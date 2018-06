Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bcfccb10-6c7b-42a2-9f47-75006558fcd0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Richard Madaleno arra építi a kampányát, hogy felbosszantsa Donald Trumpot.","shortLead":"Richard Madaleno arra építi a kampányát, hogy felbosszantsa Donald Trumpot.","id":"20180611_Itt_az_elso_politikusi_melegcsok_egy_valasztasi_kampanyban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bcfccb10-6c7b-42a2-9f47-75006558fcd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0598776-31b9-4c4a-b5a6-0d102eb619d0","keywords":null,"link":"/elet/20180611_Itt_az_elso_politikusi_melegcsok_egy_valasztasi_kampanyban","timestamp":"2018. június. 11. 09:15","title":"Itt az első politikusi melegcsók egy választási kampányban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1823bd9e-7d53-4e05-8ae0-f841b325279e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Az időközben a szabadság megtestesítőjévé is vált macit az útját követők nevezték el Robinak, de ez a név nem igazán illik hozzá, mint ugyanis kiderült, nőstényről van szó. Utóbbit hivatalosan is megerősítették. ","shortLead":"Az időközben a szabadság megtestesítőjévé is vált macit az útját követők nevezték el Robinak, de ez a név nem igazán...","id":"20180611_A_nap_hire_Robi_a_medve_igazabol_nosteny","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1823bd9e-7d53-4e05-8ae0-f841b325279e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b06f5a5d-c572-46ca-b3ab-9da06c8ade4e","keywords":null,"link":"/elet/20180611_A_nap_hire_Robi_a_medve_igazabol_nosteny","timestamp":"2018. június. 11. 21:18","title":"Hivatalos: Robi, a medve valójában nőstény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1334c064-d438-482c-959d-ee1a94bea05a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Dohányzás, forrásszegény egészségügy: a szakértők szerint ezek is okozzák, hogy Európában nálunk végzik a legtöbb végtagamputácót. 2015 óta egy centit nem haladtunk előre.\r

\r

","shortLead":"Dohányzás, forrásszegény egészségügy: a szakértők szerint ezek is okozzák, hogy Európában nálunk végzik a legtöbb...","id":"20180610_Riaszto_amputacioban_sajnos_vilagelsok_vagyunk","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1334c064-d438-482c-959d-ee1a94bea05a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da0b9145-60ac-4a24-a7db-21f83d501d9c","keywords":null,"link":"/itthon/20180610_Riaszto_amputacioban_sajnos_vilagelsok_vagyunk","timestamp":"2018. június. 10. 12:12","title":"Riasztó: amputációban sajnos elsők vagyunk Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39b0d637-2884-4a3c-89f5-2a00dbeda694","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Olaszország és Málta is megtiltotta, hogy a menekültekkel teli mentőhajó kikössön náluk, Spanyolország és Korzika viszont jelezte, hogy fogadná a hajót. A menekülteket végül Spanyolországba szállítják, olasz segítséggel.","shortLead":"Olaszország és Málta is megtiltotta, hogy a menekültekkel teli mentőhajó kikössön náluk, Spanyolország és Korzika...","id":"20180612_Korzika_is_fogadna_a_menekulteket_szallito_hajot","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39b0d637-2884-4a3c-89f5-2a00dbeda694&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6d3b8c8-8df4-4ab4-8caa-7b8f96d1aae8","keywords":null,"link":"/vilag/20180612_Korzika_is_fogadna_a_menekulteket_szallito_hajot","timestamp":"2018. június. 12. 08:32","title":"Olasz hajók segítenek Spanyolországba szállítani a kimentett menekülteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"065864c0-131f-464d-8201-ef3e8604e439","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A klimatikus viszonyok, a munkaerőhiány, valamint a lengyel és a szerb konkurencia miatt lassan megszűnhet itthon egyes bogyós gyümölcsök termesztése.","shortLead":"A klimatikus viszonyok, a munkaerőhiány, valamint a lengyel és a szerb konkurencia miatt lassan megszűnhet itthon egyes...","id":"20180611_eltunhet_a_malna_es_a_szeder","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=065864c0-131f-464d-8201-ef3e8604e439&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ab23794-b4bb-4379-b8b7-1ae81ca3fa2c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180611_eltunhet_a_malna_es_a_szeder","timestamp":"2018. június. 11. 07:25","title":"Szokjon hozzá a gondolathoz: eltűnhet a magyar málna és a szeder","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af9a2e7f-eb59-4cc7-b2ec-2f97c13c114b","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"A labdarúgás maga is a popkultúra része, legnagyobb sztárjai valójában popsztárok, egyáltalán nem meglepő, hogy kapcsolata a könnyűzenével baráti és elválaszthatatlan. Ami az inspirációt illeti, régóta dobálják egymásnak a labdát, íme néhány emlékezetes darab, a teljesség igénye nélkül.","shortLead":"A labdarúgás maga is a popkultúra része, legnagyobb sztárjai valójában popsztárok, egyáltalán nem meglepő...","id":"20180611_Bombagolok_luftok_ongolok_mutatunk_egy_csomo_focis_popslagert","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af9a2e7f-eb59-4cc7-b2ec-2f97c13c114b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6cc5134-9650-498c-bfc6-061565cb86bc","keywords":null,"link":"/kultura/20180611_Bombagolok_luftok_ongolok_mutatunk_egy_csomo_focis_popslagert","timestamp":"2018. június. 11. 20:00","title":"Bombagólok, luftok, öngólok – emlékszik ezekre a focis popslágerekre?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e15e1dee-04f7-4d0b-aa4e-25cf185505db","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A UNESCO egyik világörökségi helyszínén helyezték örök nyugalomra vasárnap a tragikus hirtelenséggel elhunyt Tim Berglinget, azaz Aviciit. ","shortLead":"A UNESCO egyik világörökségi helyszínén helyezték örök nyugalomra vasárnap a tragikus hirtelenséggel elhunyt Tim...","id":"20180611_avicii_temetese_unesco_vilagoroksegi_helyszin_tim_bergling","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e15e1dee-04f7-4d0b-aa4e-25cf185505db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3249d270-b795-473a-85c4-74359cebde6b","keywords":null,"link":"/kultura/20180611_avicii_temetese_unesco_vilagoroksegi_helyszin_tim_bergling","timestamp":"2018. június. 11. 15:21","title":"Nem akárhova temették el Aviciit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12348544-ce03-43a4-8a1d-dba134e6623f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"\"A Dália IC mozdonyvezetőinek váltásával összefüggésben történteket a vasúttársaság munkatársainak bevonásával rekonstruáltuk,\"-írta szerkesztőségünknek a MÁV Sajtó. Tájékoztatásuk szerint a megjelent hírekkel ellentétben a mozdonyvezető nem hagyta magára a vonatot az utasokkal.","shortLead":"\"A Dália IC mozdonyvezetőinek váltásával összefüggésben történteket a vasúttársaság munkatársainak bevonásával...","id":"20180611_MAV_Mozdonyvezetonk_nem_hagyta_magara_a_vonatot_az_utasokkal_a_semmi_kozepen","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=12348544-ce03-43a4-8a1d-dba134e6623f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f67932bd-f268-47ff-9cb2-36247a4cc7ee","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180611_MAV_Mozdonyvezetonk_nem_hagyta_magara_a_vonatot_az_utasokkal_a_semmi_kozepen","timestamp":"2018. június. 11. 15:16","title":"MÁV: \"Mozdonyvezetőnk nem hagyta magára a vonatot az utasokkal a semmi közepén\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]