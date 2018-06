Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cdd5d7ef-770f-48ba-bcc0-fced7e314b7b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Több mint 30 ezren írták alá az internetes petíciót, amelyben követelték, hogy ne vágják le az elkóborolt tehenet. Még Paul McCartney is kérte, hogy mentsék meg Habocska életét.","shortLead":"Több mint 30 ezren írták alá az internetes petíciót, amelyben követelték, hogy ne vágják le az elkóborolt tehenet. Még...","id":"20180611_mig_itthon_egy_medve_a_bolgaroknal_egy_tehen_most_a_sztar","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cdd5d7ef-770f-48ba-bcc0-fced7e314b7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e57bd5cf-65e7-42ff-86d0-48583fb7ba8c","keywords":null,"link":"/elet/20180611_mig_itthon_egy_medve_a_bolgaroknal_egy_tehen_most_a_sztar","timestamp":"2018. június. 11. 19:22","title":"Míg itthon egy medve, a bolgároknál egy tehén most a sztár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7592f486-c0c3-44a2-84a7-f5a5ca275f54","c_author":"Crystal Group","category":"brandchannel","description":"Amióta a Bitcoin árfolyama bemutatta zuhanórepülését, a kriptovaluták hirtelen szitokszóvá váltak a befektetők között. Bár a piac azóta is virágzik, annak kockázatosságát ma már senki nem vitatja. Ennek fő oka pedig az, hogy a piaci körülmények nincsenek kellő mértékben szabályozva. Ezt a hiányosságot ismerte föl Málta, ahol először fogják szabályozni ezt a szektort, és ezáltal a világ kripto-központjává lép elő.","shortLead":"Amióta a Bitcoin árfolyama bemutatta zuhanórepülését, a kriptovaluták hirtelen szitokszóvá váltak a befektetők között...","id":"crystalgroup_20180608_Vilagos_szabalyozasokkal_lephet_elo_Malta_a_vilag_kriptokozpontjava","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7592f486-c0c3-44a2-84a7-f5a5ca275f54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0aa051dc-52b1-415a-9407-076d66e64a35","keywords":null,"link":"/brandchannel/crystalgroup_20180608_Vilagos_szabalyozasokkal_lephet_elo_Malta_a_vilag_kriptokozpontjava","timestamp":"2018. június. 12. 07:25","title":"Világos szabályozásokkal léphet elő Málta a világ kriptoközpontjává","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Crystal Worldwide Group","c_partnerlogo":"97a54c9e-eeba-45df-b135-5ff6ebac7a8c","c_partnertag":"crystalgroup"},{"available":true,"c_guid":"8c3ca369-40ff-4b98-bc22-79f28555ba95","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Traub Viktória Sellők és Rinocéroszok című alkotása több Oscar-kvalifikáló fesztiválon is versenyez majd.","shortLead":"Traub Viktória Sellők és Rinocéroszok című alkotása több Oscar-kvalifikáló fesztiválon is versenyez majd.","id":"20180611_Kilenc_eve_vartunk_egy_ilyen_rovidfilmes_sikerre","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c3ca369-40ff-4b98-bc22-79f28555ba95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8de81aa-c708-4d14-bddc-781b826449b1","keywords":null,"link":"/kultura/20180611_Kilenc_eve_vartunk_egy_ilyen_rovidfilmes_sikerre","timestamp":"2018. június. 11. 12:45","title":"Itt az új magyar animációs film, aminek szurkolhatunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4945d8e7-ff67-47f0-a8ae-7b639c9a1b88","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Felsóhajtott és azt mondta: végre. Orbán beszélt az alkotmányrevízióról is.","shortLead":"Felsóhajtott és azt mondta: végre. Orbán beszélt az alkotmányrevízióról is.","id":"20180612_Orban_Viktor_menekultek_Olaszorszag","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4945d8e7-ff67-47f0-a8ae-7b639c9a1b88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66a04716-17d2-48e8-aa3e-e10fdef71cf4","keywords":null,"link":"/itthon/20180612_Orban_Viktor_menekultek_Olaszorszag","timestamp":"2018. június. 12. 13:04","title":"Orbán megkönnyebbült, amikor megtudta, hogy az olaszok nem engedik kikötni a menekültek hajóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f398600f-e94b-4377-bb90-f45e2a348376","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Terjed a kór.","shortLead":"Terjed a kór.","id":"20180611_A_Dunadeltaban_is_megjelent_a_sertespestis","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f398600f-e94b-4377-bb90-f45e2a348376&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bec9be38-9512-4dc7-81b4-a7d125ad43c7","keywords":null,"link":"/itthon/20180611_A_Dunadeltaban_is_megjelent_a_sertespestis","timestamp":"2018. június. 11. 15:48","title":"A Duna-deltában is megjelent a sertéspestis","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae72d3e8-4eaa-4e81-97d1-edd634c3ea12","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nyugodtan meghívhatja a barátait, hogy ők is töltsék az eszközeiket az alábbi USB-s töltővel, és nem lesz lökdösődés, mindenkinek jut az energiából.","shortLead":"Nyugodtan meghívhatja a barátait, hogy ők is töltsék az eszközeiket az alábbi USB-s töltővel, és nem lesz lökdösődés...","id":"20180612_hatvan_portos_eszkoztolto_usb_tolto_tobb_keszulek_toltse_egyszerre","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ae72d3e8-4eaa-4e81-97d1-edd634c3ea12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4edf5636-4f38-45b0-84bc-7eb8cf821763","keywords":null,"link":"/tudomany/20180612_hatvan_portos_eszkoztolto_usb_tolto_tobb_keszulek_toltse_egyszerre","timestamp":"2018. június. 12. 20:03","title":"Nem vicc: 60 eszközt tölthet egyszerre ezzel a töltővel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"595d387d-e73e-4182-b69c-b9cb381e34be","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rendőrök kijöttek és fölvetették fürdőruhafelsőjüket a félmeztelenül fürdő nőkkel. Az eset akkora felháborodást váltott ki, hogy népszavazás lett belőle.","shortLead":"A rendőrök kijöttek és fölvetették fürdőruhafelsőjüket a félmeztelenül fürdő nőkkel. Az eset akkora felháborodást...","id":"20180612_Megszavaztak_a_nok_a_felmeztelen_furdozest_egy_katalan_faluban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=595d387d-e73e-4182-b69c-b9cb381e34be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a99176b-3a95-42fd-b6a7-ea8f40fd87cc","keywords":null,"link":"/elet/20180612_Megszavaztak_a_nok_a_felmeztelen_furdozest_egy_katalan_faluban","timestamp":"2018. június. 12. 07:42","title":"Megszavazták a nők a félmeztelen fürdőzést egy katalán faluban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c45bca6-65c8-405e-bfa6-0be1c7d33c06","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kilenc autót tarolt le szombat hajnalban egy szemétszállító autó Brooklynban, az esetet egy biztonsági kamera is rögzítette.","shortLead":"Kilenc autót tarolt le szombat hajnalban egy szemétszállító autó Brooklynban, az esetet egy biztonsági kamera is...","id":"20180612_brooklyn_szemetszallitas_kukasauto_baleset_video","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c45bca6-65c8-405e-bfa6-0be1c7d33c06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"394cf3c9-d2cd-401e-8c2e-82071a5e9696","keywords":null,"link":"/cegauto/20180612_brooklyn_szemetszallitas_kukasauto_baleset_video","timestamp":"2018. június. 12. 11:36","title":"Már majdnem megúszták az éjszakát az autók, aztán jött a kukásautó – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]