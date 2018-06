Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6a8da590-9398-48d5-9abd-7c6eed97d333","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"7 ezer hektáron pusztít a tűz. ","shortLead":"7 ezer hektáron pusztít a tűz. ","id":"20180611_Bozottuz_tombol_Coloradoban_ezreket_kell_evakualni","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a8da590-9398-48d5-9abd-7c6eed97d333&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"226ec9fc-86c2-4d7c-b0cd-90c7bfbea895","keywords":null,"link":"/vilag/20180611_Bozottuz_tombol_Coloradoban_ezreket_kell_evakualni","timestamp":"2018. június. 11. 09:26","title":"Bozóttűz tombol Coloradóban, ezreket kell evakuálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fdcd9f5-5178-4600-8245-8e32f6a83ab2","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Yaya Touré korábban azzal vádolta a Manchester City spanyol trénerét, hogy nem véletlenül nem játszatja az afrikai játékosokat.","shortLead":"Yaya Touré korábban azzal vádolta a Manchester City spanyol trénerét, hogy nem véletlenül nem játszatja az afrikai...","id":"20180611_valaszolt_a_rasszizmusvadra_guardiola","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5fdcd9f5-5178-4600-8245-8e32f6a83ab2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7359f250-da65-4328-822f-bb75005ac95d","keywords":null,"link":"/sport/20180611_valaszolt_a_rasszizmusvadra_guardiola","timestamp":"2018. június. 11. 14:25","title":"Válaszolt a rasszizmusvádra Guardiola","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fdd1723-b9b5-4371-90ca-c2770b618126","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az évente csaknem 10 millió látogatót vonzó párizsi Louvre a francia fővárosba érkező turisták kihagyhatatlan célpontja. Ezért aztán a vendéglátó bizniszben utazó csalók is rákaptak a magas művészetre.","shortLead":"Az évente csaknem 10 millió látogatót vonzó párizsi Louvre a francia fővárosba érkező turisták kihagyhatatlan...","id":"20180611_A_lopas_muveszete_egymillio_euros_csalas_a_Louvrebelepokkel","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8fdd1723-b9b5-4371-90ca-c2770b618126&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"362790f6-9597-4450-b16d-09574186bb98","keywords":null,"link":"/kkv/20180611_A_lopas_muveszete_egymillio_euros_csalas_a_Louvrebelepokkel","timestamp":"2018. június. 11. 10:10","title":"A lopás művészete: egymillió eurós csalás a Louvre-belépőkkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b50d2493-b30d-4da5-a114-3c198b7e304f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor gyártó legújabb sportszedánjával rendelkező sofőröknek hamarosan fel kell keresniük egy szakszervizt.","shortLead":"A bajor gyártó legújabb sportszedánjával rendelkező sofőröknek hamarosan fel kell keresniük egy szakszervizt.","id":"20180611_szoftverfrissites_szerviz_bmw_m5_nhtsa_auto_visszahivas_uzemanyagszivattyu","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b50d2493-b30d-4da5-a114-3c198b7e304f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dba2c7d-e3e9-4451-a93b-ca10d9943d49","keywords":null,"link":"/cegauto/20180611_szoftverfrissites_szerviz_bmw_m5_nhtsa_auto_visszahivas_uzemanyagszivattyu","timestamp":"2018. június. 11. 14:26","title":"Szoftverfrissítés miatt kell szervizbe menni, de nem egy kütyüvel, hanem az új BMW M5-tel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fde1655d-be12-457e-bfdd-f35fe895ab8e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mindent megtettek az utasokért, közölte a légitársaság. A károsultak egészen másról beszélnek.","shortLead":"Mindent megtettek az utasokért, közölte a légitársaság. A károsultak egészen másról beszélnek.","id":"20180610_Pozsonyban_hagyta_magukra_Barcelonabol_Budapestre_tarto_utasait_a_Wizz_Air","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fde1655d-be12-457e-bfdd-f35fe895ab8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ff459dc-d9d8-4135-943b-acfd8ba04855","keywords":null,"link":"/kkv/20180610_Pozsonyban_hagyta_magukra_Barcelonabol_Budapestre_tarto_utasait_a_Wizz_Air","timestamp":"2018. június. 10. 19:31","title":"Pozsonyban felejtette Barcelonából Budapestre tartó utasait a Wizz Air","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"568ee94d-fb72-4f88-8727-7aab853e8e33","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A korábbi miniszter távozása előtt összesen 3,3 milliárd forintot fizetett ki a munkabéreken felül, csak áprilisban kétmilliárdot.","shortLead":"A korábbi miniszter távozása előtt összesen 3,3 milliárd forintot fizetett ki a munkabéreken felül, csak áprilisban...","id":"20180611_Lazar_Janos_ketmilliard_forintot_osztott_szet_emberei_kozott","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=568ee94d-fb72-4f88-8727-7aab853e8e33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca52eb7b-42c7-43ba-a2f3-e274947ab03c","keywords":null,"link":"/itthon/20180611_Lazar_Janos_ketmilliard_forintot_osztott_szet_emberei_kozott","timestamp":"2018. június. 11. 09:32","title":"Lázár János kétmilliárd forintot osztott szét emberei között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f17f939b-147f-44a0-8fe3-ffd7de8738c2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Sandero mostantól egy a korábbiaknál olcsóbb változatban is készül. Cserébe viszont gyengébb motort kapunk. ","shortLead":"A Sandero mostantól egy a korábbiaknál olcsóbb változatban is készül. Cserébe viszont gyengébb motort kapunk. ","id":"20180611_dacia_sandero_urban_stepway_olcso_roman_auto_crossover_benzinmotor","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f17f939b-147f-44a0-8fe3-ffd7de8738c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8e5b220-7c75-4565-a66f-568c13dd1379","keywords":null,"link":"/cegauto/20180611_dacia_sandero_urban_stepway_olcso_roman_auto_crossover_benzinmotor","timestamp":"2018. június. 11. 11:21","title":"Még olcsóbb változatban támad a divatos Dacia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a126f732-a2c3-4b06-9fd4-8e893ca50892","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Jogerős büntetését töltötte, a rendőrség szerint kizárható az idegenkezűség.\r

\r

","shortLead":"Jogerős büntetését töltötte, a rendőrség szerint kizárható az idegenkezűség.\r

\r

","id":"20180610_Ongyilkos_lett_egy_rab_a_szombathelyi_bortonben","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a126f732-a2c3-4b06-9fd4-8e893ca50892&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5ed6460-1d30-43d4-9c1c-060cf2e060d3","keywords":null,"link":"/itthon/20180610_Ongyilkos_lett_egy_rab_a_szombathelyi_bortonben","timestamp":"2018. június. 10. 11:52","title":"Öngyilkos lett egy rab a szombathelyi börtönben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]