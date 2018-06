Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"85e8b8ab-1a46-4bad-b9d1-3d799f9f7f25","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Míg régen teljesen általános volt Budapesten is, hogy családok vágtak bele házépítésbe, és maguk szervezték vagy épp kivitelezték a munkát, mára gyakorlatilag eltűntek az ingatlanpiacról.","shortLead":"Míg régen teljesen általános volt Budapesten is, hogy családok vágtak bele házépítésbe, és maguk szervezték vagy épp...","id":"20180612_Akad_meg_valaki_aki_telket_vasarolna_Budapesten_hogy_csaladi_hazat_epitsen_ra","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=85e8b8ab-1a46-4bad-b9d1-3d799f9f7f25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61a852c6-1b5f-4c8c-b6ed-01724fe558ea","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180612_Akad_meg_valaki_aki_telket_vasarolna_Budapesten_hogy_csaladi_hazat_epitsen_ra","timestamp":"2018. június. 12. 09:15","title":"Akad még valaki, aki telket vásárolna Budapesten, hogy családi házat építsen rá?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfebb2b4-bc17-4a8b-a903-e72087e669ca","c_author":"","category":"vilag","description":"Emberek tízezrei alkottak élőláncot az észak-spanyolországi Baszkföldön, hogy nagyobb autonómiát követeljenek a térség számára.



","shortLead":"Emberek tízezrei alkottak élőláncot az észak-spanyolországi Baszkföldön, hogy nagyobb autonómiát követeljenek a térség...","id":"20180610_A_katalanok_a_baszkoknak_is_meghoztak_a_kedvet_a_nagyobb_onallosaghoz","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cfebb2b4-bc17-4a8b-a903-e72087e669ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3802c7a4-7d42-41eb-8a30-4d4a964d6639","keywords":null,"link":"/vilag/20180610_A_katalanok_a_baszkoknak_is_meghoztak_a_kedvet_a_nagyobb_onallosaghoz","timestamp":"2018. június. 10. 21:41","title":"A katalánok a baszkoknak is meghozták a kedvet a nagyobb önállósághoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f704d6a3-0f3f-49b1-a86c-1bff8451f6f1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Párbeszéd EP-képviselője szerint súlyos csalások történtek az Elios-ügyben, és nem igaz, hogy az ügyészség nem talált semmit. A Legfőbb Ügyészség közleményében azt írta: Jávor állításai nem felelnek meg a valóságnak. ","shortLead":"A Párbeszéd EP-képviselője szerint súlyos csalások történtek az Elios-ügyben, és nem igaz, hogy az ügyészség nem talált...","id":"20180611_Eliosugy_Javor_Benedek_feljelentest_tesz_az_erdemi_vizsgalat_elmaradasa_miatt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f704d6a3-0f3f-49b1-a86c-1bff8451f6f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77a31f7b-a6ac-40bd-9204-a9712f163381","keywords":null,"link":"/itthon/20180611_Eliosugy_Javor_Benedek_feljelentest_tesz_az_erdemi_vizsgalat_elmaradasa_miatt","timestamp":"2018. június. 11. 16:57","title":"Elios-ügy: Jávor Benedek feljelentést tesz az érdemi vizsgálat elmaradása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9b3224f-41ca-47e8-a56e-167be00662d0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy divatterepjáró azoknak, akiknek teljesítményből és nyomatékból lényegében sosem elég. ","shortLead":"Egy divatterepjáró azoknak, akiknek teljesítményből és nyomatékból lényegében sosem elég. ","id":"20180612_bmw_x6_m_gpower_nemet_tuning_divatterepjaro_suv_vegsebesseg_gyorsulas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b9b3224f-41ca-47e8-a56e-167be00662d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"959f75c7-87e7-4fa8-96d7-a13caec720e0","keywords":null,"link":"/cegauto/20180612_bmw_x6_m_gpower_nemet_tuning_divatterepjaro_suv_vegsebesseg_gyorsulas","timestamp":"2018. június. 12. 13:21","title":"Polgárpukkasztásból csillagos ötös: itt a 750 lóerős BMW X6 M","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18562200-f4a2-4015-bb07-c0ddef6ea566","c_author":"InfoRádió","category":"elet","description":"Négy év adatai alapján minősítették a szabad vízi fürdőhelyeket, 95 százalékuk kiváló minősítést kapott az uniós követelmények szerint – jelentette az Inforádió.","shortLead":"Négy év adatai alapján minősítették a szabad vízi fürdőhelyeket, 95 százalékuk kiváló minősítést kapott az uniós...","id":"20180610_Kivaloak_a_magyarorszagi_szabad_vizi_furdohelyek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=18562200-f4a2-4015-bb07-c0ddef6ea566&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50d085d8-128c-4bc1-a1de-24d54660368e","keywords":null,"link":"/elet/20180610_Kivaloak_a_magyarorszagi_szabad_vizi_furdohelyek","timestamp":"2018. június. 10. 19:21","title":"Kiválóak a magyarországi szabad vízi fürdőhelyek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2aa5422-d10d-4361-aece-6e94f9434a56","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség napja alkalmából tartott budapesti ünnepségen mondta ezt a legfőbb ügyész. Volt még más erős kijelentés.","shortLead":"Az ügyészség napja alkalmából tartott budapesti ünnepségen mondta ezt a legfőbb ügyész. Volt még más erős kijelentés.","id":"20180612_Polt_Peter_szerint_az_ugyeszseg_a_jogallam_szilard_bazisa","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c2aa5422-d10d-4361-aece-6e94f9434a56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a144696-ee3c-471f-ad89-b6d921c2bbea","keywords":null,"link":"/itthon/20180612_Polt_Peter_szerint_az_ugyeszseg_a_jogallam_szilard_bazisa","timestamp":"2018. június. 12. 16:18","title":"Polt Péter szerint az ügyészség a jogállam szilárd bázisa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3705692-4c48-486c-b812-45364add3917","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"John Lasseter, a Disney animációs főnöke elmegy a vállalattól, fél évvel az után, hogy szexuális zaklatással vádolták őt munkatársai.","shortLead":"John Lasseter, a Disney animációs főnöke elmegy a vállalattól, fél évvel az után, hogy szexuális zaklatással vádolták...","id":"20180610_Tavozik_a_Disneytol_a_zaklatason_kapott_animacios_fonok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f3705692-4c48-486c-b812-45364add3917&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f5b56b2-432e-4817-9f3d-5dcc17e1a792","keywords":null,"link":"/kultura/20180610_Tavozik_a_Disneytol_a_zaklatason_kapott_animacios_fonok","timestamp":"2018. június. 10. 19:08","title":"Távozik a Disneytől a zaklatáson kapott animációs főnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fde1655d-be12-457e-bfdd-f35fe895ab8e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mindent megtettek az utasokért, közölte a légitársaság. A károsultak egészen másról beszélnek.","shortLead":"Mindent megtettek az utasokért, közölte a légitársaság. A károsultak egészen másról beszélnek.","id":"20180610_Pozsonyban_hagyta_magukra_Barcelonabol_Budapestre_tarto_utasait_a_Wizz_Air","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fde1655d-be12-457e-bfdd-f35fe895ab8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ff459dc-d9d8-4135-943b-acfd8ba04855","keywords":null,"link":"/kkv/20180610_Pozsonyban_hagyta_magukra_Barcelonabol_Budapestre_tarto_utasait_a_Wizz_Air","timestamp":"2018. június. 10. 19:31","title":"Pozsonyban felejtette Barcelonából Budapestre tartó utasait a Wizz Air","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]