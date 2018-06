Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fde1655d-be12-457e-bfdd-f35fe895ab8e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mindent megtettek az utasokért, közölte a légitársaság. A károsultak egészen másról beszélnek.","shortLead":"Mindent megtettek az utasokért, közölte a légitársaság. A károsultak egészen másról beszélnek.","id":"20180610_Pozsonyban_hagyta_magukra_Barcelonabol_Budapestre_tarto_utasait_a_Wizz_Air","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fde1655d-be12-457e-bfdd-f35fe895ab8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ff459dc-d9d8-4135-943b-acfd8ba04855","keywords":null,"link":"/kkv/20180610_Pozsonyban_hagyta_magukra_Barcelonabol_Budapestre_tarto_utasait_a_Wizz_Air","timestamp":"2018. június. 10. 19:31","title":"Pozsonyban felejtette Barcelonából Budapestre tartó utasait a Wizz Air","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4766656-ee12-412e-af3c-78a5caef4260","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tartalom terén még mindig nem túl erős az Xbox, ezért több olyan stúdiót is felvásároltak, akik díjnyertes alkotásaik révén már régóta ismertek a játékosok előtt. A friss szerzemények között a különös fejlesztéséről ismert Ninja Theory is szerepel.","shortLead":"Tartalom terén még mindig nem túl erős az Xbox, ezért több olyan stúdiót is felvásároltak, akik díjnyertes alkotásaik...","id":"20180612_microsoft_e3_2018_xbox_playstation_ninja_theory_depresszio_mentalis_betegsegek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e4766656-ee12-412e-af3c-78a5caef4260&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1deb67f4-0b2e-49ba-beb6-f6ad6404242a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180612_microsoft_e3_2018_xbox_playstation_ninja_theory_depresszio_mentalis_betegsegek","timestamp":"2018. június. 12. 13:03","title":"Itt a Microsoft nagy Xbox-terve, amellyel megrengetné a PlayStation uralmát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b50d2493-b30d-4da5-a114-3c198b7e304f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor gyártó legújabb sportszedánjával rendelkező sofőröknek hamarosan fel kell keresniük egy szakszervizt.","shortLead":"A bajor gyártó legújabb sportszedánjával rendelkező sofőröknek hamarosan fel kell keresniük egy szakszervizt.","id":"20180611_szoftverfrissites_szerviz_bmw_m5_nhtsa_auto_visszahivas_uzemanyagszivattyu","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b50d2493-b30d-4da5-a114-3c198b7e304f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dba2c7d-e3e9-4451-a93b-ca10d9943d49","keywords":null,"link":"/cegauto/20180611_szoftverfrissites_szerviz_bmw_m5_nhtsa_auto_visszahivas_uzemanyagszivattyu","timestamp":"2018. június. 11. 14:26","title":"Szoftverfrissítés miatt kell szervizbe menni, de nem egy kütyüvel, hanem az új BMW M5-tel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a7b67c9-f630-48b6-b858-3f78da25d285","c_author":"HVG Konferencia","category":"vilag","description":"Elképzelhetetlennek tűnt, hogy valaha lesz ilyesmi. Aztán nem Clintonnak és nem Obamának sikerült, hanem Donald Trumpnak. ","shortLead":"Elképzelhetetlennek tűnt, hogy valaha lesz ilyesmi. Aztán nem Clintonnak és nem Obamának sikerült, hanem Donald...","id":"20180612_A_kezfogas_amire_evtizedeket_vart_a_vilag_Erik_a_beke_Nobeldi","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9a7b67c9-f630-48b6-b858-3f78da25d285&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"699292cb-8987-4808-9187-2c2eac641368","keywords":null,"link":"/vilag/20180612_A_kezfogas_amire_evtizedeket_vart_a_vilag_Erik_a_beke_Nobeldi","timestamp":"2018. június. 12. 03:30","title":"A kézfogás, amire évtizedeket várt a világ. Érik a béke-Nobel-díj?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71a2907a-8109-4834-9053-000474293192","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az oroszok a szurkolásnak egy speciális formájával is készülnek a csütörtökön kezdődő labdarúgó-világbajnokságra: a turisták által kedvelt ajándéktárgyat, a fából készült, népművészeti motívumokkal gazdagon díszített evőkanalat vetik be zajkeltő eszközként. ","shortLead":"Az oroszok a szurkolásnak egy speciális formájával is készülnek a csütörtökön kezdődő labdarúgó-világbajnokságra...","id":"20180611_hol_van_mar_a_vuvuzela_az_oroszoknal_a_fakanal_a_meno","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=71a2907a-8109-4834-9053-000474293192&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94c27ec8-0aa8-4f7f-aac7-c7e1dea9d48f","keywords":null,"link":"/sport/20180611_hol_van_mar_a_vuvuzela_az_oroszoknal_a_fakanal_a_meno","timestamp":"2018. június. 11. 09:42","title":"Hol van már a vuvuzela? Az oroszoknál a fakanál a menő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56165955-7505-48d1-b236-43782226bb02","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Mutatjuk, mert ha autóval jár erre, jó ha tud ezekről. Bem tér, Bem rakpart, Csalogány utca.","shortLead":"Mutatjuk, mert ha autóval jár erre, jó ha tud ezekről. Bem tér, Bem rakpart, Csalogány utca.","id":"20180610_Mar_most_lezarasok_vannak_a_Dunaparton_a_honap_vegi_repuloverseny_miatt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=56165955-7505-48d1-b236-43782226bb02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"329c92cf-edab-44e0-a7c8-2c9b3a07e005","keywords":null,"link":"/cegauto/20180610_Mar_most_lezarasok_vannak_a_Dunaparton_a_honap_vegi_repuloverseny_miatt","timestamp":"2018. június. 10. 21:05","title":"Már most lezárások vannak a Duna-parton a hónap végi repülőverseny miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50ae7545-990a-499d-b233-530e8a3f3b49","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újra amerikai a világ legerősebb szuperszámítógépe, kétszer gyorsabb az eddigi csúcstartó kínainál. A Summit hűtéséhez percenként 15 ezer liternyi víz kell, de megéri: képességeit a csillagászatban, a fizikában és az orvostudományban is hasznosítják majd.","shortLead":"Újra amerikai a világ legerősebb szuperszámítógépe, kétszer gyorsabb az eddigi csúcstartó kínainál. A Summit hűtéséhez...","id":"20180611_vilag_leggyorsabb_szuperszamitogepe_summit_amerikai_szuperszamitogep","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=50ae7545-990a-499d-b233-530e8a3f3b49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"612db4b9-c03b-4f99-b4e6-1a6e9b9d0fad","keywords":null,"link":"/tudomany/20180611_vilag_leggyorsabb_szuperszamitogepe_summit_amerikai_szuperszamitogep","timestamp":"2018. június. 11. 13:03","title":"Ez a számítógép 1 óra alatt megcsinálja azt, ami önnek otthon 30 évbe telne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12b049b4-4148-453f-b27b-dac086de1eb0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mészáros Lőrinc már hétfőn munkának látott, két cégét egy harmadikba olvasztja.","shortLead":"Mészáros Lőrinc már hétfőn munkának látott, két cégét egy harmadikba olvasztja.","id":"20180611_Meszaros_Lorinc_mar_hetfon_munkanak_latott_ket_ceget_egy_harmadikba_olvasztja","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=12b049b4-4148-453f-b27b-dac086de1eb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36f6016b-91e4-48db-914a-7824a6ac9fb5","keywords":null,"link":"/kkv/20180611_Meszaros_Lorinc_mar_hetfon_munkanak_latott_ket_ceget_egy_harmadikba_olvasztja","timestamp":"2018. június. 11. 09:54","title":"Mészáros Lőrinc már hétfőn munkának látott, két cégét egy harmadikba olvasztja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]