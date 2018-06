Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e47a5d60-6017-49bd-9abf-cf2579367579","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Több ezren megosztották már Facebookon azokat a képeket, amelyeken egy összetörött civil rendőrautó látható. Az esettel kapcsolatban azonban van itt még egy fontos részlet.","shortLead":"Több ezren megosztották már Facebookon azokat a képeket, amelyeken egy összetörött civil rendőrautó látható. Az esettel...","id":"20180611_civil_rendorauto_baleset_traffipax_sebessegmeres","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e47a5d60-6017-49bd-9abf-cf2579367579&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"878151b4-a18b-41ec-97ec-039b9c090c85","keywords":null,"link":"/cegauto/20180611_civil_rendorauto_baleset_traffipax_sebessegmeres","timestamp":"2018. június. 11. 10:41","title":"Tényleg összetörték a rendőrök a traffipaxos civil rendőrautót? Különös képek terjednek a Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ca9260d-f260-4485-9201-ff22a974742d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A síelő kedden közölte a szombaton történt tragédiát az Instagramon.","shortLead":"A síelő kedden közölte a szombaton történt tragédiát az Instagramon.","id":"20180612_Vizbe_fulladt_Bode_Miller_sielo_19_honapos_kislanya","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1ca9260d-f260-4485-9201-ff22a974742d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44207e8f-bcdc-40a3-9c80-fb8fe25d0216","keywords":null,"link":"/elet/20180612_Vizbe_fulladt_Bode_Miller_sielo_19_honapos_kislanya","timestamp":"2018. június. 12. 08:12","title":"Vízbe fulladt Bode Miller síelő 19 hónapos kislánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b73bc24-54d1-4d4f-8cc7-244f3864d984","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vasárnap késő délelőtt baleset történt Újpesten, személyi sérülés nem történt.","shortLead":"Vasárnap késő délelőtt baleset történt Újpesten, személyi sérülés nem történt.","id":"20180610_Ket_auto_utkozott_Ujpesten","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9b73bc24-54d1-4d4f-8cc7-244f3864d984&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b214203-e17f-483b-bb89-204732e136b3","keywords":null,"link":"/itthon/20180610_Ket_auto_utkozott_Ujpesten","timestamp":"2018. június. 10. 11:35","title":"Két autó ütközött Újpesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60bff4de-7121-44d8-9fb9-7773661dacf9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20180610_Teljes_fordulatszamon_az_illegalis_migransokat_segitok_meg_is_van_az_eredmenye","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=60bff4de-7121-44d8-9fb9-7773661dacf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bf98511-7f69-4cd2-82a0-91c23128f9b1","keywords":null,"link":"/itthon/20180610_Teljes_fordulatszamon_az_illegalis_migransokat_segitok_meg_is_van_az_eredmenye","timestamp":"2018. június. 10. 08:29","title":"Teljes fordulatszámon az illegális migránsokat segítők, meg is van az eredménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8aec89c4-7c2d-4d15-bfaa-18d2567beb16","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hókuszpók, Törpapa és Törpilla. Többek között velük is találkozhatnak a látogatók a brüsszeli Atomiumnál nyílt kiállításon.","shortLead":"Hókuszpók, Törpapa és Törpilla. Többek között velük is találkozhatnak a látogatók a brüsszeli Atomiumnál nyílt...","id":"20180610_Monstre_vandorkiallitas_unnepli_a_Hupikek_Torpikek_60_szulinapjat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8aec89c4-7c2d-4d15-bfaa-18d2567beb16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea436ee9-43f9-4218-ac0d-0247415c4655","keywords":null,"link":"/kultura/20180610_Monstre_vandorkiallitas_unnepli_a_Hupikek_Torpikek_60_szulinapjat","timestamp":"2018. június. 10. 08:49","title":"Monstre vándorkiállítás ünnepli a Hupikék Törpikék 60. szülinapját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"564e47a3-3453-4e3d-921d-a6ee9f019434","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Merkel a magyar határvédelmet dicsérte a menekültkérdéssel kapcsolatban. ","shortLead":"Merkel a magyar határvédelmet dicsérte a menekültkérdéssel kapcsolatban. ","id":"20180611_Varatlan_dicseretet_kapott_Orban_Merkeltol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=564e47a3-3453-4e3d-921d-a6ee9f019434&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"777dd522-c34a-4461-8299-fc573a42621e","keywords":null,"link":"/vilag/20180611_Varatlan_dicseretet_kapott_Orban_Merkeltol","timestamp":"2018. június. 11. 05:59","title":"Váratlan dicséretet kapott Orbán Merkeltől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a7b67c9-f630-48b6-b858-3f78da25d285","c_author":"HVG Konferencia","category":"vilag","description":"Elképzelhetetlennek tűnt, hogy valaha lesz ilyesmi. Aztán nem Clintonnak és nem Obamának sikerült, hanem Donald Trumpnak. ","shortLead":"Elképzelhetetlennek tűnt, hogy valaha lesz ilyesmi. Aztán nem Clintonnak és nem Obamának sikerült, hanem Donald...","id":"20180612_A_kezfogas_amire_evtizedeket_vart_a_vilag_Erik_a_beke_Nobeldi","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9a7b67c9-f630-48b6-b858-3f78da25d285&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"699292cb-8987-4808-9187-2c2eac641368","keywords":null,"link":"/vilag/20180612_A_kezfogas_amire_evtizedeket_vart_a_vilag_Erik_a_beke_Nobeldi","timestamp":"2018. június. 12. 03:30","title":"A kézfogás, amire évtizedeket várt a világ. Érik a béke-Nobel-díj?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2545f7b2-6e72-4cd1-8a2e-1d2c29732ff3","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A válságok és konfliktusok sújtotta területeken élő 8 millió lány tanulását segítenék a G7-ek.\r

\r

","shortLead":"A válságok és konfliktusok sújtotta területeken élő 8 millió lány tanulását segítenék a G7-ek.\r

\r

","id":"20180610_Boduletes_800_milliard_forintos_oktatasi_program_indul_lanyoknak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2545f7b2-6e72-4cd1-8a2e-1d2c29732ff3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcb38e92-005d-4faf-a93e-95b520ba05c5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180610_Boduletes_800_milliard_forintos_oktatasi_program_indul_lanyoknak","timestamp":"2018. június. 10. 10:36","title":"Bődületes, 800 milliárd forintos oktatási program indul lányoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]