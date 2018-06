Portugáliában nagyon komoly problémát jelentenek az erdőtüzek, 2000 óta átlagosan 150 ezer hektárnyi fás terület borul lángba az országban, tavaly rekordszámú, 106 halálos áldozatot követelt a természeti csapás. A kecske pedig közismerten jó erdőpusztító, mivel mindent megeszik, amit ehetőnek érez, különösen a faleveleket szereti, éppen ezért alkalmas az erdőszegélyek tisztogatására. Az állatok erdőtüzek elleni bevetése már jól bevált az Egyesült Államokban is.

Így most Portugáliában is országszerte több tucatnyi népes kecskenyáj legel az erdőségekben, hogy a lehető legnagyobb mértékben megtisztítsa azokat az aljnövényzettől a forró nyár előtt. A kormány egy sor más megelőző intézkedést is életbe léptetett: a kecskéken kívül buldózerekkel tisztítják az erdőket az országutak mentén 10 méteres sávban, a magányosan álló ingatlanok tulajdonosainak pedig a házak körül 50 méteres sugárban meg kell tisztítaniuk a területet, a falvak körül pedig egy 100 méter sugarú ilyen zónát kell létrehozni.