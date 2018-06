Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"12b049b4-4148-453f-b27b-dac086de1eb0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mészáros Lőrinc már hétfőn munkának látott, két cégét egy harmadikba olvasztja.","shortLead":"Mészáros Lőrinc már hétfőn munkának látott, két cégét egy harmadikba olvasztja.","id":"20180611_Meszaros_Lorinc_mar_hetfon_munkanak_latott_ket_ceget_egy_harmadikba_olvasztja","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=12b049b4-4148-453f-b27b-dac086de1eb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36f6016b-91e4-48db-914a-7824a6ac9fb5","keywords":null,"link":"/kkv/20180611_Meszaros_Lorinc_mar_hetfon_munkanak_latott_ket_ceget_egy_harmadikba_olvasztja","timestamp":"2018. június. 11. 09:54","title":"Mészáros Lőrinc már hétfőn munkának látott, két cégét egy harmadikba olvasztja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99e805d1-f032-4dbe-afe6-73b9f304a0a4","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Sebastian Vettel, a Ferrari német pilótája nyerte a vasárnapi Forma-1-es Kanadai Nagydíjat, s mivel a vb-címvédő Lewis Hamilton csak ötödik lett, így átvette tőle a vezetést a pontversenyben.\r

","shortLead":"Sebastian Vettel, a Ferrari német pilótája nyerte a vasárnapi Forma-1-es Kanadai Nagydíjat, s mivel a vb-címvédő Lewis...","id":"20180610_Vettel_50_futamgyozelmevel_az_elre_allt","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=99e805d1-f032-4dbe-afe6-73b9f304a0a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b169c62-6a71-450b-aa3c-6bde29e91685","keywords":null,"link":"/cegauto/20180610_Vettel_50_futamgyozelmevel_az_elre_allt","timestamp":"2018. június. 10. 22:08","title":"Vettel 50. futamgyőzelmével az élre állt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be6401ef-4073-4e3f-b13e-d285e62aa8ad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook Messenger sokszor zargatja olyan értesítésekkel a felhasználót, melyeknek valójában egy céljuk van: fokozni a felhasználói aktivitást a Facebookon. Az ilyen üzenetek egy része hamarosan elapad.","shortLead":"A Facebook Messenger sokszor zargatja olyan értesítésekkel a felhasználót, melyeknek valójában egy céljuk van: fokozni...","id":"20180611_facebook_messenger_ertesitesek_kikapcsolasa_uj_ismeros_mostantol_messenger_kapcsolatod","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=be6401ef-4073-4e3f-b13e-d285e62aa8ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7e53116-821e-475e-b965-236039f7534f","keywords":null,"link":"/tudomany/20180611_facebook_messenger_ertesitesek_kikapcsolasa_uj_ismeros_mostantol_messenger_kapcsolatod","timestamp":"2018. június. 11. 09:03","title":"Jó hír: eltörli a Facebook a Messenger mindenkit idegesítő értesítéseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3705692-4c48-486c-b812-45364add3917","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"John Lasseter, a Disney animációs főnöke elmegy a vállalattól, fél évvel az után, hogy szexuális zaklatással vádolták őt munkatársai.","shortLead":"John Lasseter, a Disney animációs főnöke elmegy a vállalattól, fél évvel az után, hogy szexuális zaklatással vádolták...","id":"20180610_Tavozik_a_Disneytol_a_zaklatason_kapott_animacios_fonok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f3705692-4c48-486c-b812-45364add3917&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f5b56b2-432e-4817-9f3d-5dcc17e1a792","keywords":null,"link":"/kultura/20180610_Tavozik_a_Disneytol_a_zaklatason_kapott_animacios_fonok","timestamp":"2018. június. 10. 19:08","title":"Távozik a Disneytől a zaklatáson kapott animációs főnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8193e81-b0e7-49ce-b3a4-34b98f237c6b","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Szinte pontosan két évvel ezelőtt került adásba a TV2 propagandacsatornává züllesztésének emlékezetes állomását jelentő riport Spéder Zoltánról, amelyben klasszikus paparazzófotókkal és manipulált beállításokkal próbálták lejáratni az üzletembert. Az emiatt indult per jogerősen véget ért, az elsőfokú ítélethez képest ugyan kisebb, de még így is jelentős sérelemdíjjal. Úgy tűnik, a bíróságokon (még) számítanak a személyiségi jogokat garantáló törvények akkor is, ha az állami támogatással Andy Vajnához került csatorna veszi ezeket semmibe.","shortLead":"Szinte pontosan két évvel ezelőtt került adásba a TV2 propagandacsatornává züllesztésének emlékezetes állomását jelentő...","id":"20180611_Mediatorteneti_itelet_elmeszeltek_a_TV2t_a_gyomorforgato_Spederlejaratasert","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d8193e81-b0e7-49ce-b3a4-34b98f237c6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1246ee91-47b0-4254-b64d-a133842ee850","keywords":null,"link":"/itthon/20180611_Mediatorteneti_itelet_elmeszeltek_a_TV2t_a_gyomorforgato_Spederlejaratasert","timestamp":"2018. június. 11. 10:40","title":"Médiatörténeti ítélet: jogerősen elkaszálták a TV2-t a Spéder-lejáratásért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a8da590-9398-48d5-9abd-7c6eed97d333","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"7 ezer hektáron pusztít a tűz. ","shortLead":"7 ezer hektáron pusztít a tűz. ","id":"20180611_Bozottuz_tombol_Coloradoban_ezreket_kell_evakualni","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a8da590-9398-48d5-9abd-7c6eed97d333&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"226ec9fc-86c2-4d7c-b0cd-90c7bfbea895","keywords":null,"link":"/vilag/20180611_Bozottuz_tombol_Coloradoban_ezreket_kell_evakualni","timestamp":"2018. június. 11. 09:26","title":"Bozóttűz tombol Coloradóban, ezreket kell evakuálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24968fb3-7a4d-4ff1-be6b-d679d64d9635","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A svéd bútorcégnek Kanye West barátja tervezett egy az ezredfordulós generációt az áruházba csábító sorozatot. Ennek része az a szőnyeg, mely bátran nevezhető az IKEA eddigi legbizarrabb termékének.","shortLead":"A svéd bútorcégnek Kanye West barátja tervezett egy az ezredfordulós generációt az áruházba csábító sorozatot. Ennek...","id":"20180611_Igy_tort_be_az_amerikai_rapperdivat_az_Ikeaba","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=24968fb3-7a4d-4ff1-be6b-d679d64d9635&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3472deb-a5af-41be-9757-4110fbaf1bed","keywords":null,"link":"/kkv/20180611_Igy_tort_be_az_amerikai_rapperdivat_az_Ikeaba","timestamp":"2018. június. 11. 13:41","title":"Így tört be az amerikai rapperdivat az IKEA-ba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3448e4dc-3d45-4e4b-85a1-a1ee9f525888","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Holtan találtak rá kaliforniai otthonában Jackson Odellre, a Goldberg család és a Modern család című sitcomok színészére. A mindössze húsz éves Odell halálának oka egyelőre nem ismert. ","shortLead":"Holtan találtak rá kaliforniai otthonában Jackson Odellre, a Goldberg család és a Modern család című sitcomok...","id":"20180611_Meghalt_Jackson_Odell_a_Modern_csalad_20_eves_szinesze","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3448e4dc-3d45-4e4b-85a1-a1ee9f525888&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"999e5a6f-58da-4900-b0a4-8eb966c0f225","keywords":null,"link":"/kultura/20180611_Meghalt_Jackson_Odell_a_Modern_csalad_20_eves_szinesze","timestamp":"2018. június. 11. 14:27","title":"Meghalt Jackson Odell, a Modern család 20 éves színésze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]