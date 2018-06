Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"18562200-f4a2-4015-bb07-c0ddef6ea566","c_author":"InfoRádió","category":"elet","description":"Négy év adatai alapján minősítették a szabad vízi fürdőhelyeket, 95 százalékuk kiváló minősítést kapott az uniós követelmények szerint – jelentette az Inforádió.","shortLead":"Négy év adatai alapján minősítették a szabad vízi fürdőhelyeket, 95 százalékuk kiváló minősítést kapott az uniós...","id":"20180610_Kivaloak_a_magyarorszagi_szabad_vizi_furdohelyek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=18562200-f4a2-4015-bb07-c0ddef6ea566&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50d085d8-128c-4bc1-a1de-24d54660368e","keywords":null,"link":"/elet/20180610_Kivaloak_a_magyarorszagi_szabad_vizi_furdohelyek","timestamp":"2018. június. 10. 19:21","title":"Kiválóak a magyarországi szabad vízi fürdőhelyek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61ca43a1-9a60-4ab2-b35e-9e3fba026ce3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.autoshirek","description":"Zala megyei olvasónk horgászatból tért vissza, amikor meglátta, hogy egy méretes fa landolt autója közvetlen közelében, gyakorlatilag karnyújtásnyira annak tetejétől.","shortLead":"Zala megyei olvasónk horgászatból tért vissza, amikor meglátta, hogy egy méretes fa landolt autója közvetlen közelében...","id":"20180609_Ez_az_auto_az_ejjeli_vihar_legszerencsesebb_tuleloje_karnyujtasnyira_landolt_tole_egy_meretes_fa__fotok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=61ca43a1-9a60-4ab2-b35e-9e3fba026ce3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79caf7b0-fe7b-46f1-b314-9ac2a2c8a0d0","keywords":null,"link":"/cegauto.autoshirek/20180609_Ez_az_auto_az_ejjeli_vihar_legszerencsesebb_tuleloje_karnyujtasnyira_landolt_tole_egy_meretes_fa__fotok","timestamp":"2018. június. 09. 13:23","title":"Ez az autó az éjjeli vihar legszerencsésebb túlélője: karnyújtásnyira landolt tőle egy méretes fa - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1184070-27a7-4596-8885-7c999a0c62d6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ügyészségek és titkosszolgálatok visszaélései, a választói legitimitás nélküli \"párhuzamos állam\" ellen szervezett nagyszabású tüntetést szombat este Bukarestben a román kormány vezető erejét képező Szociáldemokrata Párt (PSD), melyhez a kisebbik kormánypárt, a liberális ALDE is csatlakozott.","shortLead":"Az ügyészségek és titkosszolgálatok visszaélései, a választói legitimitás nélküli \"párhuzamos állam\" ellen szervezett...","id":"20180609_A_parhuzamos_allam_visszaelesei_ellen_tuntetnek_Bukarestben_a_kormanypartok_hivei","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f1184070-27a7-4596-8885-7c999a0c62d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3368d97-2f4d-4c20-a39b-3a89a127cb06","keywords":null,"link":"/vilag/20180609_A_parhuzamos_allam_visszaelesei_ellen_tuntetnek_Bukarestben_a_kormanypartok_hivei","timestamp":"2018. június. 09. 19:35","title":"A \"párhuzamos állam\" visszaélései ellen tüntetnek Bukarestben a kormánypártok hívei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31327753-7583-4ad4-a1a4-2232fec81b37","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Drágább lesz a horvát autópálya, sokan pedig trükköznek a parkolással a fővárosban. ","shortLead":"27–33 fok között alakul ma a hőmérséklet. ","id":"20180611_Ma_is_marad_a_fulledt_meleg","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=44dcd7cd-8b1d-4ee3-a229-da2347a36952&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fe12786-409f-46bd-bd9a-c8d53b5b4c70","keywords":null,"link":"/itthon/20180611_Ma_is_marad_a_fulledt_meleg","timestamp":"2018. június. 11. 05:43","title":"Ma is marad a fülledt meleg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78f8478d-a924-499d-ab63-d96d6c00502b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Négy ember vesztette életét, amikor autójukra rádőlt egy fa az országon átvonuló vihar következtében Tolna megyében. A Bors úgy tudja, a tragédia áldozatai egy kisvaszari család tagjai. ","shortLead":"Négy ember vesztette életét, amikor autójukra rádőlt egy fa az országon átvonuló vihar következtében Tolna megyében...","id":"20180609_Ket_kisgyerek_is_van_a_dombovari_vihar_halottjai_kozott","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=78f8478d-a924-499d-ab63-d96d6c00502b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69745e69-4cc0-45f1-b4aa-43ed8612ef3d","keywords":null,"link":"/itthon/20180609_Ket_kisgyerek_is_van_a_dombovari_vihar_halottjai_kozott","timestamp":"2018. június. 09. 15:20","title":"Két gyerek is van a dombóvári vihar halottjai között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]