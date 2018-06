Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"19fb6f3f-52eb-4b58-8c13-28d669684d46","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Összevissza játszó zenekar ki nem próbált karmestere, a kormánypártok bábja, Senki Úr – ilyen és ehhez hasonló módon illették a minap felesküdött új olasz kormányfőt, Giuseppe Contét. HVG-kontúr.","shortLead":"Összevissza játszó zenekar ki nem próbált karmestere, a kormánypártok bábja, Senki Úr – ilyen és ehhez hasonló módon...","id":"201823_giuseppe_conte_zoldfulu_olaszkormanyfo","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=19fb6f3f-52eb-4b58-8c13-28d669684d46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1d9217e-9b47-4b55-902b-bc9b59d50cb5","keywords":null,"link":"/vilag/201823_giuseppe_conte_zoldfulu_olaszkormanyfo","timestamp":"2018. június. 09. 09:30","title":"\"Az olasz nép ügyvédje\" lesz, ígéri a zöldfülű olasz kormányfő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cccc7fb3-d6b6-4dc5-bf1d-7a9e5b84f413","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Legalábbis a képek alapján nincs magánál a sofőr.","shortLead":"Legalábbis a képek alapján nincs magánál a sofőr.","id":"20180609_Levideoztak_a_Tesla_egyik_alkalmazottjat_amint_melyen_alszik_autozas_kozben","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cccc7fb3-d6b6-4dc5-bf1d-7a9e5b84f413&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb4f39b2-e230-4b2b-b38c-e03f3ba1775d","keywords":null,"link":"/cegauto/20180609_Levideoztak_a_Tesla_egyik_alkalmazottjat_amint_melyen_alszik_autozas_kozben","timestamp":"2018. június. 09. 11:59","title":"Levideózták a Tesla egyik alkalmazottját, amint mélyen alszik autózás közben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2210cde3-2efd-460e-9be5-3779dad92787","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180609_Miert_pont_most_lepett_ki_a_Fideszbol__kerdeztek_a_jobbikos_Duro_Doratol_az_M1en","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2210cde3-2efd-460e-9be5-3779dad92787&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70674ea6-2d60-4201-916a-0076bc61e7d5","keywords":null,"link":"/itthon/20180609_Miert_pont_most_lepett_ki_a_Fideszbol__kerdeztek_a_jobbikos_Duro_Doratol_az_M1en","timestamp":"2018. június. 09. 21:27","title":"Miért pont most lépett ki a Fideszből? - kérdezték a jobbikos Dúró Dórától az M1-en","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19f430b8-a86b-4365-a0d4-62240f34fc7c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"56 százalékot kapott a küldöttgyűlésen. Két évig megint ő lesz a párt elnöke.\r

\r

","shortLead":"56 százalékot kapott a küldöttgyűlésen. Két évig megint ő lesz a párt elnöke.\r

\r

","id":"20180610_FeketeGyor_maradt_a_Momentum_elnoke","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=19f430b8-a86b-4365-a0d4-62240f34fc7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d1e893e-da56-4e48-9e8d-6ebc72374a16","keywords":null,"link":"/itthon/20180610_FeketeGyor_maradt_a_Momentum_elnoke","timestamp":"2018. június. 10. 14:19","title":"Fekete-Győr lett újra a Momentum elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a00461a8-645c-4d3c-ac72-628fbe9cd775","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Több mint 2500 nő vetkőzött le és szaladt be a tengerbe egy írországi strandon. A világcsúcsnak számító akció nemes céllal szerveződött.","shortLead":"Több mint 2500 nő vetkőzött le és szaladt be a tengerbe egy írországi strandon. A világcsúcsnak számító akció nemes...","id":"20180610_Megdolt_a_noi_meztelensegcsucs_Irorszagban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a00461a8-645c-4d3c-ac72-628fbe9cd775&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1217089a-0259-4d14-bfd9-eb0590c44e37","keywords":null,"link":"/kultura/20180610_Megdolt_a_noi_meztelensegcsucs_Irorszagban","timestamp":"2018. június. 10. 16:36","title":"Megdőlt a nem öncélú női meztelenségcsúcs Írországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3900fa8f-18fe-466e-bae6-a2ca1fca0a68","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Dárdai Pál elmondta a magyar-ausztrál meccs után, hogy helyes hozzáállni a magyar válogatotthoz. Arról is beszélt, miért törölte el annak idején a Pintér-féle válogatottat. Nagy hiányosságok vannak az utánpótlásban. A játékosok pozitívan értékelték a vesztes meccset.\r

\r

","shortLead":"Dárdai Pál elmondta a magyar-ausztrál meccs után, hogy helyes hozzáállni a magyar válogatotthoz. Arról is beszélt...","id":"20180610_Dardai_a_magyar_jatekosok_limitaltak_de_vag_az_agyuk_nagyon","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3900fa8f-18fe-466e-bae6-a2ca1fca0a68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13d08887-be36-4705-9b4c-3ca2742bb701","keywords":null,"link":"/sport/20180610_Dardai_a_magyar_jatekosok_limitaltak_de_vag_az_agyuk_nagyon","timestamp":"2018. június. 10. 13:41","title":"Dárdai: a magyar játékosok limitáltak, de vág az agyuk nagyon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8758ab53-9405-40d8-a5c3-f6e8a3c04c28","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Világbéke-burger, Rakétaember-taco, Bromance-koktél? Vagy emlékérem, esetleg póló „Béke az oroszlános városból” felirattal? Mindenből igyekeznek pénzt csinálni Szingapúr vállalkozó kedvű polgárai Donald Trump amerikai és Kim Dzsong Un észak-koreai elnök keddi találkozóját kihasználva.","shortLead":"Világbéke-burger, Rakétaember-taco, Bromance-koktél? Vagy emlékérem, esetleg póló „Béke az oroszlános városból”...","id":"20180609_Szingapur_lazban_eg_es_penzt_csinal_a_keddi_TrumpKim_csucstalalkozobol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8758ab53-9405-40d8-a5c3-f6e8a3c04c28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b252e183-271e-43db-91d6-9ae999b5b68f","keywords":null,"link":"/kkv/20180609_Szingapur_lazban_eg_es_penzt_csinal_a_keddi_TrumpKim_csucstalalkozobol","timestamp":"2018. június. 09. 15:34","title":"Szingapúr lázban ég, és pénzt csinál a keddi Trump-Kim csúcstalálkozóból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c2a06f7-e0c6-456a-ad95-efff771778e9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Közös hazasétálásra invitálja az embereket egy Facebook-esemény Robival, a medvével. Aki most már a szabadság megtestesítőjévé vált.\r

\r

","shortLead":"Közös hazasétálásra invitálja az embereket egy Facebook-esemény Robival, a medvével. Aki most már a szabadság...","id":"20180610_Robi_a_medve_most_mar_a_szabadsag_szimboluma","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0c2a06f7-e0c6-456a-ad95-efff771778e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e99b883e-7e04-4760-b995-d928e0841dba","keywords":null,"link":"/elet/20180610_Robi_a_medve_most_mar_a_szabadsag_szimboluma","timestamp":"2018. június. 10. 10:15","title":"Robi, a medve most már a szabadság szimbóluma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]