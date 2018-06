Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"058ba445-2d21-4e11-8d0e-d75a93046eaa","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Szerdán reggel dönt moszkvai kongresszusán a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) arról, hogy hol legyen a 2026-os torna.","shortLead":"Szerdán reggel dönt moszkvai kongresszusán a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) arról, hogy hol legyen a 2026-os...","id":"20180612_Szerdan_dont_a_FIFA_arrol_hol_legyen_a_2026os_vebe","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=058ba445-2d21-4e11-8d0e-d75a93046eaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8823d64a-b86c-4196-97a7-db4b0ade529d","keywords":null,"link":"/sport/20180612_Szerdan_dont_a_FIFA_arrol_hol_legyen_a_2026os_vebe","timestamp":"2018. június. 12. 15:58","title":"Szerdán dönt a FIFA arról, hol legyen a 2026-os vébé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d78d040a-477c-43a0-9748-88508928172e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ráadásul zöldíti egy környezetszennyező szokásunkat is.","shortLead":"Ráadásul zöldíti egy környezetszennyező szokásunkat is.","id":"20180612_A_legmenobb_napszemuveget_magyar_ceg_gyartja","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d78d040a-477c-43a0-9748-88508928172e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51b47d54-58a8-4165-8f3d-83a24fd2040d","keywords":null,"link":"/elet/20180612_A_legmenobb_napszemuveget_magyar_ceg_gyartja","timestamp":"2018. június. 12. 13:45","title":"A legmenőbb napszemüveget magyar cég gyártja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7592f486-c0c3-44a2-84a7-f5a5ca275f54","c_author":"Crystal Group","category":"brandchannel","description":"Amióta a Bitcoin árfolyama bemutatta zuhanórepülését, a kriptovaluták hirtelen szitokszóvá váltak a befektetők között. Bár a piac azóta is virágzik, annak kockázatosságát ma már senki nem vitatja. Ennek fő oka pedig az, hogy a piaci körülmények nincsenek kellő mértékben szabályozva. Ezt a hiányosságot ismerte föl Málta, ahol először fogják szabályozni ezt a szektort, és ezáltal a világ kripto-központjává lép elő.","shortLead":"Amióta a Bitcoin árfolyama bemutatta zuhanórepülését, a kriptovaluták hirtelen szitokszóvá váltak a befektetők között...","id":"crystalgroup_20180608_Vilagos_szabalyozasokkal_lephet_elo_Malta_a_vilag_kriptokozpontjava","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7592f486-c0c3-44a2-84a7-f5a5ca275f54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0aa051dc-52b1-415a-9407-076d66e64a35","keywords":null,"link":"/brandchannel/crystalgroup_20180608_Vilagos_szabalyozasokkal_lephet_elo_Malta_a_vilag_kriptokozpontjava","timestamp":"2018. június. 12. 07:25","title":"Világos szabályozásokkal léphet elő Málta a világ kriptoközpontjává","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Crystal Worldwide Group","c_partnerlogo":"97a54c9e-eeba-45df-b135-5ff6ebac7a8c","c_partnertag":"crystalgroup"},{"available":true,"c_guid":"aa0309dd-fc2d-4a0f-a6d2-25ee6589d0e1","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Csányi Sándortól veszi át a posztot. ","shortLead":"Csányi Sándortól veszi át a posztot. ","id":"20180611_Schell_Judit_lesz_a_Thalia_Szinhaz_muveszeti_vezetoje","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa0309dd-fc2d-4a0f-a6d2-25ee6589d0e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddb8f2e1-bdad-4ed5-b14a-41c58aefb764","keywords":null,"link":"/kultura/20180611_Schell_Judit_lesz_a_Thalia_Szinhaz_muveszeti_vezetoje","timestamp":"2018. június. 11. 18:03","title":"Schell Judit lesz a Thália Színház művészeti vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3be457f-3871-4bc2-819d-549e257b7087","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Miközben a világ az oroszországi foci-vb-re készül, Franciaországban a kolbászkészítők világversenyét rendezték meg. ","shortLead":"Miközben a világ az oroszországi foci-vb-re készül, Franciaországban a kolbászkészítők világversenyét rendezték meg. ","id":"20180613_Kolbasz_kengurubol_A_vamosok_lekapcsoltak_a_vebere_erkezo_ausztral_csemeget","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b3be457f-3871-4bc2-819d-549e257b7087&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69f2cd9f-c6fc-4c2a-b451-17c8f7436fbb","keywords":null,"link":"/kkv/20180613_Kolbasz_kengurubol_A_vamosok_lekapcsoltak_a_vebere_erkezo_ausztral_csemeget","timestamp":"2018. június. 13. 10:31","title":"Kolbász kenguruból? A vámosok lekapcsolták a vébére érkező ausztrál csemegét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9eee8b9-4d0c-4fb7-bed1-f0e1d898139d","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A spanyolok világbajnok játékosa nem került be a 23-as utazó vb-keretbe, de mégis ott lesz Oroszországban, igaz, szakértőként.","shortLead":"A spanyolok világbajnok játékosa nem került be a 23-as utazó vb-keretbe, de mégis ott lesz Oroszországban, igaz...","id":"20180611_Fabregas_megis_megy_a_vilagbajnoksagra","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c9eee8b9-4d0c-4fb7-bed1-f0e1d898139d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"919c433d-e711-43d0-bee6-4422e9a9ce15","keywords":null,"link":"/sport/20180611_Fabregas_megis_megy_a_vilagbajnoksagra","timestamp":"2018. június. 11. 14:42","title":"Fabregas mégis megy a világbajnokságra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed012a61-17bd-4bcc-89dd-7930b65c0d69","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök és az észak-koreai vezető elkötelezte magát a békefolyamat mellett.","shortLead":"Az amerikai elnök és az észak-koreai vezető elkötelezte magát a békefolyamat mellett.","id":"20180612_tortenelmi_megallapodast_kotott_trump_es_kim","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed012a61-17bd-4bcc-89dd-7930b65c0d69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bb55170-94a0-4f79-bae2-9b6e7bd30d94","keywords":null,"link":"/vilag/20180612_tortenelmi_megallapodast_kotott_trump_es_kim","timestamp":"2018. június. 12. 08:56","title":"Atommentesítés és tartós béke: történelmi megállapodást kötött Trump és Kim","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff22256f-ca5b-4603-bbbb-bfb3d3cf28d7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Kaspersky Lab kiberbiztonsági szakértői szerint az okosórák valódi kémeszközként működhetnek.","shortLead":"A Kaspersky Lab kiberbiztonsági szakértői szerint az okosórák valódi kémeszközként működhetnek.","id":"20180611_kaspersky_lab_okosora_kiserlet_giroszkop_mozgas_erzekelese_felhasznalo_tevekenysege","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ff22256f-ca5b-4603-bbbb-bfb3d3cf28d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"245071fc-4f1a-4944-8c4a-c7c5a78c7097","keywords":null,"link":"/tudomany/20180611_kaspersky_lab_okosora_kiserlet_giroszkop_mozgas_erzekelese_felhasznalo_tevekenysege","timestamp":"2018. június. 11. 16:03","title":"Ha túl okos az óra a kezén, akkor azt is leleshetik vele, mikor ír be éppen PIN-kódot a bankautomatán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]