőként.","shortLead":"A spanyolok világbajnok játékosa nem került be a 23-as utazó vb-keretbe, de mégis ott lesz Oroszországban, igaz...","id":"20180611_Fabregas_megis_megy_a_vilagbajnoksagra","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c9eee8b9-4d0c-4fb7-bed1-f0e1d898139d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"919c433d-e711-43d0-bee6-4422e9a9ce15","keywords":null,"link":"/sport/20180611_Fabregas_megis_megy_a_vilagbajnoksagra","timestamp":"2018. június. 11. 14:42","title":"Fabregas mégis megy a világbajnokságra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcfccb10-6c7b-42a2-9f47-75006558fcd0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Richard Madaleno arra építi a kampányát, hogy felbosszantsa Donald Trumpot.","shortLead":"Richard Madaleno arra építi a kampányát, hogy felbosszantsa Donald Trumpot.","id":"20180611_Itt_az_elso_politikusi_melegcsok_egy_valasztasi_kampanyban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bcfccb10-6c7b-42a2-9f47-75006558fcd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0598776-31b9-4c4a-b5a6-0d102eb619d0","keywords":null,"link":"/elet/20180611_Itt_az_elso_politikusi_melegcsok_egy_valasztasi_kampanyban","timestamp":"2018. június. 11. 09:15","title":"Itt az első politikusi melegcsók egy választási kampányban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da6e7d24-3a87-4af4-9551-7dcb51701e43","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Columbo szobra mögé rejtette el a készítője, Kolodko Mihály.","shortLead":"Columbo szobra mögé rejtette el a készítője, Kolodko Mihály.","id":"20180611_ujabb_gerillaszobor_tunt_fel_budapesten","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=da6e7d24-3a87-4af4-9551-7dcb51701e43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cadef870-0209-4cfc-b405-d98255357f31","keywords":null,"link":"/kultura/20180611_ujabb_gerillaszobor_tunt_fel_budapesten","timestamp":"2018. június. 11. 12:53","title":"Újabb gerillaszobor tűnt fel Budapesten – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e614a60-2e41-41d8-8cc9-3e20bfa396af","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A baleset miatt a Diósgyőri gimnázium–Felső Majláth megállóhelyek között villamospótló autóbuszok közlekednek.","shortLead":"A baleset miatt a Diósgyőri gimnázium–Felső Majláth megállóhelyek között villamospótló autóbuszok közlekednek.","id":"20180611_elszabadult_kisvasuti_kocsik_villamossal_utkoztek_miskolcon","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0e614a60-2e41-41d8-8cc9-3e20bfa396af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fcea152-ed35-4964-ae01-f529ad84cca3","keywords":null,"link":"/cegauto/20180611_elszabadult_kisvasuti_kocsik_villamossal_utkoztek_miskolcon","timestamp":"2018. június. 11. 08:40","title":"Elszabadult kisvasúti kocsik villamossal ütköztek Miskolcon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91e3ffae-584d-49ff-842e-721f2a52c250","c_author":"-t-","category":"elet","description":"Éppenséggel ezt is meg lehet nyalni, szagolni mindenképpen érdemes, és gyűjtőknek kuriózum. Az idei nyár filatéliai újdonságai az Egyesült Államok Postai Szolgálata (US Postal Service, USPS) által kibocsátott jégkrémes, illatos bélyegek.","shortLead":"Éppenséggel ezt is meg lehet nyalni, szagolni mindenképpen érdemes, és gyűjtőknek kuriózum. Az idei nyár filatéliai...","id":"20180611_Orokre_fagyasztott_elvezet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=91e3ffae-584d-49ff-842e-721f2a52c250&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"314f6d32-fed8-4462-8dcc-9f2f6240accb","keywords":null,"link":"/elet/20180611_Orokre_fagyasztott_elvezet","timestamp":"2018. június. 11. 16:20","title":"Örökre fagyasztott élvezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"775abde9-c2ee-4d25-b13a-7084c58e11ec","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A jó tanulóknak még rosszabb a helyzetük. A tévénézéssel is csínján kell bánni az amerikai kutatók szerint. Hasznos tanácsok bizonyítványosztás előtt.\r

\r

","shortLead":"A jó tanulóknak még rosszabb a helyzetük. A tévénézéssel is csínján kell bánni az amerikai kutatók szerint. Hasznos...","id":"20180610_Ezert_ne_gorcsoljunk_a_gyerek_bizonyitvanyan","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=775abde9-c2ee-4d25-b13a-7084c58e11ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5b8e7db-97e0-4e15-814c-d04674833479","keywords":null,"link":"/kultura/20180610_Ezert_ne_gorcsoljunk_a_gyerek_bizonyitvanyan","timestamp":"2018. június. 10. 11:31","title":"Ezért ne görcsöljünk a gyerek bizonyítványán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]