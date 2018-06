Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6b9c8a82-5037-43bd-9c9e-9310709d66d2","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A világbajnokság után megváltozik a labdarúgó-válogatottakat rangsoroló lista. A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség közölte, átáll a már nagyon sok más sportágban használt (a magyar születésű amerikai fizikus, Élő Árpád által kidolgozott) Élő-rendszerre, vagyis annak egy újabb verziójára, a SUM-ra.","shortLead":"A világbajnokság után megváltozik a labdarúgó-válogatottakat rangsoroló lista. A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség...","id":"20180611_atszabja_a_fifa_a_vilagranglistat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b9c8a82-5037-43bd-9c9e-9310709d66d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba27c312-a7a0-4dad-ac50-d11f0ef32703","keywords":null,"link":"/sport/20180611_atszabja_a_fifa_a_vilagranglistat","timestamp":"2018. június. 11. 13:27","title":"Átszabja a FIFA a világranglistát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55b3f5c7-e87d-40e8-a5c7-c90dc5a82452","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magasabb légköri szén-dioxid-szint hatására csökken a fehérje- és tápanyagtartalom a rizsben, e miatt a betegségek hangsúlyosabbak lesznek, és egyes vidékeken a gyerekkori fejlődést is veszélyezteti.","shortLead":"A magasabb légköri szén-dioxid-szint hatására csökken a fehérje- és tápanyagtartalom a rizsben, e miatt a betegségek...","id":"20180611_Ebbol_nagy_baj_lehet_csokkenti_a_rizs_tapanyagtartalmat_a_klimavaltozas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=55b3f5c7-e87d-40e8-a5c7-c90dc5a82452&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17ed785f-03e2-479e-80b5-e3c7253dcf26","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180611_Ebbol_nagy_baj_lehet_csokkenti_a_rizs_tapanyagtartalmat_a_klimavaltozas","timestamp":"2018. június. 11. 12:51","title":"Ebből nagy baj lehet: csökkenti a rizs tápanyagtartalmát a klímaváltozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f995952-6365-45d5-b572-1e8cad3691e4","c_author":"Zelki Benjámin","category":"kkv","description":"Korábban úgy volt, hogy 2019-ig mindhárom forgalmas budapesti vasútállomás megújul, a MÁV lapunknak küldött válaszában azonban azt írja, Kőbánya-Kispest rehabilitációjára új közbeszerzést kellett kiírni, így a munkák jó esetben is eltartanak 2021 végéig, Zugló és Kőbánya alsó felújítására pedig nincsen forrásuk.","shortLead":"Korábban úgy volt, hogy 2019-ig mindhárom forgalmas budapesti vasútállomás megújul, a MÁV lapunknak küldött válaszában...","id":"20180611_Tovabb_csuszik_KobanyaKispest_vasutallomas_felujitasa","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6f995952-6365-45d5-b572-1e8cad3691e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"628361c2-0bd0-4b02-badc-464ec51473bc","keywords":null,"link":"/kkv/20180611_Tovabb_csuszik_KobanyaKispest_vasutallomas_felujitasa","timestamp":"2018. június. 11. 09:45","title":"Tovább csúszik Zugló, Kőbánya alsó és Kőbánya-Kispest vasútállomások felújítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5d755cd-f635-44d5-b24e-b89d1f746e51","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Több jogszabály, köztük a társasházi törvény módosítását is indokoltnak tartja a birtokperek országos vizsgálata nyomán a Kúria – mondta Orosz Árpád, a Kúria tanácselnöke, a joggyakorlat-elemző csoport vezetője a vizsgálat eredményeit összegző háttérbeszélgetésen.","shortLead":"Több jogszabály, köztük a társasházi törvény módosítását is indokoltnak tartja a birtokperek országos vizsgálata nyomán...","id":"20180611_Haromszaz_gyulolkodo_szomszed_ugyet_vizsgaltak_felul_erre_jutott_a_Kuria","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a5d755cd-f635-44d5-b24e-b89d1f746e51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc3946c8-ea2a-4f8b-bd17-b54a1221e68a","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180611_Haromszaz_gyulolkodo_szomszed_ugyet_vizsgaltak_felul_erre_jutott_a_Kuria","timestamp":"2018. június. 11. 12:49","title":"Háromszáz gyűlölködő szomszéd ügyét vizsgálták felül, erre jutott a Kúria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eac6ac9e-83be-451f-ac2e-c1ee20ba142b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hangfelvétel bizonyíthatja, hogy havonta pár millió forintot fizetnek ki feketén a dolgozóknak annál a betegszállító és orvosi ügyeleteket ellátó, a ceglédi kórházat kiszolgáló cégnél, erről a a vállalkozás betegszállítási részlegének vezetője beszél.","shortLead":"Hangfelvétel bizonyíthatja, hogy havonta pár millió forintot fizetnek ki feketén a dolgozóknak annál a betegszállító és...","id":"20180611_Feketen_fizethetik_a_betegszallitokat_es_az_ugyelo_orvosokat_Cegleden","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eac6ac9e-83be-451f-ac2e-c1ee20ba142b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66985420-e70e-4c57-bcc0-ca7e8d09e9ca","keywords":null,"link":"/itthon/20180611_Feketen_fizethetik_a_betegszallitokat_es_az_ugyelo_orvosokat_Cegleden","timestamp":"2018. június. 11. 15:05","title":"Feketén fizethetik a betegszállítókat és az ügyelő orvosokat Cegléden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3487cb17-972b-4fe1-a9b7-6730a5a6b1e3","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Mi pénzeljük a NATO-t, miközben több mint 151 milliárd dollár az Európai Unió kereskedelmi többlete az Egyesült Államokkal szemben – dühöngött Trump a Twitteren, immár Szingapúrból, ahova a csődbe vitt kanadai G7 csúcstalálkozó után érkezett meg.","shortLead":"Mi pénzeljük a NATO-t, miközben több mint 151 milliárd dollár az Európai Unió kereskedelmi többlete az Egyesült...","id":"20180611_Kinyirni_a_Mercedest_Amerikaban_Nyugati_zavar_keleti_egyseg_a_G7csucs_utan","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3487cb17-972b-4fe1-a9b7-6730a5a6b1e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad5391de-eebe-47c2-8839-14e0b511b71a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180611_Kinyirni_a_Mercedest_Amerikaban_Nyugati_zavar_keleti_egyseg_a_G7csucs_utan","timestamp":"2018. június. 11. 11:23","title":"Kinyírni a Mercedest Amerikában? Nyugati zavar, keleti egység a G7-csúcs után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6359ddbd-5a7a-497b-96dd-5d1d1bea2723","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Adott esetben élet-halál kérdése lehet, hogy a mentőautót meg lehet-e közelíteni a beteg vagy sérült személlyel.","shortLead":"Adott esetben élet-halál kérdése lehet, hogy a mentőautót meg lehet-e közelíteni a beteg vagy sérült személlyel.","id":"20180611_mentoauto_parkolas_betegszallitas_omsz_orszagos_mentoszolgalat_felelotlen_soforok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6359ddbd-5a7a-497b-96dd-5d1d1bea2723&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"415c4393-e38a-40db-b226-6daf5e610dd2","keywords":null,"link":"/cegauto/20180611_mentoauto_parkolas_betegszallitas_omsz_orszagos_mentoszolgalat_felelotlen_soforok","timestamp":"2018. június. 11. 12:39","title":"Fontos: nem sokat, 2 métert kérnek a mentősök az autósoktól, de ezen életek múlhatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a00461a8-645c-4d3c-ac72-628fbe9cd775","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Több mint 2500 nő vetkőzött le és szaladt be a tengerbe egy írországi strandon. A világcsúcsnak számító akció nemes céllal szerveződött.","shortLead":"Több mint 2500 nő vetkőzött le és szaladt be a tengerbe egy írországi strandon. A világcsúcsnak számító akció nemes...","id":"20180610_Megdolt_a_noi_meztelensegcsucs_Irorszagban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a00461a8-645c-4d3c-ac72-628fbe9cd775&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1217089a-0259-4d14-bfd9-eb0590c44e37","keywords":null,"link":"/kultura/20180610_Megdolt_a_noi_meztelensegcsucs_Irorszagban","timestamp":"2018. június. 10. 16:36","title":"Megdőlt a nem öncélú női meztelenségcsúcs Írországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]