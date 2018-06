Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8da56591-d950-411e-b044-17bde2cb11f3","c_author":"Muck Tibor","category":"gazdasag","description":"Aminek pontos ára van, azt nem fizeti ki, ami átláthatatlan, arra jut bőven a közpénzből. ","shortLead":"Aminek pontos ára van, azt nem fizeti ki, ami átláthatatlan, arra jut bőven a közpénzből. ","id":"201823__mavpenzugyek__allami_bokezuseg__kezi_vezerles__tamogatasi_talany","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8da56591-d950-411e-b044-17bde2cb11f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ed2fd97-e238-4f7b-b041-9687fe9b80d0","keywords":null,"link":"/gazdasag/201823__mavpenzugyek__allami_bokezuseg__kezi_vezerles__tamogatasi_talany","timestamp":"2018. június. 10. 15:00","title":"Minden, csak nem kiszámítható, ahogy az állam önti a százmilliárdokat a vasútba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a1171a3-75b9-4c66-a7b3-0c8f0ae99998","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ennek már egy hete meg kellett volna történnie, de nem történt.","shortLead":"Ennek már egy hete meg kellett volna történnie, de nem történt.","id":"20180611_Vegre_eskut_tehetett_KocsisCake_Olivio_es_Hohn_Krisztina","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1a1171a3-75b9-4c66-a7b3-0c8f0ae99998&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25091218-45e7-451f-a6f5-df5c31f98a5f","keywords":null,"link":"/itthon/20180611_Vegre_eskut_tehetett_KocsisCake_Olivio_es_Hohn_Krisztina","timestamp":"2018. június. 11. 14:26","title":"Végre esküt tehetett Kocsis-Cake Olivio és Hohn Krisztina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07f09467-d961-4888-9573-7170c90a5992","c_author":"","category":"kkv","description":"Ázsiából hozatta a prostituáltakat a kínai házaspár - az ügyészség szerint bordélyházat üzemeltettek Budapesten. Az RTL Klub híradója szerint most emeltek vádat ellenük.","shortLead":"Ázsiából hozatta a prostituáltakat a kínai házaspár - az ügyészség szerint bordélyházat üzemeltettek Budapesten. Az RTL...","id":"20180610_","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=07f09467-d961-4888-9573-7170c90a5992&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa47ed3e-77da-49f2-9107-15c3bd76136a","keywords":null,"link":"/kkv/20180610_","timestamp":"2018. június. 10. 19:50","title":"Masszázsnak hirdették a bordélyt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68a94b11-9521-4fc0-b28d-314942ac2350","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Nemzetközi egyezményeket tárgyal jövő heti, kétnapos ülésén az Országgyűlés. Hétfőn két képviselő tesz esküt, Hohn Krisztina (LMP) és Kocsis-Cake Olivio (Párbeszéd) válik a parlament tagjává - derül ki az Országgyűlés honlapján olvasható napirendi javaslatból.","shortLead":"Nemzetközi egyezményeket tárgyal jövő heti, kétnapos ülésén az Országgyűlés. Hétfőn két képviselő tesz esküt, Hohn...","id":"20180610_Lehet_izgulni_masodik_kiserletre_eskut_tehete_az_LMP_es_a_Parbeszed_kepviseloje","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=68a94b11-9521-4fc0-b28d-314942ac2350&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a1d9255-177c-4463-96af-6c18da038642","keywords":null,"link":"/itthon/20180610_Lehet_izgulni_masodik_kiserletre_eskut_tehete_az_LMP_es_a_Parbeszed_kepviseloje","timestamp":"2018. június. 10. 12:16","title":"Lehet izgulni, második kísérletre esküt tehet-e az LMP és a Párbeszéd képviselője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e541070-f90e-40ee-8113-44c45078b9f0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A végkifejletről videófelvétel is készült.","shortLead":"A végkifejletről videófelvétel is készült.","id":"20180610_Sopronban_banalis_ellenorzesbol_lett_autos_uldozes__video","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e541070-f90e-40ee-8113-44c45078b9f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86310502-08db-4934-938e-83c9dbf46e35","keywords":null,"link":"/cegauto/20180610_Sopronban_banalis_ellenorzesbol_lett_autos_uldozes__video","timestamp":"2018. június. 10. 17:48","title":"Sopronban banális ellenőrzésből lett autós üldözés - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9864ac65-a6ea-4411-8332-f0ff66f19ff1","c_author":"Kovács Gábor","category":"elet","description":"Kiváncsiak lennénk, ha bárkit megkérdeznénk, hogy melyik országban juthatott be a Sörpárt a parlamentbe, akkor kire tippelnének. S egyáltalán, tetszettek hallani az európai sörpártokról? Tényleg voltak. Még magyar is. ","shortLead":"Kiváncsiak lennénk, ha bárkit megkérdeznénk, hogy melyik országban juthatott be a Sörpárt a parlamentbe, akkor kire...","id":"20180611_Europai_sorpartok__korso_es_politika","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9864ac65-a6ea-4411-8332-f0ff66f19ff1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81cebc64-23e1-4142-8131-757b68608ab2","keywords":null,"link":"/elet/20180611_Europai_sorpartok__korso_es_politika","timestamp":"2018. június. 12. 09:19","title":"Európai sörpártok – korsó és politika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1edce9a3-21a5-4dab-884e-69723e809e72","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem tudni, hogy az öreg keletnémet járgány sofőrje milyen megfontolásból nem lépett a fékre. ","shortLead":"Nem tudni, hogy az öreg keletnémet járgány sofőrje milyen megfontolásból nem lépett a fékre. ","id":"20180611_a_nap_videoja_dorog_trabant_piros_lampa_zebra_fedelzeti_kamera_biztonsag_babakocsi_balesetveszely","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1edce9a3-21a5-4dab-884e-69723e809e72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61dd665f-1731-4c60-be01-2886aadb5d6d","keywords":null,"link":"/cegauto/20180611_a_nap_videoja_dorog_trabant_piros_lampa_zebra_fedelzeti_kamera_biztonsag_babakocsi_balesetveszely","timestamp":"2018. június. 11. 06:41","title":"A nap videója: a dorogi trabantost nem zavarta a piros lámpa a zebránál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8fac113-e4cd-4824-a365-44bb01ee8d7c","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Ezzel az apró kütyüvel akár a nyári fesztiválok forgatagában is kézzel foghatóvá, sőt, bárhova felragaszthatóvá tehetjük a másodpercekkel korábban megörökített pillanatokat. Mutatjuk, hogy mit tud a szó szerint zsebben elférő HP Sprocket.","shortLead":"Ezzel az apró kütyüvel akár a nyári fesztiválok forgatagában is kézzel foghatóvá, sőt, bárhova felragaszthatóvá...","id":"20180610_hp_sprocket_zseb_nyomtato_teszt_kezi_fotonyomtato","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a8fac113-e4cd-4824-a365-44bb01ee8d7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52b7d2d6-538d-46f1-85eb-bb4bacc06211","keywords":null,"link":"/tudomany/20180610_hp_sprocket_zseb_nyomtato_teszt_kezi_fotonyomtato","timestamp":"2018. június. 10. 12:30","title":"Teszten a zsebben elférő kütyü, amely bármikor kinyomtatja a fényképeit – tintapatron nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]