Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c6e8cd2e-1a90-401c-b0f9-c62d8232ca8c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Jöhetnek a drónok az Országos Mentőszolgálathoz. Ezek gyorsabban a helyszínre érkezhetnek ugyanis, mint egy mentőautó.","shortLead":"Jöhetnek a drónok az Országos Mentőszolgálathoz. Ezek gyorsabban a helyszínre érkezhetnek ugyanis, mint egy mentőautó.","id":"20180612_dron_hozna_itthon_a_defibrillatort_ha_baj_van","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c6e8cd2e-1a90-401c-b0f9-c62d8232ca8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1d8b936-bb2e-4374-b806-ac0c56c88256","keywords":null,"link":"/itthon/20180612_dron_hozna_itthon_a_defibrillatort_ha_baj_van","timestamp":"2018. június. 12. 18:22","title":"Drón hozná itthon a defibrillátort, ha baj van?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5af96d26-19c2-4483-8f17-b020ecddc6fb","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Magyarországon több mint egymillió ember él lakhatási szegénységben. A nők és a gyerekek különösen kiszolgáltatottak.","shortLead":"Magyarországon több mint egymillió ember él lakhatási szegénységben. A nők és a gyerekek különösen kiszolgáltatottak.","id":"20180611_Alberlet_Csak_gyerekkel_ne","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5af96d26-19c2-4483-8f17-b020ecddc6fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96b48afc-7e8a-4d41-a303-41b585a0e8cd","keywords":null,"link":"/elet/20180611_Alberlet_Csak_gyerekkel_ne","timestamp":"2018. június. 11. 17:21","title":"Albérlet? Csak gyerekkel ne!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad58c1c1-236e-4592-b1ea-cd3c26dce5fd","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Nem így tűnhet, de a számok nem hazudnak: továbbra is a Manchester United a világ legértékesebb labdarúgóklubja.","shortLead":"Nem így tűnhet, de a számok nem hazudnak: továbbra is a Manchester United a világ legértékesebb labdarúgóklubja.","id":"20180612_Van_egy_klub_amelyik_a_Realnal_is_ertekesebb__kitalalja_melyik_az","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ad58c1c1-236e-4592-b1ea-cd3c26dce5fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"239e7772-a1fa-4a89-b4a1-48681f0b9723","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180612_Van_egy_klub_amelyik_a_Realnal_is_ertekesebb__kitalalja_melyik_az","timestamp":"2018. június. 12. 18:35","title":"Van egy klub, amelyik a Realnál is értékesebb – kitalálja, melyik az?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbe08a18-d44e-4f2c-a448-a1e2395a4901","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A spanyol válogatott edzője lesz a Real trénere, megvan Zidane utódja.","shortLead":"A spanyol válogatott edzője lesz a Real trénere, megvan Zidane utódja.","id":"20180612_Megvan_a_Real_Madrid_uj_edzoje","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dbe08a18-d44e-4f2c-a448-a1e2395a4901&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"853cbaa4-8fa8-4f9a-b3e8-efbb49367a95","keywords":null,"link":"/sport/20180612_Megvan_a_Real_Madrid_uj_edzoje","timestamp":"2018. június. 12. 17:11","title":"Megvan a Real Madrid új edzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37a2f7fb-4da7-4215-ab14-81936d6c23f4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"David B. Cornstein nagykövet izgatottan várja, hogy elkezdhesse munkáját Magyarországon.","shortLead":"David B. Cornstein nagykövet izgatottan várja, hogy elkezdhesse munkáját Magyarországon.","id":"20180612_Jovo_heten_erkezik_Budapestre_az_uj_nagykovet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=37a2f7fb-4da7-4215-ab14-81936d6c23f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8acd9731-d006-4c2c-abb9-279d79a975b4","keywords":null,"link":"/itthon/20180612_Jovo_heten_erkezik_Budapestre_az_uj_nagykovet","timestamp":"2018. június. 12. 13:54","title":"Jövő héten érkezik Budapestre az új amerikai nagykövet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85e8b8ab-1a46-4bad-b9d1-3d799f9f7f25","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Míg régen teljesen általános volt Budapesten is, hogy családok vágtak bele házépítésbe, és maguk szervezték vagy épp kivitelezték a munkát, mára gyakorlatilag eltűntek az ingatlanpiacról.","shortLead":"Míg régen teljesen általános volt Budapesten is, hogy családok vágtak bele házépítésbe, és maguk szervezték vagy épp...","id":"20180612_Akad_meg_valaki_aki_telket_vasarolna_Budapesten_hogy_csaladi_hazat_epitsen_ra","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=85e8b8ab-1a46-4bad-b9d1-3d799f9f7f25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61a852c6-1b5f-4c8c-b6ed-01724fe558ea","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180612_Akad_meg_valaki_aki_telket_vasarolna_Budapesten_hogy_csaladi_hazat_epitsen_ra","timestamp":"2018. június. 12. 09:15","title":"Akad még valaki, aki telket vásárolna Budapesten, hogy családi házat építsen rá?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92a57bed-02e2-4fb3-a663-0fef19df0cc7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyik kaposfői iskolához kellett kivonulniuk a tűzoltóknak. ","shortLead":"Az egyik kaposfői iskolához kellett kivonulniuk a tűzoltóknak. ","id":"20180613_villam_csapott_egy_iskolaba_tobben_korhazba_kerultek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=92a57bed-02e2-4fb3-a663-0fef19df0cc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c2c036f-9086-4644-b282-77923f1cafc3","keywords":null,"link":"/itthon/20180613_villam_csapott_egy_iskolaba_tobben_korhazba_kerultek","timestamp":"2018. június. 13. 11:48","title":"Villám csapott egy iskolába, többen kórházba kerültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05bab64e-da8c-4adc-9316-78fff63b8bfa","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A fájdalmas, nehezen kezelhető sérülések gyógyulását gyorsító kötszert fejlesztettek ki amerikai kutatók. A formálható hidrogél a szervezet saját gyógyító mechanizmusait használja ki, nem szükséges hozzá gyógyszeres hatóanyag.","shortLead":"A fájdalmas, nehezen kezelhető sérülések gyógyulását gyorsító kötszert fejlesztettek ki amerikai kutatók. A formálható...","id":"20180613_seb_gyogyulas_kotes_gyorsabb_gyogyulas_regeneralo_kotszer_a5g81_laminin","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=05bab64e-da8c-4adc-9316-78fff63b8bfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13cca373-bfb4-4d29-b144-21baae5a94ca","keywords":null,"link":"/tudomany/20180613_seb_gyogyulas_kotes_gyorsabb_gyogyulas_regeneralo_kotszer_a5g81_laminin","timestamp":"2018. június. 13. 11:03","title":"Megcsinálták a kötszert, amellyel 33%-kal gyorsabban gyógyulnak be a sebek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]