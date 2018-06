Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"acd22474-dbf0-447f-bcb3-61d0984d87f9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több magyar vonatkozású boldoggá avatási eljárás is folyamatban van a Szentszéknél, a bíboros ügyében csütörtökön döntés születhet.","shortLead":"Több magyar vonatkozású boldoggá avatási eljárás is folyamatban van a Szentszéknél, a bíboros ügyében csütörtökön...","id":"20180614_Donthetnek_Mindszenthy_biboros_boldogga_avatasarol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=acd22474-dbf0-447f-bcb3-61d0984d87f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33e24220-d725-408e-b6ee-a1839b204905","keywords":null,"link":"/itthon/20180614_Donthetnek_Mindszenthy_biboros_boldogga_avatasarol","timestamp":"2018. június. 14. 06:40","title":"Dönthetnek Mindszenty bíboros boldoggá avatásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bb2d6e8-6d0f-4174-8bf7-80094959e098","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrség adatai szerint tavaly 42 külföldi sofőr halt meg itthon az utakon, és több mint kétszáz megsérült. Az egyik jobbikos képviselő kérdezte meg, szigorítják-e az ellenőrzéseket a ceglédberceli tragédia után.","shortLead":"A rendőrség adatai szerint tavaly 42 külföldi sofőr halt meg itthon az utakon, és több mint kétszáz megsérült. Az egyik...","id":"20180614_pinter_Tovabbra_is_tervszeruen_akarjak_ellenorizni_itthon_a_kulfoldi_soforoket","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3bb2d6e8-6d0f-4174-8bf7-80094959e098&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cab82c68-8153-40bd-ba62-634e65c54007","keywords":null,"link":"/cegauto/20180614_pinter_Tovabbra_is_tervszeruen_akarjak_ellenorizni_itthon_a_kulfoldi_soforoket","timestamp":"2018. június. 14. 17:10","title":"Pintér: Továbbra is tervszerűen akarják ellenőrizni itthon a külföldi sofőröket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac807634-225a-4faa-b350-886bdd341662","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nemzetpusztító baj van az iskola körül – mondja a gyerekpszichológus, aki D. Tóth Kriszta vendége volt az Elviszlek magammal című műsorban.","shortLead":"Nemzetpusztító baj van az iskola körül – mondja a gyerekpszichológus, aki D. Tóth Kriszta vendége volt az Elviszlek...","id":"20180613_Vekerdy_A_mai_iskola_kinzo_gyotro_pusztito","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ac807634-225a-4faa-b350-886bdd341662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbacb30b-ed01-4c74-aa40-28ce0fa662ee","keywords":null,"link":"/elet/20180613_Vekerdy_A_mai_iskola_kinzo_gyotro_pusztito","timestamp":"2018. június. 13. 16:15","title":"Vekerdy: A mai iskola kínzó, gyötrő, pusztító","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06443dbe-f40a-40fa-bc3e-44499860b86e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Bulgária hamarosan beléphet az euró előszobájába, kétségek persze vannak az EU egyik legszegényebb tagországának euróövezeti csatlakozásával kapcsolatban. ","shortLead":"Bulgária hamarosan beléphet az euró előszobájába, kétségek persze vannak az EU egyik legszegényebb tagországának...","id":"20180613_ugy_tunik_bulgarianak_hamarabb_lesz_euroja_mint_nekunk","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=06443dbe-f40a-40fa-bc3e-44499860b86e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca9bfd99-307e-4d35-a97e-f3c361f39e63","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180613_ugy_tunik_bulgarianak_hamarabb_lesz_euroja_mint_nekunk","timestamp":"2018. június. 13. 08:41","title":"Úgy tűnik, Bulgáriának hamarabb lesz eurója, mint nekünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"626ac7cf-a6e3-476d-a9f9-bc4353e05636","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Shane Tusup bírósághoz is fordulhat azért, ha Hosszú Katinka még mindig az ő edzéstervét használja.","shortLead":"Shane Tusup bírósághoz is fordulhat azért, ha Hosszú Katinka még mindig az ő edzéstervét használja.","id":"20180613_hosszu_shane_edzesterv","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=626ac7cf-a6e3-476d-a9f9-bc4353e05636&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a7ca38a-3b0c-4fc1-8338-0e85765377b6","keywords":null,"link":"/sport/20180613_hosszu_shane_edzesterv","timestamp":"2018. június. 13. 09:48","title":"Újabb fronton támadhatja Tusup Hosszút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bcecc5a-2696-4aeb-a63e-2ce2510c0f82","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Mostanában sokan próbálják megtippelni a foci-vb kimenetelét különféle szimulációkkal. Egyet mi is kipróbáltunk, hogy megnézzük, vajon a számítógép generálta metódus alapján ki lesz az idei világbajnok. Elöljáróban annyit: ha nagy tételben fogadna az angolokra, várjon még, talán érdemes lesz újragondolni.","shortLead":"Mostanában sokan próbálják megtippelni a foci-vb kimenetelét különféle szimulációkkal. Egyet mi is kipróbáltunk...","id":"20180614_fifa_18_world_cup_update_labdarugo_vilagbajnoksag_foci_vb_2018_szimulacio_fifa","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5bcecc5a-2696-4aeb-a63e-2ce2510c0f82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0db3be40-064e-46db-8b40-9c187429ea18","keywords":null,"link":"/tudomany/20180614_fifa_18_world_cup_update_labdarugo_vilagbajnoksag_foci_vb_2018_szimulacio_fifa","timestamp":"2018. június. 14. 06:30","title":"Mi már lejátszottuk a foci-vb-t, és egyáltalán nem kizárt, hogy ez lesz a vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecde84c2-2534-4872-8272-a1a4ffc7c3d4","c_author":"Dobszay János","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"201824_kisfoci","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ecde84c2-2534-4872-8272-a1a4ffc7c3d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25443b4c-08ae-46ff-a11f-c0298874da06","keywords":null,"link":"/itthon/201824_kisfoci","timestamp":"2018. június. 14. 10:15","title":"Dobszay János: Kisfoci","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99ee7419-123a-454f-8182-589cfadb4e94","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A Felcsúton is telephelyet működtető Pharos '95 Sportpályaépítő Kft. nyerte a Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. (NÖF) 1 milliárd 250 millió forintos közbeszerzési eljárását. A hatalmas, de helyreállításra szoruló parkban elhelyezkedő épületet Hild József tervezte, a pálmaház értékes freskókkal díszített. A Pharos '95 nagyon ért a műfüvezéshez.","shortLead":"A Felcsúton is telephelyet működtető Pharos '95 Sportpályaépítő Kft. nyerte a Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési...","id":"20180614_Stadionepiteseken_hasito_ceg_nyerte_el_a_tobb_mint_egymilliard_forintos_kastelyrestauralast","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=99ee7419-123a-454f-8182-589cfadb4e94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7e60027-c1be-476b-9b16-0dad2711de55","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180614_Stadionepiteseken_hasito_ceg_nyerte_el_a_tobb_mint_egymilliard_forintos_kastelyrestauralast","timestamp":"2018. június. 14. 14:59","title":"Stadionépítéseken hasító cég nyerte el a több mint egymilliárd forintos kastélyrestaurálást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]