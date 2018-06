Szombaton volt Erzsébet királyné hivatalos születésnapja, aminek keretében idén is megrendezték a Trooping the Colour parádét. Az új sussexi hercegné pedig látványosan a sógornője, Katalin hercegné és sógora, Vilmos herceg mögött állt. Az ok egyszerűen a “csípési sorrend” - ahogy azt Joe Little, Majesty magazin szerkesztője a People-nek kifejtette.

“Ez nem valamilyen bántó gesztus volt, egyszerűen arról van szó, hogy Vilmos az idősebb, rangosabb fivér, ezért ő és a felesége kerülnek előre.” De Meghan még így is jó helyen volt, hiszen középen állt, még ha kicsit hátrébb is - nem jobb vagy bal oldalon a széleken.

Meghan hercegné persze nemcsak ezzel tűnt ki szombaton, az alattvalók egy tekintélyes része ugyanis szó szerint nekiesett, amiért az előírásokra fittyet hányva olyan ruhát vett fel, ami kicsit szabadon hagyta a vállait. A kritizálók szerint Meghan soha nem fog felérni Katalin eleganciájához, és az egészet csak azért csinálja, hogy felhívja magára a figyelmet. Másoknak persze nagyon bejött a hercegné outfitje: