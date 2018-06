Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"31327753-7583-4ad4-a1a4-2232fec81b37","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Drágább lesz a horvát autópálya, sokan pedig trükköznek a parkolással a fővárosban. Mutatjuk a hét autós híreit.","shortLead":"Drágább lesz a horvát autópálya, sokan pedig trükköznek a parkolással a fővárosban. Mutatjuk a hét autós híreit.","id":"20180610_top_autos_hirek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=31327753-7583-4ad4-a1a4-2232fec81b37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c078fc3c-7b0b-4259-ab9d-e0d8ecfb869d","keywords":null,"link":"/cegauto/20180610_top_autos_hirek","timestamp":"2018. június. 10. 14:21","title":"Tolatóradar: Imádja az internet a kislányt, aki megköszönte a kamionosnak, hogy vigyázott rá – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e943b00b-e67e-456c-9bff-4d06c5ce99f8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy 629 menekültet szállító hajó a Földközi-tengeren vesztegel, mert Matteo Salvini, az új olasz kormány belügyminisztere nem engedélyezte a jármű kikötését. ","shortLead":"Egy 629 menekültet szállító hajó a Földközi-tengeren vesztegel, mert Matteo Salvini, az új olasz kormány...","id":"20180611_Olaszorszag_nem_engedi_kikotni_a_bevandorlokat_szallito_hajokat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e943b00b-e67e-456c-9bff-4d06c5ce99f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"871d6a84-4475-49f0-92c4-7f6b7f746372","keywords":null,"link":"/vilag/20180611_Olaszorszag_nem_engedi_kikotni_a_bevandorlokat_szallito_hajokat","timestamp":"2018. június. 11. 09:43","title":"Olaszország nem engedi kikötni a bevándorlókat szállító hajókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89a0c640-5c59-47ca-8f7f-fba3f544a3fa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két autó ütközött össze az autópálya 142. km-énél a főváros felé vezető úton. Sérülés nem történt \r

","shortLead":"Két autó ütközött össze az autópálya 142. km-énél a főváros felé vezető úton. Sérülés nem történt \r

","id":"20180610_Baleset_volt_az_M3ason","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=89a0c640-5c59-47ca-8f7f-fba3f544a3fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cb290df-3b00-4fc2-9584-aefc6173438b","keywords":null,"link":"/itthon/20180610_Baleset_volt_az_M3ason","timestamp":"2018. június. 10. 13:25","title":"Baleset volt az M3-ason","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db8fd5ec-0bdd-428f-9425-7caa7044aa4f","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Aki pedig kegyvesztett, azonnal megérzi a bevétel és a haszon csökkenését.","shortLead":"Aki pedig kegyvesztett, azonnal megérzi a bevétel és a haszon csökkenését.","id":"201823__duplazas_evente__4_szazalek_ado__tocopece__kapcsolati_extraprofit","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=db8fd5ec-0bdd-428f-9425-7caa7044aa4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"575427d9-7d84-4795-898a-bc9707f1a715","keywords":null,"link":"/kkv/201823__duplazas_evente__4_szazalek_ado__tocopece__kapcsolati_extraprofit","timestamp":"2018. június. 09. 11:00","title":"Szinte biztosan extraprofitot kaszálhat, aki a kormány kegyeltje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a50c85a8-ebc2-4306-a563-3c76cdc00ece","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Augusztustól – gumikötéllel a lábon – le lehet ugrani a világ legmagasabb üveghídjáról, a Kínában lévő Csangcsiacsie kanyonban épített építményről. A platformot már megépítették, a napokban a világ legismertebb ugrói tesztelhették a 260 méteres zuhanást.","shortLead":"Augusztustól – gumikötéllel a lábon – le lehet ugrani a világ legmagasabb üveghídjáról, a Kínában lévő Csangcsiacsie...","id":"20180610_Bungee_jumping_paradicsom_nyilik_a_vilag_legmagasabb_uveghidjan","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a50c85a8-ebc2-4306-a563-3c76cdc00ece&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0e115e0-3d14-4087-9c10-d097bb144060","keywords":null,"link":"/elet/20180610_Bungee_jumping_paradicsom_nyilik_a_vilag_legmagasabb_uveghidjan","timestamp":"2018. június. 10. 18:48","title":"Bungee jumping-paradicsom nyílik a világ legmagasabb üveghídján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fa8a123-ab6d-4632-a192-06277fccdf94","c_author":"Pavló Péter","category":"tudomany","description":"Az új, már készülőben lévő európai szuperszámítógép nemcsak a világ egyik legerősebb ilyen eszköze lehet, de a kontinens tudományos életének is hatalmas lökést adhat.","shortLead":"Az új, már készülőben lévő európai szuperszámítógép nemcsak a világ egyik legerősebb ilyen eszköze lehet, de...","id":"201806__szuperszamitogep__kutatas__gyorsito__szamithatunk_ra","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fa8a123-ab6d-4632-a192-06277fccdf94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c144635f-c727-43b0-a992-26096036e9af","keywords":null,"link":"/tudomany/201806__szuperszamitogep__kutatas__gyorsito__szamithatunk_ra","timestamp":"2018. június. 09. 15:00","title":"Magyarországon 5 darab van belőle, de mégis mire jó egy szuperszámítógép?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c09326b-4539-46e2-a9d5-8ee2079e6c26","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A világritkaság biológiai eseményt rendörök vigyázzák. A kérészek megzavarása, gyűjtése, birtokban tartása szabálysértés, de természetrombolás is lehet akár.\r

","shortLead":"A világritkaság biológiai eseményt rendörök vigyázzák. A kérészek megzavarása, gyűjtése, birtokban tartása...","id":"20180610_Rendori_biztositas_mellett_szaporodnak_a_Tiszan_a_kereszek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1c09326b-4539-46e2-a9d5-8ee2079e6c26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ab8c57e-90a8-4c8e-a151-399a5c755603","keywords":null,"link":"/kultura/20180610_Rendori_biztositas_mellett_szaporodnak_a_Tiszan_a_kereszek","timestamp":"2018. június. 10. 13:11","title":"Rendőri biztosítás mellett szaporodnak a Tiszán a kérészek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e75662c-ed02-40c5-86c5-bda9c7de44e5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Egyesült Államok leghíresebb versenylováról, Justifyról írt a New York Times, akinek szaporítójogait egy hármas csoport tulajdonolja. Az egyikben Soros György közvetlen munkatársai dolgoznak.","shortLead":"Az Egyesült Államok leghíresebb versenylováról, Justifyról írt a New York Times, akinek szaporítójogait egy hármas...","id":"20180611_Kiderult_hogy_Soros_a_titkos_befekteto_a_vilag_leghiresebb_versenylova_mogott","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5e75662c-ed02-40c5-86c5-bda9c7de44e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe13d442-d9f0-4faa-ab72-77c83a2fbc9e","keywords":null,"link":"/kkv/20180611_Kiderult_hogy_Soros_a_titkos_befekteto_a_vilag_leghiresebb_versenylova_mogott","timestamp":"2018. június. 11. 10:05","title":"Kiderült, hogy Soros a titkos befektető a világ leghíresebb versenylova mögött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]